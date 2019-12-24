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Uzayda bile yetiştirilebilecek salkım salkım domates

Bilim insanları, en temel besinlerden olan domatesle ilgili yeni bir araştırma yapmaya başladı. Domateslerin bazı genleriyle oynayan bilim insanları, ortaya yeni nesil domates üretmeyi başardılar. Bu domatesler hem daha küçük alanlarda yetişebiliyor hem de oldukça verimli mahsuller verebiliyor.

Uzayda bile yetiştirilebilecek salkım salkım domates

Bilim insanları, en temel besinlerden olan domatesle ilgili yeni bir araştırma yapmaya başladı. Domateslerin bazı genleriyle oynayan bilim insanları, ortaya yeni nesil domates üretmeyi başardılar. Bu domatesler hem daha küçük alanlarda yetişebiliyor hem de oldukça verimli mahsuller verebiliyor.

24 Aralık 2019 Salı 11:50
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Uzayda bile yetiştirilebilecek salkım salkım domates

Cold Spring Harbor Laboratuvarı ve Howard Hughes Tıp Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını yürüten bilim insanları, söz konusu domates bitkisini 40 günden daha kısa bir sürede olgun mahsul verecek şekilde, yeni nesil domatesleri üretmeyi başardı. Araştırmanın başındaki isim olan Zach Lippman, konuya ilişkin verdiği demeçte yaptıkları araştırmanın toprağı gübre ile doldurmadan bitki yetiştirmenin nasıl mümkün olduğunu gösterdiğini söyledi. Lipmann, yaptıkları araştırmanın çevre için de önemli olduğuna inandığını belirtti.

DAR ALANLARDA DEMET HALİNDE SALKIM SALKIM DOMATES

Bu domateslerin en farklı yanlarından bir tanesi de küçük veya dar alanlarda yetiştirilebiliyor oluşu olarak kaydedildi.  Bu tür bir domatesin tohumuna sahip olan herkes, hemen her yerde domates üretimi yapabilecek. Üretim yapılacak alan küçük olsa bile bu domateslerin verimi yüksek olacak.  




İLK DENEME MARS'TA OLABİLİR

Domatesin bu hale gelebilmesi için bitkilerde büyüme geni olan SELF PRUNING (SP) ve SP5G isimli genler üzerinde çalışan bilim insanları, domateslerin hem daha kısa sürede olgunlaşmasını sağladı hem de boyutlarına belirli bir sınır getirdi. Araştırmanın öncüsü olan Zach Lippman, yaptıkları araştırmanın devam edeceğini ve başarılı olacaklarına inandığını söyledi. Domateslere uygulanan yöntemin diğer meyveler için de geçerli olduğunu ve o meyvelerde de uygulanabileceğini söyleyen bilim insanı, NASA'nın kendi domateslerine ilgi duyduğunu da belirtti. Lippman, ilk denemelerin Mars'ta yapılabileceğini vurguladı. 

DHA

Son Güncelleme: 24.12.2019 04:01
Anahtar Kelimeler:
Bilim InsanlarıDomatesUzay
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