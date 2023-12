Haber: Mert Osman Erman

Hamile eşi, annesi, kardeşinin ailesi ve babasının küllerini içeren bir urn ile birlikte deniz yoluyla kaçtı.

Bu yıl ülkeden kaçan ve Güney'e varan ilk kişilerdi. Covid patlak verdiğinde, Kuzey Kore hükümeti panikledi ve ülkeyi dünyadan izole ederek sınırlarını kapattı ve ticareti durdurdu. Daha önce oldukça yaygın olan kaçışlar neredeyse durdu.

Bay Kim, pandemiden bu yana kaçanların ilk röportajını veren kişi olarak, bu olağanüstü kaçışı nasıl başardığını BBC'ye anlattı. Ülke içindeki yaşam hakkında yeni ayrıntıları ortaya çıkardı; açlıktan ölen insanlar ve artan baskılar. Ailesini Seul'deki ve Kuzey'deki ailesini korumak için tam adını kullanmamamızı istedi.

BBC, Bay Kim'in tüm anlatımını bağımsız olarak doğrulayamaz, ancak birçok detayın başka kaynaklardan duyduklarımızla uyduğu görülüyor. Kaçış gecesi çalkantılıydı. Güçlü rüzgarlar güneyden esiyordu ve beraberinde bir fırtınayı getiriyordu. Bu, Bay Kim'in planının bir parçasıydı. Sert denizlerin herhangi bir gözetleme gemisini geri çekmeye zorlayacağını umuyordu.

Yıllardır bu gecenin hayalini kuruyordu, aylarca dikkatlice planlıyordu, ancak bu, korkusunu hafifletmiyordu. Kardeşinin çocukları uyuşmuştu, onlara verdiği uyku haplarıyla bayılmışlardı. Şimdi kardeşiyle birlikte, karanlıkta mayın tarlasını geçmeleri ve kaçış teknelerinin gizlice demirlendiği yere gitmeleri gerekiyordu. Işıkların altında devriye gezen bekçilerin ışıklarından kaçınmaya dikkat ederek yavaşça ilerlediler. Tekneye ulaştıklarında, çocukları eski tahıl çuvallarına gizleyip, onları araç gereç çuvalları gibi görünmelerini sağladılar. Böylece aile Güney Kore'ye doğru yola çıktı: erkekler kılıçlarla, kadınlar zehirle donatılmış bir şekilde. Her biri yüzlerine çarpışma durumunda kıyı muhafızlarına karşı kırmızı biber ve siyah kumla dolu tek bir yumurta kabuğunu kavradı.

Motorları gürledi, ancak Bay Kim duyduğu tek şey kalp atışlarıydı. Şimdi bir hata yaparlarsa, hepsi idam edilebilirdi. Geçen ay Seul'ün dış mahallelerinde Bay Kim'le buluştuğumda, yanında tipik bir kaçakçı için alınan güvenlik önlemi olarak gizli kıyafetli bir polis memuru vardı. Kendisi ve ailesi Güney Kore'ye vardıktan sonra gönderildikleri yerleşim merkezinden sadece birkaç hafta geçmişti.

"Çok acı çekildi," dedi, son dört yılı anlatmaya başlarken. Covid-19'un erken günlerinde insanlar "son derece korkmuştu", dedi. Devlet dünya genelinde ölen insanların görüntülerini yayınladı ve kurallara uyulmazsa tüm ülkenin yok olabileceğini uyardı. Bazı insanlar Covid kurallarını ihlal ettikleri için çalışma kamplarına gönderildi, dedi.

Bir şüpheli vaka bildirildiğinde, bekçiler tüm köyü karantinaya alırdı, dedi. Herkes kilit altına alınır ve içeridekilerin az veya hiç bir şey yememesine neden olurdu.

"İnsanları bir süre aç bıraktıktan sonra, hükümet kamyonlar dolusu gıda malzemesi getirirdi. Gıdayı ucuz sattıklarını iddia ediyorlardı, böylece insanlar onları öveceklerdi - bebeğinizi aç bırakıp ona az miktarda verir gibi, böylece size teşekkür eder."

