Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner'in yenilikçi Bahista projesi, dijital pazarlama dünyasının prestijli ödül organizasyonlarında ses getirmeye devam ediyor. Türkiye'nin ilk yapay zekâ bahis yazarı olarak kullanıcılarla buluşan ve diğer karakter Bahisandra ile büyüyen Bahista projesi, Marketing Türkiye & BoomSonar iş birliğiyle düzenlenen Brandverse Awards'ta ödül kazanan başarılı işler arasında yer aldı. Bilyoner, Bahista projesiyle; Deneyim Tasarımı ana bölümünde, Dijitalde Müşteri Deneyimi kategorisinde Altın Ödül'ün sahibi oldu.

Yıl boyunca sergilenen reklam, pazarlama ve pazarlama iletişimi çalışmalarını özgün değerlendirme modeliyle ele alarak sektör standartlarını yükseltmeyi hedefleyen Brandverse Awards 2024’ün Ödül Töreni, 24 Haziran Pazartesi günü Hilton Bomonti Hotel & Conference Center'da gerçekleştirildi. Marketing Türkiye & BoomSonar iş birliğiyle dokuzuncu kez düzenlenen organizasyonda; eski ve yeni nesil tüm pazarlama, iletişim ve reklam çalışmaları ile markaların dünyasına 360 derece kapsayıcı bir bakış sunuldu.

Brandverse Awards 2024’te ödül kazanmayı başaran markalardan biri de Bilyoner oldu. Bilyoner, Deneyim Tasarımı ana bölümünde Dijitalde Müşteri Deneyimi kategorisinde Bahista projesiyle Altın Ödül’e layık görüldü. Son dönemde üst üste ödüller kazanan Bahista, isabetli tahminlerinin yanı sıra kullanıcılara yaşattığı eğlenceli deneyimle de fark yaratıyor Algoritmalar tarafından analiz edilen veriler ışığında öneriler sunan Bahista'nın tahmin başarı oranı yüzde 60’ın üzerine çıkıyor Bilyoner’in yapay zekâ tabanlı yazar ailesine kısa süre önce Bahisandra karakteri de katıldı. Futbol maçlarına odaklanan ilk karakterden farklı olarak, Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague maçları konusunda başarılı tahminler yapan Bahisandra da kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor.