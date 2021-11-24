Yazılım üreticisi Hindistan’a yerli yazılım satıyoruz.

DİNÇER KARACALAR



Türkiye’nin dijital dönüşümüne yıllardır katkı sağlayan BTS Bilişim 10.yılını Ataşehir Radisson Blu Istanbul Asia’da, 10 yıl boyunca kendilerine eşlik eden müşterileri, ortakları ve sektöründe öncü isimlerin de içinde bulunduğu danışma kurulunun katılımı ile kutladı.

BTS Bilişim Genel Müdürü Nadi Tanca, müşteri deneyimi adına Timur Kabadayı, Özgür Tombuloğlu, Figen Özgel, Fatma Taman ve Lütfü Şen ile BTS Bilişim danışma kurulu üyeleri Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, Prof. Dr. Emre Alkın, Mert Yılmaz ve Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu’nu sahnede Mine Uzun moderatörlüğünde ağırladı.

BTS Bilişim tarafından geliştirilen ve %100 yerli ve milli bir yazılım olan QMex’i Saas modeli ile birleştirerek Qmex Saas çözümünü kullanıcılara sunduğu etkinlikte, ortak payda, yaşadığımız pandemi süreci itibariyle, geleceği IT sektörünün şekillendireceği ve bu alanda BTS Bilişim’in sektöre global olarak kattığı toplam fayda idi.

BTS Bilişim Genel Müdürü Nadi Tanca, Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 83. yılında saygı, minnet, özlem ile anarak başladığı konuşmasında, 10 yıl boyunca kendisini yalnız bırakmayan müşteri ve partner firmalara teşekkür ederek devam etti. İç ve dış pazardaki 250 müşterisinin bünyesindeki yaklaşık 20.000 kullanıcının dijital dönüşümünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Covid-19 salgını ile dijital dönüşümde bir yılda, on yıllık mesafe aldıklarını belirten Tanca, QMex SaaS ile son bir yılda cirolarının iki katına çıktığını, Almanya, İspanya, İtalya, Hollanda, Ürdün, Cezayir, Irak ve Hindistan’a ihracat yaptıklarını belirtti.

Tanca, %100 yerli ve milli bir yazılım şirketi olarak, dünyanın en önemli yazılım üreticisi olan Hindistan’a ihracat yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti. Ayrıca bir ülke için eğitim, savunma, tarım ve enerji gibi stratejik alanlardan biri olan ilaç sektörüne yönelik ürün geliştirmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Hali hazırda ISO 9001 belgelerine ek olarak ürünlerinin ISO 270001 kalite sistemleri onayı için düğmeye basıldığını ve 2022 yılının ilk aylarında sonuçlanacağını bildirdi.

10.yıllarında şirket vizyonunda çok ciddi değişiklikler yaptıklarını belirten Tanca, sektörün pek alışkın olmadığı tarzda vizyoner bir danışma kurulu kurdukları, Prof. Dr. Emre Alkin, Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu ve Mert Yılmaz’dan oluşan danışma kurulu ile BTS Bilişim olarak daha rekabetçi ve yenilikçi yazılımlar geliştirmek yolunda daha kararlı bir şekilde ilerlediklerini ifade etti.

BTS Bilişim tarafından geliştirilen ve %100 yerli ve milli bir yazılım olan QMex, GMP standardı gerekliliklerine tam uyumlu olması, süreçlerin kolay işletimi ve denetleyici otoritelerin istediği şekilde, şeffaf, ölçülebilir ve anlık raporlanabilir olması nedeniyle yerli ve yabancı birçok dünya markası sektör temsilcisi tarafından tercih edildiğini ekledi.

“QMex SaaS, ilaç sektörü, ilaç yan sanayi, tarım ilaçları, kozmetik, veteriner, biyoteknoloji vb. birçok sektörde edindiği deneyimlerini, Saas modeliyle birleştirerek Qmex Saas çözümünü hizmete sundu.

Qmex, tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen bir elektronik Kalite yönetim Sistemi’dir.

Firmaların kalite dökümanlarıyla birlikte, değişiklik kayıtları, sapma yönetimi v. Ve bu süreçlerle ilgili faaliyetlerin takibi gibi birçok kalite sürecinin elektronik ortamda işletilmesi için üretilmiş bir çözümdür.”

Müşteri Deneyimi ve partnerlik alanında söyleşiye katılan Timur Kabadayı, Özgür Tombuloğlu, Figen Özgel, Fatma Taman ve Lütfü Şen, BTS BİLİŞİM tarafından geliştirilen QMex’in ve şu anda SaaS teknolojisi ile birleştirilerek oluşturulan Qmex Saas’ın gelişim sürecini; bir terzi edasıyla işlenerek yaratıldığını, bir sanatçı edası ile işlenerek hedef kitlelerine tanıttıklarını anlattı. Gelinen başarı noktasının bir tesadüften ibaret olmadığını, geleceğe olan inanç ile alınan zor ama sağlam kararlar ile yaratıldığını belirtti.

BTS BİLİŞİM’in sektör ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığı, şirketlere özel olarak modifiye ettiği yazılımı QMex’in büyük bir bilgi birikimi ve tecrübe ile hazırlanarak, Türkiye’den Global dünyaya açılan bir gurur kaynağı olduğunu ekledi.

10 yıl önce, “sistem ve süreçleri nasıl daha efektif ve hızlı yönetebiliriz?” sorusuna cevap aradıklarını belirten partnerler, çözüme, geniş bir yelpazesi olan QMex ile ulaştıklarını belirttiler. Doküman yönetiminin, üretim, onay ve denetim süreçlerinin, normal hızın üzerinde çözüme ulaştığından bahsettiler. Geniş modül seçenekleri ile tasarım, eğitim ve değişim kontrolünü artık rahatlıkla yönetebildiklerini örnekleri ile anlattılar. İnsan çalışma gücüne destek olarak hatasız yazılımı ile ön plana çıkan BTS İletişim’e teşekkür ettiler.

Etkinliğin ikinci oturumunda, sahnede söz alan ileri görüşlü ekonomistlerden oluşan danışma kurulu üyeleri ise; tüm dünyayı etkisi altına alarak pandemi koşulları ile değişen bir zaman diliminde olduğumuzu, ekonomi ve finans dünyasının “The Great Reset” olarak adlandırdığı bir sıfırlanma döneminde olduğumuzu, dünya üzerinde yeni bir ekonominin yaratılacağını ve bunu da öncü olarak başta BTS Bilişim olmak üzere IT firmalarının üstlendiğini anlattı. Global düzeyde yaşanan baskının altında insanların hata yapabileceğini ancak teknolojinin hatasız işleyerek dünyayı değiştireceğinin altını çizdiler.

Şu anda bir belirsizlik nedeniyle yatırım alanında yaşanan yavaşlamanın uzun vadede çok güzel sonuçlar doğuracağını belirten danışma kurulu; “Biz kısa zamanda büyük işler yapan bir milletiz, umutsuzluğa kapılmadan ekonomimizi güncel koşullar doğrultusunda doğru bir şekilde yönetmeliyiz” diyerek toplantıyı sonlandırdı.

BTS Bilişim, etkinlik sonunda Türkiye’nin Canları Kampanyası dahilinde, partnerler, müşteriler ve danışma kurulu adına WWF’e bağışta bulundu. 10. yıl pastasının kesilmesinin ardından etkinlik son buldu.