Bay Kim, insanların bu durumun pandemiden kar elde etmek için devletin bir stratejisi olup olmadığını sorgulamaya başladığını söyledi.

Covid'i atlatan daha fazla insan olduğunda, insanlar devletin tehlikeleri abarttığını düşünmeye başladı, dedi. "Şimdi birçok kişi buna sadece bizi bastırmak için bir bahane olduğuna inanıyor."

En ciddi zararı sınırların kapatılması verdi, dedi. Kuzey Kore'deki gıda stokları uzun süredir belirsizdi, ancak ülkeye daha az girenle birlikte fiyatlar yükseldi, dedi, herkesin yaşamını "çok daha zor" hale getirdi. 2022 baharında durumun daha da kötüleştiğini fark etti.

"Yedi veya sekiz yıl boyunca açlık konusunda pek konuşulmadı, ancak sonra sık sık vaka duymaya başladık," dedi. "Bir sabah uyanır ve duyarsınız: 'Oh, bu bölgede biri açlıktan öldü'. Ertesi sabah başka bir rapor alırdık." Şubat ayında Bay Kim, bir komşu ilçeden bir müşterinin toplantıya geç kaldığını söyledi. Polisin yaşlı bir çiftin cinayet şüphesiyle köylerindeki herkesi topladığını söyledi. Ancak otopsi sonrasında, çiftin açlıktan öldüğünü ve farelerin parmaklarını ve ayak parmaklarını ölürken yediğini açıkladılar. Vahşi sahne, soruşturmacıların cinayet şüphesi uyandırmasına neden olmuştu. Nisan ayında, kişisel olarak tanıdığı iki çiftçinin açlıktan öldüğünü söyledi. Çiftçilere göre, eğer hasat kötüyse, devlet onları kişisel gıda stoklarını daha fazla vermeye zorlardı.

Bu ölümleri bağımsız olarak doğrulayamayız. 2023 Küresel Gıda Krizleri Raporu, Kuzey Kore'nin sınırlarının kapanmasının ardından "gıda güvensizliği konusunda doğru bilgi edinmenin zor olduğunu" belirtti, ancak "durumun kötüleşmekte olduğuna dair işaretler olduğunu" söyledi. 2023 Mart ayında Kuzey Kore, Dünya Gıda Programı'ndan yardım istedi.

Amnesty International'ın Kuzey Kore uzmanı Choi Jae-hoon, Seul'deki kaçakçılarla konuşabilen aileleriyle iletişim kuran kaçakçılardan açlık vakalarını duyduğunu söyledi. "Covid döneminde gıda durumunun kötüleştiğini ve bazı bölgelerde çiftçilerin en çok zarar gördüğünü duyuyoruz," dedi. Ancak Bay Choi, durumun 1990'ların kıtlığı kadar felaket olmadığını belirtti: "İnsanlar kendi olanakları içinde hayatta kalmayı bulduklarını duyuyoruz."

Bay Kim kendisi sadece hayatta kalmakla kalmadı, aynı zamanda başarılı oldu. Covid'den önce Kuzey Kore'deki çoğu insan gibi, siyah piyasada eşya satıyordu - motorlar ve Çin'den kaçak getirilen televizyonlar. Ancak sınırlar neredeyse tüm ticareti durdurduğunda, sebze alıp satmaya geçti. Herkesin yemek yemesi gerektiğini düşündü.

Kendisini "çekirge satıcısı" olarak kurdu, eşyalarını gizlice evde veya ara sokaklarda pazarlamak. "Bize birini bildirirlerse, gıdayı alır ve koşarız, adeta bir çekirge gibi," dedi.

"İnsanlar bana gelip bana satmamı yalvarıyorlardı. Ne fiyat istesem alabilirlerdi," dedi. Bay Kim, daha önce hiçbir zaman olmadığı kadar zengin buldu kendini. O ve karısı akşam yemeği için diledikleri etle güveç yemeği yapacak durumdaydılar.

