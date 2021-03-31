Yazılımcı Yunus Emre Kelkitli Wofret E- Ticaret Uygulamasını Yayınladı

HABER: HÜSEYİN UYGUR

İngiltere’nin başkenti olan Londra’da 10 yılı aşkın süredir yaşayan Türk yazılımcı Yunus Emre Kelkitli ve ekibi e-ticaret alanında önemli bir yazılımı piyasaya sürdü. Yazılımı ve tasarımı tamamen kendi ekibine ait olan Wofret ismindeki yazılım ile e-ticaret alanında önemli bir kolaylık sağlanmış olacak.

Yapmış olduğu siber güvenlik sistemi sayesinde e-ticareti daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan Yunus Emre Kelkitli, bu yazılımı Apple ve Samsung gibi ünlü markalara değerlendirmeleri için sunduğunu fakat talep edilen bedeli ödemek istemedikleri için kendisinin piyasaya sürdüğünü belirtti.



Çok uzun bir süredir üzerinde ekibi ile çalıştığı Wofret uygulamasının sonunda piyasaya çıktığından büyük mutluluk duyduğunu belirten Kelkitli programın pek çok ülkede kullanılacağını düşündüğünü söyledi. Kelkitli ayrıca benzer uygulamalardan Wofret’in farklı yanlarının olduğunu ve bu sebepler yüzünden kullanıcıların Wofret’i tercih edeceklerini umduğunu da belirtti.

Tüm Dünyaya Kanıtlamak İstiyor



Programın geliştiricisi Yunus Emre Kelkitli bu uygulama ile birlikte tüm dünyaya fırsat bulunması halinde Türk gençlerinin neler başarabildiğini göstermeyi hedefliyor. Çok zor zamanlardan geçtiğini de belirten Kelkitli hiçbir zaman pes etmediğini ve azim göstererek ekibi ile birlikte bu yazılımı sonunda hayata geçirdiklerinden bahsetti. İngiltere’ye ilk gittiğinde çeşitli işler ile uğraşan Kelkitli daha sonra internet ve bilgisayar dünyasına ilgi duyması ile birlikte çalışmalarını bu alana yönlendirdiğinden bahsediyor. Yazılımcı kimliğinin yıllar içinde yaptığı pek çok iş ile geliştiğini ifade eden yazılımcı, geliştirmiş olduğu yazılım ile yakın zamanda çok daha iyi yerlere gelmek istiyor.



Wofret uygulamasını hayata geçiren Yunus Emre Kelkitli ve ekibi Türkiye ile İngiltere arasında ticaret köprüsü olacak olan Abubig ( A BUY BIG) isimli projende de sona gelindiğinin müjdesini verdi.