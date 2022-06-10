Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.572,39
ALTIN
1.000,75
DOLAR
16,99
STERLİN
21,17
EURO
18,01
Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alacak
Serhat Kalkınma Ajansı Personel...
Mersin Büyükşehir Belediyesi 107 adet taşınmazı kiraya verecek
Mersin Büyükşehir Belediyesi 107...
Trabzon Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı
Trabzon Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim...
Siirt Belediyesi 50 memur alacak
Siirt Belediyesi 50 memur...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Veri ihlalleri yüzde 14 arttı

2022’nin ilk çeyreğinde açıklanan veri ihlallerinin sayısı geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 14 artış gösterdi. Bu oranda yaşanan artışın tüm internet kullanıcılarının tehdit altında olduğunun bir göstergesi olduğunu söyleyen Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kullanıcıların verilerini kötüye kullanımdan korumaları için olası veri ihlalleri ardından uygulamaları gereken 4 adımı paylaştı.

10 Haziran 2022 Cuma 16:00
Veri ihlalleri yüzde 14 arttı

Kimlik Hırsızlığı Kaynak Merkezi’nin (ITRC) son raporuna göre 2022’nin ilk çeyreğinde kamuya açıklanan veri ihlallerinin sayısı, 2021’in aynı dönemine göre yüzde 14 artış gösterdi. Yaşanan artış, siber saldırganların ilerleyen dönemlerde de bireylerin gizliliklerini ve maddi varlıklarını tehdit etmeye devam edeceğine işaret ederken, Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, tüm internet kullanıcılarının bir veri ihlali kurbanı olabilecekleri konusunda bilinçlenmesi gerektiğini söyledi. Akkoyunlu, teknolojik gelişmelerin faydalı getirilerinin yanında saldırıların kalitesini de geliştirmeye olanak sağladığını vurguladı.

“TÜM KULLANICILAR DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK VERİ İHLALİ RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA”

Teknolojideki hızlı gelişmelerin ve yeniliklerin küresel çapta milyonlarca kişinin çevrimiçi ortamda var olduğu bir dünya düzeni yarattığını söyleyen Akkoyunlu, “Yeni düzende internet, kullanıcılara birçok rahatlık ve kolaylık sağlasa da özellikle kişisel veriler için ciddi risk oluşturuyor. Kimlik Hırsızlığı Kaynak Merkezi’nin (ITRC) son raporunda açıklanan 2022’nin ilk çeyreğinde gerçekleşen veri ihlallerinin bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 artış gösterdiği bilgisi, gelişen teknolojilerin saldırganların da tekniklerini geliştirmesine olanak sağladığının bir kanıtı niteliği taşıyor. İnternete olan erişimin her geçen gün artması, siber suçların artışında büyük rol oynuyor” dedi.

Akkoyunlu, kullanıcıların verilerini kötüye kullanımdan korumaları için olası veri ihlalleri ardından uygulanması gereken 4 adımı şöyle sıraladı:

“Risk düzeyini tespit edin. Bir siber saldırıya uğradığını farkeden kullanıcıların öncelikle ne tür verilerin güvenliğinin ihlal edildiğini tespit etmeleri gerekiyor. Bu tespit işlemi, saldırının resmi olarak onaylanması sonrası gerçekleştirilebilir. Siber suçlular, son dönemlerde sıklıkla veri ihlali yaşayan kuruluşlar adına saldırılar gerçekleştiriyor. Bu tür saldırılarda adı geçen kuruluşun resmi web sitesine gidilerek durum detaylıca araştırılmalı.

“Parolaları hızlıca sıfırlayın. Güvenliği ihlal edilen tüm hesapların ve bu hesap ile aynı oturum açma bilgilerini paylaşan diğer hesapların parolalarını hemen sıfırlayın. Siber saldırıya uğramayı beklemeden tüm hesaplarda çift faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmek ciddi önem taşıyor. eri ihlallerinin ardından yaşanabilecek siber saldırılara karşı şifre sıfırlamayla birlikte mutlaka 2FA özelliğini aktif hale getirin. Bugün kullanılan çoğu uygulamada var olan bir özellik ve büyük ölçüde zarar görmenizi engelleyen bir yöntem

“Tehlikedeki bilgilerinizi kontrol edin. Siber saldırıya uğradıktan sonra risk altında olduğu tespit edilen bilgilerin türüne bağlı olarak tıbbi kayıtlar, finansal hesaplar, çevrimiçi platformlar kontrol edilmeli. Siber saldırganlar, kredi kartı bilgileri ya da sosyal güvenlik numarası gibi kritik verileri ele geçirirse kredi başvuruları ya da maddi dolandırıcılıklara maruz kalınabilir. Dolayısıyla tüm veriler yakından takip edilmeli. Çoğumuz artık dijital platformlar üzerinden para harcamayı alışkanlık haline getirdik ve kredi kartı bilgilerimizi sürekli girmek yerine uygulamalar içinde saklayabiliyoruz. İnternet ortamında kredi kartınız yerine sanal kredi kartı kullanmayı alışkanlık haline getirerek, limitinizi risk sınırınızın altında tutun.

“Ödüllü güvenlik çözümlerinden yararlanın. Verilerin tehdit altında olup olmadığına bakılmaksızın kötü niyetli saldırılara, sahte web sitelerine ve dolandırıcılara karşı koruma ve önceden tehdit imkanı sağlayabilmek için Bitdefender Antivirüs gibi ödüllü bir güvenlik çözümünden yararlanın. Hassas ve güvenli olmayan web sitelerine giriş yaparken VPN kullanımına ve ortak alanlarda kullanılan Wi-Fi ağlarına zorunda kalmadıkça katılmamaya olabildiğince özen gösterin.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kimlik Hırsızlığı Kaynak MerkeziVeriIhlalVeri Ihlalleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gerçek boyutlu LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37 İstanbul’da
Gerçek boyutlu LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37 İstanbul’da
ASELSAN, TEKNOFEST Azerbaycan’da
ASELSAN, TEKNOFEST Azerbaycan’da
İşletmelerde dijital dönüşümün 10 temel faydası nedir?
İşletmelerde dijital dönüşümün 10 temel faydası nedir?
Selçuk Bayraktar MİG-29 ile MİG-29 AKINCI ile uçtu
Selçuk Bayraktar MİG-29 ile MİG-29 AKINCI ile uçtu
"Sisteme kaydını yaptıran vatandaş sayımız 31 bin"
"Sisteme kaydını yaptıran vatandaş sayımız 31 bin"
Atatürk, Aydınlanma ve Matematik
Atatürk, Aydınlanma ve Matematik
Keşan'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği başladı
Keşan'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği başladı
Uyumsoft mermer sektörü temsilcileriyle bir araya geldi
Uyumsoft mermer sektörü temsilcileriyle bir araya geldi
BESOB ile Uyumsoft arasında e-Dönüşümde iş birliği protokolü imzalandı
BESOB ile Uyumsoft arasında e-Dönüşümde iş birliği protokolü imzalandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi