Haber: Damla Oya Erman

2023 yılını geride bırakırken, milyarder işadamı, "torun olma olasılığının beni torunumun doğduğu dünyayı düşünmeye zorladığı bir açık mektubu hatırladı ve önümüzdeki yıl için "torunumun miras alacağı dünya ve onun jenerasyonu lider olduğunda, onlarla ilgili" düşünmeye başladı. Bu düşünceler, Gates'in 2024'te beklediği büyük değişikliklerle başlıyor.

Gates, "Çalışmamın, dünyanın her açıdan nasıl daha iyi hale geldiğine dair içgörü sağladığına şanslıyım. Karşılaştığımız zorluklar, onlarla başa çıkmak için tam olarak neye ihtiyaç duyulduğunu anladığınızda çok daha az ürkütücü hissediyor" ifadelerini kullanarak, mektubunda 2024'e dair iyimserliğini paylaştı.

Yapay zeka konusunda, Gates, "Yüksek gelirli ülkelerde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, genel nüfusun önemli ölçüde yapay zeka kullanımından 18-24 ay uzakta olduğunu tahmin ediyorum" dedi. Afrika ülkelerinde ise bu sürenin üç yıl civarında olacağını belirtti. Gates, yapay zekanın özellikle dünyanın en tehlikeli hastalıklarının tedavisinde kullanılmasının, bilimsel ilerlemeyi hızlandıracağına inanıyor.

Enerji inovasyonları konusunda ise Gates, "2024 ve sonrasında, özellikle nükleer gibi çok karmaşık alanlarda bile pazara birçok yeni inovasyon geleceğini tahmin ediyorum. İklim krizi ezici olabilir, ancak dünya, yeniliğe finansman sağlamaya devam ettiği sürece, iklim hedeflerimize iyi ilerleme kaydedebiliriz" diye konuştu.

Seçimlere odaklanan Gates, "2024 seçimlerinin, tarihi bir dönemeç olacağını ve özellikle bu yıl birçok seçim olduğunu" belirtti. Gates'e göre, "2024'te tarihinde herhangi bir yıldan daha fazla insan oy kullanabilir. Yaklaşık 60 ülkeden vatandaşlar, gelecek yıl tüm hükümet seviyelerinde liderleri seçmek için sandık başına gidecekler. Bu ülkeler, dünya nüfusunun yarısından fazlasına denk gelen 4 milyardan fazla insanı barındırıyor" dedi.

Gates, seçim sonuçlarının dünya üzerinde büyük bir etkiye sahip olacağını vurgulayarak, "Eğer gelecek yıl sandık başına gidecek tüm insanlar için bir dilek dileme şansım olsaydı—nereye yaşadıklarına bakılmaksızın—onlardan dünya genelinde insan gelişimine yatırım yapmanın önemini anlayan liderleri seçmelerini isteyebilirim. Tarih, hükümetlerin sınırları dışındaki insanlarla etkileşimde bulunmayı ve onlara yardımcı olmayı seçtiğinde, tüm dünyanın bundan faydalandığını defalarca kanıtlamıştır" dedi.

Gates, özellikle 2024 seçimlerinin "hem sağlık hem de iklim açısından bir dönüm noktası olacağını" vurgulayarak, "Aşırılığın ve kutuplaşmanın seçeneklerimizi sınırlamasına izin vermemeliyiz" diye uyardı.