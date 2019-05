Üçüncü Bölümü İle Karşımızda

İSTANBUL- Başkötü Rafaam etrafına topladığı birbirinden kötü niyetli karakterlerle birlikte şimdiye kadarki en çılgın planını gerçekleştirmek ve büyülü şehir Dalaran’ı çalmak için kolları sıvadı. Rafaam’ın League of E.V.I.L. adını verdiği kötüler takımında yer alan alt kademede bir yancı olan oyuncularsa şehrin sokaklarını, kulelerini ve kanalizasyonlarını yağmalayacak, büyük planın her bir parçasının eksiksiz yerine getirildiğine emin olmaya çalışacaklar. Ya da en azından League of E.V.I.L. üyeleri sinsi eylemlerini gerçekleştirirken dikkatleri dağıtmaya çabalayacaklar.

Neler Var?

Hikayenin birinci ve ikinci bölümlerinde oyuncular, King Togwaggle, Hagatha, ve yancılarının yardımıyla Dalaran Bankasını (The Dalaran Bank) soymayı ve Eflatun Hapishane’nin (The Violet Hold) birbirinden belalı sakinlerini kurtarmayı başardılar.

Bu bölümde ise büyülü başkentin capcanlı sokaklarında çarpışıyoruz ama bu durum kalabalık mahallelerde mücadele edeceğiniz anlamına geliyor. Dalaran Sokakları değerli eşyalar satan seyyar satıcıların tezgahlarıyla dolu ve bu da sahada en fazla dört adet minion bulundurabilmek demek. Seçimlerinizi dikkatli yapın ve düşmanınızın kısıtlı alanını avantajınıza çevirerek oyun sahasını mümkün olan en efektif şekilde kullanmaya çalışın.

Haber: Elif Hayvalı