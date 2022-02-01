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Türkiye internet hızında dünyada 103’üncü sırada

01 Şubat 2022 Salı 13:55
Türkiye internet hızında dünyada 103’üncü sırada

İSTANBUL - 

 Pandemi evlerde internet trafiğini artırırken, Türkiye 30,51 Mbps internet hızıyla 2021’de 175 ülke arasında 103’üncü sırada yer aldı. İnternet servis sağlayıcıları, geliştirdikleri ortak marka projeleriyle Türkiye’nin internet hızını en yüksek seviyeye ulaştırmaya odaklandı.


 

Pandemide işin ve okulun eve taşınması yüksek internet hızı ihtiyacı doğurdu. Speedtest'in raporuna göre Türkiye, 2021’de 30,51 Mbps sabit genişbant internet hızıyla 175 ülke arasında 103. sırada yer aldı. Genişbant internet hızının küresel ortalama olan 96,98 Mbps'nin oldukça gerisinde kalması, işin ve okulun eve taşındığı bir dönemde ciddi bağlantı sorunları yaşanmasına neden oldu. İnternet servis sağlayıcıları da hızın artırılmasına yönelik projeleri masaya koydu. Yeni nesil teknolojik altyapı kullanarak Türkiye’nin 81 iline fiber ve yüksek hızlı internet hizmetleri sunan TelkoTürk, Yön İletişim ile gücünü birleştirerek ortak marka projesine imza attığını duyurdu.


 

GIGABIT SEVİYESİNDEKİ İNTERNET HIZI SAĞLAYACAK


 

Ortak marka projesi kapsamında Türkiye’nin her noktasını yüksek seviyede internet hızıyla buluşturmayı hedeflediklerini belirten TelkoTürk Genel Müdürü Emre Eskici, “Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant yaygınlık oranı yüzde 21,2 iken OECD ortalaması yüzde 33,2 seviyelerinde. Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık yüzde 33’ü 10-16 Mbps hızda internet paketleri kullanıyor. Yaklaşık 11,5 milyon xDSL ve 4,6 milyon fiber abone sayısına sahip genişbant pazarında, gigabit seviyesinde internet hızına ulaşarak standartları yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.


 

30 MİLYON TL YATIRIMLA 70 ŞEHRE HIZLI İNTERNET SAĞLAYACAK


 

Geliştirdikleri ortak marka projesini toplumsal bir sorumluluk anlayışıyla oluşturduklarını kaydeden Emre Eskici, iş birliğinin ayrıntılarına ilişkin şu bilgileri verdi:


 

“Yön İletişim ile geliştirdiğimiz altyapı ve üstyapı iş birliğine dayalı ortak marka projesiyle Türkiye’de bir ilke imza atıyoruz. Türk sermayesiyle kurulmuş bir şirket olarak Türkiye’nin internetini daha ileri seviyelere taşımakta kararlıyız. ‘Ezber Bozan İletişim’ mottosuyla geliştirdiğimiz ortak marka projesi, bu hedefe kılavuzluk edecek. Projemiz, sermaye gücünün tamamını TelkoTürk’ten alıyor. İlk etapta 30 milyon TL’lik birinci faz hizmet kalitesi yatırımı kapsamında yüz yüze iletişim, evde kurulum, yerinde destek ve 7/24 canlı destek hattı gibi hizmetlerimizle toplam 70 şehrimize yüksek hızlı internet servisi sağlayacağız. Yeni nesil teknoloji altyapı bileşenleri ile yazılım tabanlı ileri Ar-Ge teknolojileri sunan bir şirket olarak müşteri odaklı ürün ve hizmetlerimizi de yaygınlaştıracağız.”


 

TÜRKİYE’NİN İNTERNETİNİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK


 

Yön İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Niyazı Başpınar ise projeye ilişkin, “Türkiye’nin dört bir yanındaki şirketlere tele satış, çağrı merkezi, satış sonrası ürün ve destek, teknik danışmanlık, CRM, raporlama ve analiz gibi hizmetler sunan bir şirket olarak TelkoTürk işbirliğinde Türkiye’nin internetinin geleceğini şekillendireceğiz. Yüzde 100 Türk sermayesi ve köklü tecrübemizden aldığımız gücümüzle TelkoTürk’ün müşteri portföyünü genişleteceğiz. Müşteri ilişkilerinde sahip olduğumuz derinlikli bakış açısıyla projemizin kısa sürede hedefine ulaşacağına inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Internet HızıTürkiye
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