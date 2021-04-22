Türkiye’nin Kalbi İstanbul’da, Teknoloji ve Girişim Kenti Kuruluyor

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN



Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla, teknoloji ve bilimin uygulamaya aktarılmasına en uygun ortamı sağlayan ve İstanbul Havalimanı ile iş dünyasının kalbi kent merkezine 10 dakika mesafede bulunan bölgeye Türkiye ekonomisinin yeni trendlerine ve teknolojik gelişimine uygun dev bir ekosistem olarak faaliyet gösterecek Teknoloji ve Girişim Kenti kuruluyor.

BAU tarafından teknoloji üreticileri, girişimciler ve yatırımcıları bir araya getiren Teknoloji ve Girişim Kenti ekosisteminin merkezinde de BAU Future Campus yer alacak. Böylelikle BAU, Teknoloji ve girişim üssü olarak kurulacak bu özel teknopark ile girişimcilere geniş bir çalışma ortamı olarak yer açmış olacak.

Bilim ve teknolojiyi girişimciler ile buluşturmayı hedefleyen Teknoloji ve Girişim Kenti teknoloji tabanlı ürün üretme potansiyeline sahip olan yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut şirketlerin konumlanarak daha da büyümesini teşvik edecek ve kentteki diğer konumlara da know-how sağlayacak. Kentin teknolojik alt yapısı ve mevcut imkânları ile sanayinin mevcut imkânları birleştirilerek bilimsel, teknolojik ve ekonomik yönden gelişmeleri için sistemli çalışmalar yürütülecek. Teknoloji ve Girişim Kenti aynı zamanda teknoloji transferine yardımcı olmak ve ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı da sağlayacak.

Girişimciler ve Yatırımcıların Buluşma Kenti

Yüksek teknoloji ve yenilik için küresel bir merkez olarak hizmet verecek olan Teknoloji ve Girişim Kenti dünyanın en büyük yüksek teknoloji şirketlerine de ev sahipliği yapabilecek. Kent sadece teknoloji şirketlerinin merkezini oluşturan bir bölge olarak değil; aynı zamanda şirketlerin yanı sıra hem girişimcilerin hem de yatırımcıların bulunduğu dev bir ekosistem olarak da faaliyet gösterecek. Dünyanın en iyi lojistik imkanlarına sahip Türkiye ve Türkiye’nin jeopolitik konumunun imkanları ile İstanbul havalimanına 10 dakika, kuzey Marmara otoyoluna 5 dakika ve Maslak Levent gibi iş dünyasının kalbine 10 dakika mesafede bulunan BAU Future Kampüs ile Teknoloji ve Girişim Kenti hayat bulacak.

Bilim ve teknoloji alanlarında yetişmiş insan gücünden yeni girişimciler yaratarak, girişimciler ve yatırımcıların bir araya gelerek işbirliğini de arttıracak olan kent, Türkiye’nin teknolojik düzaefyinin yükselmesine de katkıda bulunacak. Bu sayede firmalar ile devlet ve diğer kurumlar arasında iş birliği artacak, uygun özelliklere sahip kişilere iş ve girişimcilik fırsatı verilecek. Teknopark, inovasyonu, girişimci ve temelinde bilgi olan firmaları destekleyecek ve bölge ekonomisini geliştirmeye katkıda bulunacak. Böylelikle kentteki girişimler dünya çapında yatırımcılar ile paylaşılmış olacak.

BAU Future Campus’te Geleceği Tasarlayacaklar

Kent ekosisteminde; inovasyon, girişimcilik, teknoloji, bilim, kültür ve sanat alanları teknopark altyapısı ile buluşacak. Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından projesini, iş fikrini geliştirmek isteyen herkes, Yapay Zeka, Blockchain, Big Data, Machine Learning, Siber güvenlik, Otonom Araç teknolojisi, Kreatif Endüstriler, İletişim Teknolojileri, Sağlık Teknolojileri, IOT ( Nesnelerin İnterneti), Oyun, Bulut Mühendisliği, Elektronik, Bilişim ve İletişim Teknolojileri’nde çalışmalar gerçekleştirebilecek. BAU Kuluçka merkezi ve BAU Teknopark ile hayat bulacak.

Teknoloji ve Girişim Kenti böylelikle doğayla bütünleşmiş öğrenci evleri ve teknopark konseptiyle bilim, teknoloji, sanat, tasarım ve AR-GE temalı ortak yaşam alanlarında benzersiz bir öğrenme deneyimi sunarak Türkiye’de yatırım isteyen girişimlerin ilk tercih edecekleri ekosistem olacak.