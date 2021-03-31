Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1393
ALTIN
451.075
DOLAR
8.3170
STERLİN
11.3960
EURO
9.7605
Çorum/Merkez'de emeklilere 438 adet konut satışa sunuluyor
Çorum/Merkez'de emeklilere 438 adet...
İcradan satılık fındık bahçesi
İcradan satılık fındık bahçesi
Gökçebey İlçesi’ne spor salonu yaptırılacak
Gökçebey İlçesi’ne spor salonu...
İcradan satılık 17.000 m² tarım arazisi
İcradan satılık 17.000 m²...
Zabıta ve itfaiye eri alınacak
Zabıta ve itfaiye eri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yazılımcı Yunus Emre Kelkitli Wofret E- Ticaret Uygulamasını Yayınladı

31 Mart 2021 Çarşamba 13:50
11 Okunma
Yazılımcı Yunus Emre Kelkitli Wofret E- Ticaret Uygulamasını Yayınladı

HABER: HÜSEYİN UYGUR

İngiltere’nin başkenti olan Londra’da 10 yılı aşkın süredir yaşayan Türk yazılımcı Yunus Emre Kelkitli ve ekibi e-ticaret alanında önemli bir yazılımı piyasaya sürdü. Yazılımı ve tasarımı tamamen kendi ekibine ait olan Wofret ismindeki yazılım ile e-ticaret alanında önemli bir kolaylık sağlanmış olacak.

Yapmış olduğu siber güvenlik sistemi sayesinde e-ticareti daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan Yunus Emre Kelkitli, bu yazılımı Apple ve Samsung gibi ünlü markalara değerlendirmeleri için sunduğunu fakat talep edilen bedeli ödemek istemedikleri için kendisinin piyasaya sürdüğünü belirtti. 


Çok uzun bir süredir üzerinde ekibi ile çalıştığı Wofret uygulamasının sonunda piyasaya çıktığından büyük mutluluk duyduğunu belirten Kelkitli programın pek çok ülkede kullanılacağını düşündüğünü söyledi. Kelkitli ayrıca benzer uygulamalardan Wofret’in farklı yanlarının olduğunu ve bu sebepler yüzünden kullanıcıların Wofret’i tercih edeceklerini umduğunu da belirtti. 

Tüm Dünyaya Kanıtlamak İstiyor
 

Programın geliştiricisi Yunus Emre Kelkitli bu uygulama ile birlikte tüm dünyaya fırsat bulunması halinde Türk gençlerinin neler başarabildiğini göstermeyi hedefliyor. Çok zor zamanlardan geçtiğini de belirten Kelkitli hiçbir zaman pes etmediğini ve azim göstererek ekibi ile birlikte bu yazılımı sonunda hayata geçirdiklerinden bahsetti. İngiltere’ye ilk gittiğinde çeşitli işler ile uğraşan Kelkitli daha sonra internet ve bilgisayar dünyasına ilgi duyması ile birlikte çalışmalarını bu alana yönlendirdiğinden bahsediyor. Yazılımcı kimliğinin yıllar içinde yaptığı pek çok iş ile geliştiğini ifade eden yazılımcı, geliştirmiş olduğu yazılım ile yakın zamanda çok daha iyi yerlere gelmek istiyor.


Wofret uygulamasını hayata geçiren Yunus Emre Kelkitli ve ekibi Türkiye ile İngiltere arasında ticaret köprüsü olacak olan Abubig ( A BUY BIG) isimli projende de sona gelindiğinin müjdesini verdi.  

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 31.03.2021 13:53
Anahtar Kelimeler:
Yazılımcı Yunus Emre Kelkitli Wofret E Ticaret Uygulamasını YayınladıHüseyin UygurYunus Emre KelkitliYazılımcı Yunus Emre KelkitliYunus Emre Kelkitli Wofret E Ticaret Uygulaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık kuruluşlarına yönelik siber saldırılar son bir yılda 2 kat arttı
Sağlık kuruluşlarına yönelik siber saldırılar son bir yılda 2 kat arttı
İleti Yönetim Sistemi (İYS)’ye kayıt için son gün 31 Mayıs 2021
İleti Yönetim Sistemi (İYS)’ye kayıt için son gün 31 Mayıs 2021
Muzaffer Göçmen'den güvenli internet kullanımı için tavsiyeler
Muzaffer Göçmen'den güvenli internet kullanımı için tavsiyeler
Cengiz Han
Cengiz Han
“Yazılımda yerlileşme, Türkiye’yi ‘çağdaş uygarlığın temsilcisi’ yapabilir”
“Yazılımda yerlileşme, Türkiye’yi ‘çağdaş uygarlığın temsilcisi’ yapabilir”
Valorant, Red Bull Campus Clutch ile üniversite öğrencilerini dünya sahnesine taşıyor
Valorant, Red Bull Campus Clutch ile üniversite öğrencilerini dünya sahnesine taşıyor
Facebook CEO’su Zuckerberg 'ışınlanma' için tarih verdi
Facebook CEO’su Zuckerberg 'ışınlanma' için tarih verdi
Darülaceze Dijital Yolculuğuna Teracity Yazılım Teknolojileri İle Çıktı Ve Teracity’e Emanet
Darülaceze Dijital Yolculuğuna Teracity Yazılım Teknolojileri İle Çıktı Ve Teracity’e Emanet
‘Minos’ değil, Girit Uygarlığı
‘Minos’ değil, Girit Uygarlığı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma