Her hafta olduğu gibi bu hafta da Aziz Karataş ile Bir Çay Söyleşisi adlı köşemizde çok değerli bir konuk aldık. Bir çok fenomenin ürettiği içeriklerin altında imzası bulunan ünlülerin menajeri ve danışmanı Ali Yunus Karadağ ile şimdi çaylarımızı yudumlarken koyu bir sohbete koyuluyoruz.

Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ali Yunus Karadağ’ın kimlik oluşum süreci nasıl başladı ve nasıl devam ediyor?

Hatay/Antakya doğumluyum. 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya geldim. Bir ablam ve bir abim var. Annemi ve babamı kısa zaman içinde kaybettim. Gamze Karadağ ile 10 yıllık süren çok güzel bir evliliğim var ve bu mutlu evliliğimizden Rüzgar ile Mina Nesrin adında iki çocuğumuz var. Ali Yunus Karadağ kimliği nasıl geliştiği konusunda, Hatay’da bir dizi çekiliyordu ilk merağım orada başladı ve tesadüfen Asi dizinde ilk rolümü aldım, alt yapım yok oyunculuktan hiç anlamama rağmen başarmıştım ve bu benim hırsımı dahada tetikledi ve ikinci projede kendimi buldum. Özcan Deniz ve Hatice Şendil’in başrollerini paylaştığı “Kaderimin Yazıldığı Gün” dizi ile kısa bir süre devam ettim. Bu arada tabii ki bana kısa da olsa bu tecrübeyi yaşatan efem ajans sahibi İsmail Akgül’e de teşekkürlerimi sunarım.

Ünlülere, özellikle fenomenlere menajerlik yapıyorsunuz, danışmanlık hizmeti veriyorsunuz. İş hayatınızda sizi farklı kılan özellikleriniz nelerdir?

İş hayatında beni farklı kılan en önemli etken öncelikle güven oluşturmam oldu. Aslında bir sanatçı yada fenomenlerden çalışırken birbirimize o güveni iki tarafta gösteriyor, bazen imzaları gönüllere atıyoruz, kimseye herhangi bir kısıtlama yapmıyoruz memnun kalmadığı taktirde hiç düşünmeden başkaları ile çalışmasına izin veriyorum, çoğu kişiler ise sözleşme süresi bitmeden asla başkaları ile çalışmasına izin vermiyor ama bizde asla bu şekil olmuyor, bizle çalışmak istememesini sadece bize iletmesi yeterli oluyor.

Aynı zamanda içerik de üretiyorsunuz. Bunun planlanması ve vücuda getirilmesi nasıl bir süreç?

İçerik üretirken genelde doğal ortam yakalamayı tercih ediyorum ve planlama çoğu zaman yapmam, anlık burada birşey çıkar mı deyip içeriklerimi tamamen anlık üretiyorum. Tabii ki fikir üretimini çoğu fenomenlere de yapmasını önermişimdir, denediklerinde başarılı olduklarını kendileride görmüşlerdir.

Kaliteli bir içerik üretmenin temel taşı nedir?

Kaliteli içerik üretmenin başlıcalarından profesyonel makineler kullanmaları, iyi çalışma arkadaşları, ve kendilerine sormaları tek gereken neden. Başkası bu içeriği üretmiş olsaydı ben izler miydim sorusunu kendilerine sorması. Türkiye’de o kadar çok içerik üreticisi var ki kimi işini çok iyi bir şekilde yaparken, kimileri aptalca şeylerden fenomen olabiliyor. Araştırmalara baktığımızda YouTube’da sadece 1 ayda ortalama 6 milyar saat video izlenmekte ilginç bir detay ile karşımıza çıkıyor. Bu işi ben bu içerik üreticilerinden daha iyi yaparım diyen varsa kesinlikle denemeli.

İlham kaynağınızı neye borçlusunuz?

