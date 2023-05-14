ANKARA - Bu yazarın aynı adla çıkan üçüncü kitabı, mevcudu tükenmiş olan birinci kitabın yenilenerek, genişletilerek yapılmış ikinci baskısı. İçeriği edebiyat, sanat, edebiyat ve sanat eleştiri makalelerinden oluşmakta, bu makaleler İngiliz, Amerikan ve Türk edebiyatları ile ilgili makaleler olmakla birlikte Türkçe yazılmışlar. Yazar bu konuyu önsözünde şöyle irdeliyor.

“Bu kitaba İngilizce yazılarımı koymadım. Kariyerimin tümünü yabancı dil ve kültür eğitiminde yapmış birisi olarak, kendi dilime, Türkçe’ye ve kendi kültürüme karşı hep sorumlu hissetmişimdir. Elimden geldiği kadar birikimlerimi kendi kültürüme hizmet edecek şekilde değerlendirmeye çalıştım. İngiliz Edebiyatı profesörü olmama karşın, bu kitaptaki eserlerin Türkçe oluşlarının sebebi budur.”

Yazar Prof. Dr. Oya Batum Menteşe kitap hakkında temennisini şöyle ifade etti:

’’İçinde bulunduğumuz bu ağır siyasi atmosferde kaçınılmaz olarak birbiri ardına politik-ekonomik içerikli kitaplar çıkmaktadır. Her ne kadar edebiyat ve sanat eleştirisi politikadan uzak duramasak da, bu kitabın bizi edebiyatın, sanatın dünyasına taşıyarak farklı bir atmosfere, düşünce ve duygulara taşıyacağını umuyorum’’

HABER: MERVE ELÇİ