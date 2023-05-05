BİNGÖL AA- Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Bingöl, ilkbaharda doğanın canlanmasıyla ziyaretçilerin tercihi oluyor.

Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrası sınırlarında bulunan ve rüzgarın yönüne göre yer değiştiren Turna Gölü'ndeki yüzen adalar kent turizminin simgeleri arasında yer alıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Yüzen Adalar Tabiat Anıtı" olarak koruma altına alınan yüzen adalar, ilkbaharda yeşile bürünen görüntüsüyle ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

Sancak beldesine bağlı Oğuldere köyündeki Buban bacaları da keşfedilmeyi bekleyen doğal güzelliklerden biri.

Görüntüsüyle peri bacalarına benzetilen volkanik şekiller, vadi yamaçlarından inen sel suları ve rüzgarın, tüflerden oluşan yapıyı aşındırmasıyla sivri kaya şekillerinin ortaya çıktığı değerlendiriliyor.