"Bu, Kuzey Kore'de çok iyi yemek yemek anlamına geliyor." Bay Kim'in anlattığı hayat, son derece akıllı ve zaman zaman ahlaki olmayan bir işadamı portresi çiziyor. 30'larındaysa, Kuzey Kore sisteminden kaçma hayalleri kurmaya başladı. Hatırlayabildiği kadarıyla, o ve babası gizlice Güney Kore televizyonu izlerdi. Sınıra çok yakın yaşıyorlardı, setlerindeki kanalları ayarlayabilirlerdi. Bay Kim, özgür insanların yaşadığı bir ülkeye hayran kaldı.

Daha yaşlandıkça, Kuzey'de tanık olduğu yolsuzluk ve adaletsizlik onu etkilemeye başladı. Güvenlik görevlilerinin evine baskın düzenlediği bir olayı hatırladı. "Sahip olduğun her şey devlete aittir," dediler. "Bu oksijen senin mi sanıyorsun?" diye bir memur alay etti. "Evet, öyle değil, sen herifsin." Sonra, Bay Kim'e göre, 2021'de güçlü bir baskı ekibi oluşturuldu ve devletin "antisosyal davranış" olarak adlandırdığı şeyi bastırmaya çalıştı. Sokakta insanları keyfi olarak durdurup korkuttular. "İnsanlar bu baskı yetkililerini sivrisinekler gibi, bize kanımızı emen vampirler gibi adlandırmaya başladı," dedi.

En ciddi suç dış bilgi tüketmek ve paylaşmaktı, özellikle Güney Kore kültürü. Bay Kim'e göre, bunun üzerine baskı "çok daha yoğun hale geldi. Yakalandığınızda sizi vururlar, öldürürler veya sizi bir çalışma kampına gönderirler."

Geçen yıl nisan ayında, Bay Kim'in gördüğü 22 yaşındaki bir adamın kamusal bir infazda öldürüldüğünü söyledi. "70 Güney Kore şarkısını dinlemek ve üç film izlemek ve bunları arkadaşlarıyla paylaşmak" suçundan ötürü öldürülmüştü.Yetkililer, izleyicilere adamı caydırıcı bir cezayla cezalandırmak istediklerini, doğru bir örnek koymak istediklerini söyledi. "Onlar acımasız", dedi Bay Kim, "herkes korkuyor." Bu idamı bağımsız olarak doğrulayamıyoruz, ancak Aralık 2020'de Kuzey Kore, Güney Kore içeriği paylaşanların idam edilebileceğini belirten yeni bir yasa çıkardı.

Kuzey Kore İnsan Hakları İttifakı'ndan Joanna Hosaniak, Bay Kim'in infaz hikayesinin "tamamen şaşırtıcı olmadığını" söyledi. Hosaniak, iki on yıldır yüzlerce kaçakla röportaj yaptı. "Kuzey Kore, nüfusu kontrol etmek için her zaman halka açık infazları bir araç olarak kullanmıştır," dedi. "Her yeni yasa yürürlüğe girdiğinde, bir idam dalgası getirir." Bay Kim bu anıları anlatırken rahatsız oldu. Geçen yıl bir arkadaşının intiharı onu nihayet kırdığını söyledi.

Kadını sevmediği bir kadından boşanmak ve başka biriyle evlenmek isteyen - yetkililer, boşanmanın tek yolunun bir çalışma kampında zaman geçirmek olduğunu söyledi. Başka bir çıkış yolu bulmaya çalışırken borca battı ve sonunda yaşamına son verdi. Bay Kim, ölümünden sonra odasını ziyaret etti. Gösterilen yıkım, ne kadar yavaş ve acılı bir son yaşamış olabileceğini açıkça ortaya koyuyordu. Tırnakları çıkana kadar duvarlara tırmanmıştı. Bay Kim, yüzlerce kez kaçma hayali kurmuş olsa da, ailesini geride bırakmaya dayanamazdı. 2022'ye gelindiğinde, hayat o kadar umutsuz hale gelmişti ki, onları katılmaya ikna edebileceğini hissetti.

