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Windows yüklü cihazlarda Instagram uygulaması kapatılıyor

Her geçen gün kullanıcı kitlesini genişleten popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram, aldığı yeni bir kararla Windows 10 Mobile işletim sistemi yüklü telefonlardan desteğini çekeceğini duyurdu. Bu kararın ardından bu cihazlara sahip olanlar telefonlarındaki Instagram uygulamasını artık kullanamayacak.

Windows yüklü cihazlarda Instagram uygulaması kapatılıyor

Her geçen gün kullanıcı kitlesini genişleten popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram, aldığı yeni bir kararla Windows 10 Mobile işletim sistemi yüklü telefonlardan desteğini çekeceğini duyurdu. Bu kararın ardından bu cihazlara sahip olanlar telefonlarındaki Instagram uygulamasını artık kullanamayacak.

04 Nisan 2019 Perşembe 12:20
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Windows yüklü cihazlarda Instagram uygulaması kapatılıyor

30 Nisan'dan itibaren kaldırılması beklenen Instagram desteği, aslında sürpriz bir karar değil. Windows 10 Mobile yüklü cihaz sayısı dünya genelinde hayli az ve yazılım geliştiricileri bu işletim sistemi için uygulama geliştirmeye sıcak bakmıyor. Bu durum haliyle Instagram gibi popüler uygulamalar için de geçerli.

Ancak Windows 10 Mobile yüklü telefon kullananlar, uygulamayı kullanamıyor olsalar da telefonlarında bulunan web tarayıcıları üzerinden Instagram'a erişmeye devam edebilecek. Instagram'dan konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

"30 Nisan’dan itibaren Instagram'ın Windows 10 Mobile uygulaması artık kullanılamayacak. Mobil tarayıcınızı kullanarak Instagram'da hala oturum açabileceksiniz."

Şirket, Windows'lu telefon sahiplerini iOS veya Android cihaz kullanmalarını da önermeyi ihmal etmedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
InstagramWindows Yüklü Cihazlar
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