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Ulukoza Firması GÖRSENTAM, akıllı tarım ile verimi 3 kat arttırdı

23 Şubat 2021 Salı 12:57
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Ulukoza Firması GÖRSENTAM, akıllı tarım ile verimi 3 kat arttırdı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Tarımsal işletmelerin ürünlerini yönetmelerine yardımcı olmak için yapay zekâ kullanılarak geliştirilen GÖRSENTAM Tarım Teknolojileri, ‘Akıllı Tarımsal Mücadele Sistemi’ ve ‘Uzaktan Zararlı İzleme Sistemlerin Geliştirilmesi’ projeleriyle arazideki riskleri önceden tahmin ederek üreticinin yüzünü güldürüyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin bir markası olan ULUKOZA Programı’ndan mezun olan girişimciler, sektörlerinde fark yaratmaya devam ediyor. ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve  tarımsal işletmelerin ürünlerini yönetmelerine yardımcı olmak için yapay zekâyı kullanan GÖRSENTAM Tarım Teknolojileri firmasının, ‘Akıllı Tarımsal Mücadele Sistemi’ ve ‘Uzaktan Zararlı İzleme Sistemlerin Geliştirilmesi’ projeleri sayesinde üreticiler sadece SMS ve mobil uygulamaya gelen bildirimleritakip ederek ilaçlama ve gübreleme önerileri ile ürünlere zamanında müdahale ederek tam verimlilik sağlıyor.

ZARARLILARIN BİLGİLERİ TOPLANIYOR

Ziraat Mühendisi Mert Demirel tarafından 2020’nin şubat ayında TÜBİTAK BİGG ULUKOZA desteği ile kurulan ve KOSGEB desteği ile ULUTEK Teknopark’ta faaliyetlerini sürdüren GÖRSENTAM Tarım Teknolojileri, tarımsal işletmeler için yapay zekâ tabanlı teknolojik çözümler geliştiriyor. Üreticilerin arazilerine tarımsal meteoroloji istasyonları kurarak sıcaklık, hava nemi, rüzgâr verileri, yaprak ıslaklık süresi ve yağış gibi iklim verileri toplanıyor. Diğer yandan dijital feromon tuzağı ile arazideki zararlı çıkış tarihi ve popülasyon seviyesi ölçülüyor. Toplanan tüm bu verileri sisteme işliyor ve lokasyona özel hava tahmini, tarımsal hastalık enfeksiyon riski, zararlı çıkış zamanı önceden belirleniyor ve gübreleme önerisi yapıyor. Kullanıcı ise sadece SMS ve mobil uygulama üzerinden gelen bildirimleri takip ederek arazisindeki risklere karşı başarılı bir mücadele gerçekleştiriyor.

ZEYTİNDE VERİM 3 KAT ARTTI

Sistemin hakkında bilgi veren Firma Sahibi Mert Demirel, Gemlik’te bir zeytin arazisinde geleneksel ilaçlama takviminegöre uygulama yapan bir zeytin üreticisi geçen sene 5.5 kilo verim alıyordu. Bizim sistemimizi kullanarak bir yılda verimi 16.6 kiloya ulaştı. Bu sene ise ağaç başı 25 kilo verim hedefliyoruz ve bir sonraki sene bu rakam 30 kiloya çıkacaktır. İlk hedefimiz Türkiye’deki tüm zeytin üreticilerinin bu sistemi kullanarak ilaçlama maliyetlerini düşürüp, ürünün rekoltesini artırmak diye konuştu.

YÜZDE 100 YERLİ YAZILIM

Türkiye'de tarımsal mücadele sistemine önemli yatırımlar yapıldığına da dikkati çeken Demirel, bu yatırımlar yurt dışından ithal ediliyor. Türkiye’de ise bu meteoroloji istasyonlarını ve zararlı çıkış zamanını tahminleyen yerli firma yok. Bizim yazılımımız yüzde 100 yerli. Rakiplerimizden en büyük farkımız ise zirai teknik veriyi iklim verileri ile işleyerek kullanıcıya gerçek ve zamanında uyarıyı vermek. Ayrıca bu sistemler uzman sistemler adı altında geçiyor fakat bu uzman sistemleri kullanabilmek için de bir uzmana ihtiyaç duyuluyor. Biz ise bu uzman ihtiyacını ortadan kaldırarak tüm işi yazılım ile halledip kullanıcıya kararlı sonuçlar iletiyoruz dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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Ulukoza Firması GÖRSENTAMAkıllı Tarım Ile Verimi 3 Kat Arttırdı
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