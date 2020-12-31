Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1478
ALTIN
454.484
DOLAR
7.4614
STERLİN
10.2076
EURO
9.1632
Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi ve öğretim...
160 personel alımı yapılacak
160 personel alımı yapılacak
90 adet proje personeli alınacak
90 adet proje personeli...
Müşavirlik hizmetleri alacak
Müşavirlik hizmetleri alacak
557 adet parsel ihaleyle satılacak
557 adet parsel ihaleyle...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türksat 5A uydusu, 5 Ocak Salı günü uzaya gönderilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A uydusu, Türkiye saatine göre 5 Ocak 2021 Salı günü 04.27'de uzaya gönderilecek ve yaklaşık 4 ay sürecek yolculuğunun ardından, 2021 yılının ikinci çeyreğinde hizmet vermeye başlayacak" dedi.

31 Aralık 2020 Perşembe 12:52
8 Okunma
Türksat 5A uydusu, 5 Ocak Salı günü uzaya gönderilecek

ANKARA - Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türksat 5A uydusunun Türkiye saatine göre 5 Ocak 2021 Salı günü 04.27'de, ABD yerel saatine göre ise 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 20.27'de SpaceX firmasına ait Falcon-9 roketi ile ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacağını bildirdi. Türksat 5A uydusunun SpaceX firmasının 2021 yılında gerçekleştireceği ilk fırlatma olacağını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Yeni yılın ilk günlerinde, hummalı çalışmalar sonucu hazırlıklarını tamamladığımız Türksat 5A uydumuzu, uzaya uğurlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

'MÜTHİŞ BİR VİZYON GELİŞTİRDİK'

Türksat 5A uydusu ile Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetlerinin sunulacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Karada, havada, denizde ve uzayda Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedefler doğrultusunda müthiş bir vizyon geliştirdik. Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A uydusunun 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşması için yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesini ve 2021 yılının ikinci çeyreği içinde hizmete başlamasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

'30 YIL BOYUNCA GÜVENCE ALTINDA OLACAK'

Bakan Karaismailoğlu 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek olan TÜRKSAT 5A uydusunun uzun manevra ömrü ile Türkiye'nin 31 derece Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacağına dikkat çekti. Karaismailoğlu, "10 kilowatt faydalı yük gücü ile hizmete girdiğinde Türksat 5A, Türksat filosunun en güçlü uydusu olacak. Uzay teknolojileri konusunda da inşallah bundan sonra teknoloji üreten, geliştiren ve ihraç eden bir ülke konumuna gelmek için canla başla bütün milletimizle birlikte çalışıyoruz. Uzay yarışında biz de varız diyoruz. Türksat, 2022 yılında, Türksat 5A, 5B ve 6A’nın katılmasıyla sahip olacağı altı aktif uyduluk filosu ile uydu haberleşmesi alanında ülkemizin etkinliğini daha da artıracaktır" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluTürksat 5A Uydusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"2021, iyimserliğin yeni dijital ruhu”
"2021, iyimserliğin yeni dijital ruhu”
Güneş'te Dünya'dan büyük leke görüntülendi
Güneş'te Dünya'dan büyük leke görüntülendi
SIM kartın yerine 'eSIM' geliyor!
SIM kartın yerine 'eSIM' geliyor!
Kolaysoft Teknoloji e-Defter webinarları düzenliyor 
Kolaysoft Teknoloji e-Defter webinarları düzenliyor 
Çin, Ay’dan taş örnekleri getiren 3. ülke oldu
Çin, Ay’dan taş örnekleri getiren 3. ülke oldu
Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da inşa edilecek evleri paylaştı
Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da inşa edilecek evleri paylaştı
Milli helikopter motorunun seri imalatı 2024'te
Milli helikopter motorunun seri imalatı 2024'te
BUÜ'lü Akademisyen Sanayi Doktora Programı'na destek
BUÜ'lü Akademisyen Sanayi Doktora Programı'na destek
Şırnaklı öğrenciler, ateş ölçümü yapabilen sensörlü dezenfektan cihazı üretti
Şırnaklı öğrenciler, ateş ölçümü yapabilen sensörlü dezenfektan cihazı üretti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma