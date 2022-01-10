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Üsküdar Üniversitesi’nden bilime katkı

Ergoterapi Penceresinden Patoloji kitabı yayınlandı

10 Ocak 2022 Pazartesi 12:18
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Üsküdar Üniversitesi’nden bilime katkı

Üsküdar Üniversitesi’nden bilime katkı:

Ergoterapi Penceresinden Patoloji kitabı yayınlandı

Prof. Dr. İbrahim Öztek ve Prof. Dr. Sevda Asqarova'nın bilimsel ders kitabı, ‘Ergoterapi Penceresinden Patoloji’ yayınlandı.

İSTANBUL - Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek’in, ‘Ergoterapi Penceresinden Patoloji’ adlı kitabı yayınlandı. Prof. Öztek’in bu kitabı, ikinci bilimsel ders kitabı özelliği taşıyor. Kitap; insanı oluşturan beden akıl ve ruh yapılarının her üçünü birden ilgilendiren hastalıkların neden, süreç ve tedavileri ile ilgili bilimsel konuları içeriyor.

Prof. Öztek’in, ‘Sitolojide Temel İlkeler’ adlı kitabı, İlk kitabı tek tek hücreden kanser tanımlama esasına yönelik idi.

Prof. Öztek, konuyla ilgili olarak, “Tıbbi eserleri meydana getirmemde en büyük desteğim, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nevzat Tarhan’dır. Ben eseri meydana getiriyorum, üniversitemiz basıyor ve öğrencilerimizin hizmetine sunuyor. Bundan bilimsel hazdan başka hiçbir menfaat sağlanmıyor” şeklinde konuştu.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “İbrahim Öztek Hocamız, hocaların hocası unvanına sahip. O yazdığı bilimsel eserlerle ve enerjisi ile daima genç öğretim üyelerimize örnek olmakta” dedi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
üsküdar üniversitesiErgoterapi Penceresinden PatolojiProf. Dr. İbrahim ÖztekProf. Dr. Sevda AsqarovBilimsel Ders Kitabı
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