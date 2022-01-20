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Türkiye'nin ilk cep uydusu 5 günde 900 veri gönderdi

20 Ocak 2022 Perşembe 12:04
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Türkiye'nin ilk cep uydusu 5 günde 900 veri gönderdi

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı tarafından tasarlanan ve ABD'den Falcon-9 roketiyle uzaya gönderilen Türkiye'nin ilk cep uydusunun 5 günde 900 veri gönderdiği belirtildi. Ekipte yer alan üniversite öğrencisi Osman Turgut "Bizim için önemli olan uydunun uzun ömürlü olmasıydı. Güneş panellerinin çalışıp çalışmadığını bilmemiz gerekiyordu. Şu anda incelediğimizde güneş panellerinin doğru şekilde besleme yaptığını görebilmekteyiz. Bu da uydumuzun uzun ömürlü olacağının bir kanıtı ve göstergesi" dedi.

ZBEÜ Grizu-263 takımının tasarladığı Türkiye'nin ilk cep uydusu, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden 13 Ocak akşamı Space X firmasına ait Falcon-9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Cep uydusunun gece saatlerinde dünyaya gönderdiği ilk sinyal, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nce tespit edildi. Ardından Grizu-263 Takımı da uydularından ilk sinyali almayı başardı. Yörüngesinde takip edilen cep uydusu, ilk 5 günde gönderdiği sinyaller dünyanın dört bir yanından üniversite ve amatör telsizcilerce tespit edildi. Üniversite yerleşkesinde kurulan izleme istasyonundan uydunun gönderdiği verileri takip eden ekip, böylece deneysel olarak uzaya gönderdikleri uydularının çalışma ve pil durumunu analiz etme imkanını yakaladı.

'GÜNEŞ PANELLERİ ŞU AN DOĞRU BESLENİYOR'

Grizu 263 Takımı'ndan üniversite öğrencisi Orman Turgut, cep uydusundan sağlıklı şekilde veri almaya devam ettiklerini söyledi. Uydularının bir öğrenci projesi olarak deneysel amaçla uzaya gönderildiğini ifade eden Turgut, "Bizim için önemli olan uydunun uzun ömürlü olmasıydı. Güneş panellerinin çalışıp çalışmadığını bilmemiz gerekiyordu. Şu anda incelediğimizde güneş panellerinin doğru şekilde besleme yaptığını görebilmekteyiz. Bu da uydumuzun uzun ömürlü olacağının bir kanıtı ve göstergesi" dedi.

'ÜZERİNDEKİ SENSÖRLERDEN VERİLER ALIYORUZ'

Geçen 5 günlük sürede gelen birçok sinyali analiz ederek dünya ile paylaştıklarını ifade eden Turgut, şöyle konuştu:

"5 günde şu ana kadar 800-900 veri var. Toplam dünya çapında bu binden daha fazladır. Bu verileri sağlıklı bir şekilde aktardık ama 5 gün içinde çok daha fazla veri elde ettik. Dünyanın birçok noktasından veriler, internet ortamından paylaşılıyor. Bu paylaşılan verileri, kendimiz anlamlı verilere dönüştürüyoruz. Uydumuzun sağlıklı olup olmadığı bizim için çok önemli. Bu sebeple üzerindeki sensörlerden veriler alıyoruz. Örneğin sıcaklık verisi gibi veya uydumuzun pil kapasitesini gösteren veriler alıyoruz. Bu şekilde uydumuzun halen çalışmaya devam edip, edemeyeceğini söylüyoruz. Bu da ileride uzun vadeli projelerde, unutmamalıyız ki bu bir öğrenci projesi daha gelişmiş projelerde ön hazırlık olarak karşımıza çıkacak."

'ÖĞRENCİLER DENEYİM ELDE ETTİ'

Grizu 263 Takım Danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, öğrencilerin önemli bir deneyim elde ettiğini belirterek, "Takımdaki arkadaşlar, gece gündüz çalışmakta. Uydumuzdan sinyallerimizi takip etmeye çalışıyoruz. Yörünge ile ilgili çeşitli matematiksel çalışmalar var. Zaman içerisinde uydumuzun sağlıklı şekilde çalışması için gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Ekiple birlikte bize yoğun yardımlarını sunan amatör telsizcilere kucak dolusu sevgi ve selamlarımı iletmek istiyorum" diye konuştu.

DHA

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