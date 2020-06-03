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Türksat 5A, 2020'nin son çeyreğinde uzaya gönderilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat'ın çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü belirterek, "Türksat 5A, 2020'nin son çeyreğinde, Türksat 5B, 2021'nin ikinci çeyreğinde, Türksat 6A, 2022'de uzaya gönderilecek. Haberleşme uydularımız uzaya ulaştığında ülkemiz, görüntü, ses ve data iletişimi ile birlikte diğer katma değerli hizmetlerimizle dünyada söz sahibi olacak" dedi.

03 Haziran 2020 Çarşamba 14:26
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Türksat 5A, 2020'nin son çeyreğinde uzaya gönderilecek

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Karaismailoğlu, Türksat A.Ş.'nin Gölbaşı Yerleşkesi'nde incelemelerde bulundu. Şirketin çalışmaları hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, Türkiye'nin uydu yayıncılığında Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerine hitap eden, sektörde önemli aktör olduğuna dikkat çekti. Karaismailoğlu, "Türksat çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Türksat 5A, 2020’nin son çeyreğinde, Türksat 5B, 2021’nin ikinci çeyreğinde, Türksat 6A, 2022’de uzaya gönderilecek. Haberleşme uydularımız uzaya ulaştığında ülkemiz, görüntü, ses ve data iletişimi ile birlikte diğer katma değerli hizmetlerimizle dünyada söz sahibi olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye, Dünya’da haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yerini alacak" dedi. 

'KABLO TV ABONE SAYISININ 1 MİLYON 400 BİNE ULAŞMASINI HEDEFLİYORUZ'

Türksat A.Ş.'nin kablo altyapısı üzerinden sayısal televizyon, geniş bant internet ve sabit telefon hizmeti verdiğine de vurgu yapan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"1 milyon 300 bine yakın Kablo TV abone sayısının yılsonuna kadar, 1 milyon 400 bine çıkarılmasını öngörüyoruz. 1 milyonu aşan kablonet abone sayısının da yılsonuna kadar 1 milyon 100 bine çıkarılması önceliğimizdir. Ülkemizin uydu haberleşme kapasitesinin geliştirilmesi ve korunması çok önemlidir. Kablo TV altyapımızın aktif ve rantabl kullanılması, yayıncı kuruluşlara yüksek kaliteli hizmet sunulması kayda değerdir. Katma değerli bilişim hizmetlerinin yaygınlaştırılıp, bilgi güvenliğine yönelik çabalarınızı destekliyoruz. Bu yöndeki her türlü yatırım planlarını yakından takip ediyor ve yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

'AYLIK İŞLEM SAYISI ORTALAMASI 300 MİLYONDAN 500 MİLYONA ULAŞTI'

Bakan Karaismailoğlu, koronavirüs salgını ile mücadele döneminde, e-Devlet kapısı kullanım sayılarında rekor kırıldığını belirterek, aylık ortalama 300 milyon olan e-devlet kullanım sayısının, nisan ve mayıs aylarında 500 milyona ulaştığını belirtti. Yeni süreçte, Türksat’ın önemli sorumluluk üstlendiğini ve özverili çalışma programı sürdüğünü kaydeden Karaismailoğlu, salgınla mücadele kapsamında hayata geçirilen hizmetlere ilişkin şunları kaydetti: 

"Uydu ve Kablo TV üzerinden TRT eğitim kanalları devreye alındı. Okullarına gidemeyip, eğitimlerini EBA üzerinden alan öğrencilerimizin kullanımları kotalarından düşülmedi. Kotalı tarifeyle hizmet alan sağlık çalışanlarına 3 ay boyunca 100 GB, tüm abonelere de 25 GB ilave kota verildi. Uydu ve Kablo TV Yayıncı kuruluşların Nisan, Mayıs ve Haziran fatura ödeme vadesi  de 30 Eylül 2020’ye ertelendi. Bütün bu hizmetlerin tamamı önemli ve kayda değerdir. Türksat A.Ş. yönetimini bu çalışmalarından ve mücadeleye verdiği katkılarından dolayı kutluyorum." 

Türksat A.Ş. Genel Müdürü Cenk Şen ise yaptığı sunumda, Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B uydularının işletmelerini yürüttüklerini belirtti. Türksat A.Ş.’nin uydu yayıncılığının yanı sıra kablo altyapısı üzerinden sayısal televizyon, geniş bant internet ve sabit telefon hizmeti verdiklerini kaydeden Şen, "2020 yılının ilk üç ayını 101 milyon lira faaliyet kârı ile kapattık" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluTürksatTürksat 5A
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