Önce kardeşini hedef aldı. Ve karısı gayri resmi bir deniz ürünleri işletmesi işletiyorlardı, ancak hükümet son zamanlarda resmi olmayan satıcılara karşı sert önlemler almıştı. Bir tekneye sahip olmalarına rağmen artık balık tutamıyorlardı. Paranın sıkı olduğu bir dönemde kolayca ikna oldu. Bir sonraki yedi ay boyunca, çift kaçışlarını titizlikle planladı.

Pandeminin boyunca, ülkenin kuzey sınırındaki iyi kurulmuş kaçış rotalarının birçoğu kapatılmıştı. Ancak kardeşler, ülkenin güneybatısında küçük bir balıkçı kasabasında yaşıyorlardı, Güney Kore sınırına yakın. Bu, onlara alternatif, ancak riskli bir kaçış yolu sağladı - deniz yoluyla. İlk olarak, suya erişim izni almaları gerekiyordu. Yakındaki bir askeri üssü duydular, burada siviller balık tutup ardından askeri teçhizat için satılıyordu. Bay Kim'in kardeşi, bu plana katıldı.

Bu arada Bay Kim, bölgeyi devriye gezen sahil güvenlik ve güvenlik görevlileriyle dostluk kurmaya başladı ve onlardan bilgi toplamaya başladı, hareketlerini, protokollerini ve vardiya düzenlerini gizlice öğrenerek geceleyin tekneyi çıkarabileceği konusunda kendine güven duyana kadar.

Sonra en zor görev geldi: yaşlı annesini ve karısını yanına almaya ikna etmek. İkisi de ayrılmaya karşıydı. Sonunda kardeşleri, annelerini kendilerine katılmaya zorlayarak, eğer katılmazsa seyahati iptal edeceklerini ve onları günlerinin sonuna kadar mutsuz hissettireceklerini tehdit ettiler. "Çok üzgündü ve çok ağladı ama sonunda kabul etti," dedi Bay Kim.Ancak, eşi hareket etmezdi, ta ki çift bir gün bebek beklediklerini öğrenene kadar. "Artık sadece kendi bedenin değilsin," diye onunla tartıştı. "Ebeveynsin, çocuğumuzun bu cehennemde mi yaşamasını istiyorsun?" Bu işe yaradı. Birkaç saat boyunca konuştuktan sonra Bay Kim ve ben akşam yemeğine gitmeye karar verdik, burada o kaçışın son hazırlıklarını gözden geçirdi. Yetkililerin ayrıldıktan sonra babalarının mezarını kirleteceğinden korktukları için, kardeşler cesedi kazmaya gittiler. Toprağı değiştirdikten sonra müdahale edilmemiş gibi görünmesi için çevredeki vahşi doğaya götürüp yaktılar.

Daha sonra karanlıkta geçmeleri gereken uzak mayın tarlasını incelediler. Açık bir yol haritalarken şifacılık yaptılar. Sahil halkın kaçmasını önlemek için mayınlarla döşenmişti, Bay Kim'e göre, ancak daha az bekçi vardı, bu nedenle en güvenli kaçış yolu sunuyordu.

Sonra sadece hava ve gelgitin dönmesini beklemek kaldı.

6 Mayıs'ta saat 22.00'de yola çıktılar, izin verilen kadar uzaklaştılar, ardından devam ettiler. Gelgit düşük olduğu için kayalıklar ve kayalar ortaya çıkmıştı, bunları radarlarda yüzen çöp gibi göstermeye çalışarak yavaşça gezdiler. Bu sırada Bay Kim'in kalbi çarpıyordu, kıyafetleri ter içindeydi.

Güvenli olduğunu hissettikleri anda, akıntılarla tam hızla devam ettiler. Bay Kim geriye baktı ve bir geminin peşlerinde olduğunu gördü, ancak onlara yetişemedi. Birkaç dakika içinde deniz sınırını geçmişlerdi. "O an, bütün gerilimim serbest kaldı. Çöküyormuş gibi hissettim," dedi. Güney Kore'nin Yeonpyeong adasına yaklaştıkça ışıklarını flaşlayarak deniz kuvvetleri tarafından kurtarıldılar, neredeyse iki saat süren bir deniz yolculuğunun ardından.