İlham kaynağım tek kelime ile Sarımikrofon’un sahibi ve kurucusu Özkan Bozkurt olmuştur. Hiç bir yerde çekinmeden hep anlatırım, Röportaj yapmayı, kamera kullanmayı (Begüm’ü de unutmuyorum tabii ki) ve çekimin nasıl yapıldığını hepsini Özkan’dan öğrendim. En sevdiğim arkadaşlarım arasında hep birinci sıradadır, bana gerçekten emeği çok. Burdan da ona sevgilerimi gönderiyorum iyi ki var.

Birçok sanatçıların da danışmanlığını yapıyorsunuz. Peki onlara katkılarınız nelerdir? Sanatçılar neden sizi bu kadar çok tercih ediyor?

Bir reklamı alırken kime daha uygun olduğunu önce kararlaştırıyorum, bu hem reklamı, iş birliğini alan kişiye etkisi yüksek oluyor, hemde reklamı verdiğim ünlüye kendi içeriğine uygun bir çalışma olduğu için her iki tarafında memnun kalmasını sağlıyorum ve bu da beni tercih etme sebeplerini doğuruyor. Çalışmayı yaparken o kadar eğleniyoruz ki yorulmayı bile unutuyoruz. Birbirimizi de tanıdığımız için daha güzel çalışma ortamı doğuyor.

Hayata geçiremediğiniz projeleriniz oldu mu?

Hayata geçiremediğim projelerim değilde ertelediğim projelerim oldu diyelim. Çünkü ben bir projeyi kafama koyduysam ne yapar ne eder hayata geçiririm. Mesela projelerimden biri bir gün herkes beni tercih edecek şimdi değil ama birgün mutlaka. (Gülümsüyor)

Kendinizle ilgili en çok neler şaşırtıyor sizi şu sıralar?

Zamanında hayranlık duyduğum ve tanışmayı çok isterim dediğim kişiler ile şu an çalışıyor olmam. Telefonda zaman geçiriyoruz, oturuyoruz, yemek yiyoruz, birlikte çok güzel işler çıkarıyoruz.

Hedefinizi nasıl daha açık, net ve ölçülebilir hale getirebilirsiniz?

Kesinlikle zamanla olacak birşey hedeflerim her zaman oldu ve bu yola çıkarken bunu yapamazsın diyen kim varsa, yaptığımı görünce de hep onlara şunu dedim daha yeni başlıyoruz bu daha hiç bir şey. Şu an hedeflerimin yarısında bile olmamama rağmen artık onlar yapacağıma inandılar işte ozaman açık ve net hale gelecek.

En büyük hedefiniz nedir. Hedeflerinize ulaşmanın yaratacağı en büyük etki ne olurdu?

Hedefim en iyi markalarla çalışmak ve Türkiye’nin menajerlik reklam ve danışmanlık kelimelerini kullandığında akla gelen tek isim olmak, şu an bir aile oluşturdum ama daha büyük bir ailemiz olacak, aramıza katılanlar ve ayrılanlar oldu şu an ayrılık yok hep katılma var bu da işlerin doğru gittiğini gösteriyor.

Son olarak okurlarımıza neler söylemek istersiniz?

Buradan okurlarınıza söylemek istediğim, hedefiniz ne olursa olsun yolunuzdan sakın vazgeçmeyin, yolunuza engeller tepeler dağlar çıkacaktır ama o dağı bile aşacağınıza inanın, ülkemizde binlerce başarı hikayesi var, bu yollar hiç bir zaman gül bahçelerinden geçmemiştir. Çok zorluklarla mücadele vererek gelmiştir o kişi, hedefiniz ne olursa olsun size inanmayanlar ile konuşmayın projelerinizi anlatmayın ve o insanlardan uzak durun, siz tedbirinizi alın takdiri Allah’a bırakın. Yolunuza taş koyacaklar çıkacaktır, sizi bu yoldan vazgeçirmeye çalışanlar çıkacaktır, o zaman daha güçlü olmanızı unutmayın ve sakın vazgeçmeyin, kendinize çok iyi bakın.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…