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Ulaşımda dijital çözümler Eurasiarail 2019 Fuarı'nda tanıtılacak

Ulaşımda dijital çözümlerin sergilendiği Eurasiarail 2019 Fuarı10-12 Nisan tarihleri arasında İzmir'de kapılarını açacak. Katılımcılardan Siemens Mobility ise fuarda bağlantılı ulaşıma vurgu yapacak.

Ulaşımda dijital çözümler Eurasiarail 2019 Fuarı'nda tanıtılacak

Ulaşımda dijital çözümlerin sergilendiği Eurasiarail 2019 Fuarı10-12 Nisan tarihleri arasında İzmir'de kapılarını açacak. Katılımcılardan Siemens Mobility ise fuarda bağlantılı ulaşıma vurgu yapacak.

08 Nisan 2019 Pazartesi 16:27
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Ulaşımda dijital çözümler Eurasiarail 2019 Fuarı'nda tanıtılacak

İSTANBUL - Dijitalleşme, ulaşım sektörünü de köklü bir dönüşüme uğratıyor şekilde dönüştürüyor. Bu anlamda taşımacılık işletmecilerinin altyapıyı akıllı hale getirmelerini, bütün bir yaşam döngüsü boyunca değer sürdürülebilirliğini artırmalarını, yolcu deneyimini iyileştirmelerini sağlayan çeşitli teknolojiler ve çözümler Eurasiarail 2019 Fuarı'nda tanıtılacak.

10-12 Nisan tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek fuarda, 'Bağlantılı ulaşımı şekillendiriyoruz' sloganı ile katılacak olan Siemens Mobility ise giderek daha yoğun bir şekilde ağ bağlantılı hale gelen bir 'kesintisiz ulaşım ekosisteminde' dijital inovasyonları aktaracak. Şirket çözümleri ile demiryolu taşımacılığını çok daha verimli ve güvenilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Bu doğrultuda fuarda, ETCS Seviye 3 Hibrit ve bulut bazlı bakım, dijital hizmetler, yedek parçalarda 3D yazdırma, metro yapılandırıcısı ve yaşam döngüsü hesaplayıcısı ve VelaroNovo teknolojik çözümlerden bazıları olarak Siemens Mobility tarafından sektör temsilcilerine sunacak.

Günümüzün ve muhtemelen geleceğin de en sorunlu alanlarından biri olan trafik yönetimi için metro, tramvay, tren ve vagonlar ile birlikte tüm bunların altyapısı, sinyalizasyon ve elektrifikasyon çalışmalar gerçekleştiren Siemens Mobility tarafından yapılan açıklamaya göre, "Ulaşım çözümlerine yeni fikirler getirmekle kalmıyor, aynı zamanda insanlara ve bireysel ulaşım ihtiyaçlarının dönüşümlerine de odaklanarak uzun vadeli çözümler sunmaya devam ediyoruz Bu yıl Siemens Mobility yine ürünlerini ve çözümlerini B530 numaralı salonda sergiliyor olacak" ifadeleri kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eurasiarail 2019 Fuarı
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