Her şey tam olarak planlandığı gibi gitmişti. "Adeta gökyüzü bize yardım etti," dedi. Bay Kim'in kaçışı birkaç nedenle istisnai, Kuzey Kore'den kaçan mültecilere yardımcı olan Liberty in North Korea'dan Sokeel Park açıkladı. Deniz kaçışları sıklıkla nadir olmuştur, açıkladığı gibi, ancak pandemiden bu yana kaçmanın neredeyse imkansız hale geldiği bir dönemde.

"Bu deniz kaçışları titiz planlama, inanılmaz cesaret ve her şeyin mucizevi bir şekilde yolunda gitmesi gereken şeylerdir," dedi. "Denemeye çalışan ancak başaramayan birçok Kuzey Koreli olmalı."

"Şu anda kaçabilen tek kişiler zengin ve iyi bağlantılı olanlardır," Çin aracılığıyla Kuzey Korelilere kaçmalarına yardımcı olan JM Misyon'dan Yardımcı Papaz Stephen Kim ekledi. Yılda yaklaşık 1.000 kişi Çin sınırını geçmeyi başarıyordu, ancak son dört yılda sadece 20 kişinin geçtiğini ve bunlardan sadece dördünün Güney Kore'ye ulaştığını biliyor. Ekim ayında, o ve İnsan Hakları İzleme, Çin'in bazı kaçakçıları Kuzey'e geri göndermekle suçladı.Pyongyang, Çin ve Rusya ile ilişkilerini derinleştirirken, Batı ile diplomatik ilişkileri kesmeye yöneliyor. Bu durum, rapor edilen insan hakları ihlalleriyle ilgili uluslararası toplumun bu konuyu ele almasını giderek zorlaştırmaktadır.

Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore'nin insan hakları konusunu en önemli önceliklerinden biri haline getirmiş olsa da, birleşme bakan yardımcısı Moon Seong-hyun, "Kullanabileceğimiz sınırlı araçlarımız var" dedi.

"Yaptığımız şey, bu konuları sürekli olarak BM ve diğer yerler aracılığıyla gündeme getirerek insanların farkındalığını artırmaktır," diye ekledi. "Kuzey Kore'nin Avrupa ülkelerini dinleme eğiliminde olduğu bir eğilim var," diyerek İngiltere ve Almanya'yı örnek gösterdi. Ancak Seoul'ün rolü, çoğunlukla Güney'e ulaşan mülteci sayısını desteklemekle sınırlı kalmıştır; onlara danışmanlık, konut ve eğitim desteği sağlamaktadır. Kurtarıldıktan sonra Bay Kim ve ailesinin Güney Kore casus olup olmadıklarını kontrol etmek için Güney Kore istihbarat servisi tarafından sorgulanmaları gerekiyordu. Daha sonra Güney Kore'deki yaşam hakkında bilgilendirildiler. Eski ve yeni evleri arasında fiziksel olarak yakın olsalar da, kaçaklar genellikle geçişle zorlanır. Aile, yerleşim tesisinden daireye Ekim ayında taşındı, tam da Bay Kim'in eşi doğurduğu zaman. Sağlıklı olmasına rağmen, uyum sağlamakta zorlanıyor, dedi; ancak annesi en zor zamanları yaşıyor. Hiçbiri daha önce bir metro binmemişti ve sürekli kayboluyor. Her hata, onun özgüvenini daha da zayıflatıyor. "Buraya gelmekten pişman gibi görünüyor," itiraf etti.

Ancak Güney Kore kültürüne zaten çok aşina olan Bay Kim, kolayca adapte olduğunu söyledi. "Düşlediğim dünya ve fiziksel olarak dolaştığım dünya çok benzer hissediyor."

Konuşurken yan masadaki masanın yanındaki AirPods kılıfımı merakla kaldırdı, elinde çeviriyordu. Kablosuz kulaklıkları ortaya çıkardığımda yüzünden bir anlama dalgası geçti ve güldü.

Önünde daha birçok sürpriz ve zorluk olacak. Bu sadece yolculuğunun başlangıcı.