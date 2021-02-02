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Türk sporcuların keşfedilmesi için mobil uygulama geliştirildi

Türk geliştiriciler, Spoorcu adlı bir mobil uygulamayı hayata geçirdi. Mobil uygulamayla 355 farklı spor branşında sporcuların yeteneklerini göstererek keşfedilme fırsatı yakalayabilecekleri belirtildi.

02 Şubat 2021 Salı 13:13
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Türk sporcuların keşfedilmesi için mobil uygulama geliştirildi

İSTANBUL - Kalkınma Bakanlığı’nın 10'uncu Kalkınma Planı’nda yer alan Spor Özel İhtisas Komisyonu Raporu’na göre ABD ve bazı Avrupa Birliği ülkelerindeki spor yapanların genel nüfusa oranı en düşük yüzde 13,6 iken, bu oran Türkiye'de yüzde 4,7. Türkiye’ye en yakın nüfusa sahip ülkelerden Almanya’da her 100 bireyden 30’u lisanslı olarak spor yapıyor. Lisanslı Türk sporcu sayısını artırmak ve keşfedilmelerini kolaylaştırmak amacıyla, farklı branşlardan birçok kişiyi, tek çatı altında bir araya getirmeyi hedefleyen Türk geliştiriciler, Spoorcu adlı yeni bir mobil uygulamayı yayına aldı. Uygulamayla, futboldan güreşe, jimnastikten okçuluğa, tenisten biniciliğe ve ekstrem sporlara kadar toplam 355 branşta, sporcuların yeteneklerini göstererek keşfedilmesi hedefleniyor.
 

TÜM SPOR BRANŞLARI TEK BİR ÇATI ALTINDA TOPLANIYOR

Uygulamanın çalışma prensiplerine yönelik detayları paylaşan Spoorcu Kurucu Ortağı Bülent Genç, “Spoorcu olarak spor kariyerine yön vermek isteyen sporcu, antrenör, menajer, scout, eğitmen, takım, kulüp, spor okulu, doktor, diyetisyen fark etmeksizin herkesi tek bir çatı altında topluyoruz. Keşfedilmek içinse kişilerin uygulama üzerinden profil oluşturarak en yetenekli videolarını yüklemeleri yeterli oluyor. Gelişmiş arayüz sayesinde spor dünyasının ihtiyaç duyduğu yetenekler spor dalına, mevki/branşına, ligine, şehir, cinsiyet, boy, kilo, yaş veya el/ayak bilgilerine göre filtrelenebiliyor. 220 lig, 16.514 takım, 6.632 kulüp, 189 üniversite ve 7.668 lise arasından şehir şehir gezmeden kolayca bulunabiliyor. Üstelik bunun için adayların herhangi bir lig veya kulübe kayıtlı olması da gerekmiyor” dedi. 
 

“AMACIMIZ, TÜM DÜNYADAN SPORCULARA KENDİLERİNİ GÖSTEREBİLME ŞANSI VERMEK”
 

Futbol üzerine bazı uygulamalar olsa da tüm spor dünyasını bir araya toplayan hiçbir uygulama bulunmadığına da değinen Bülent Genç,“Dünyada ilk kez tüm spor dünyası için bir uygulama yazıldı ve bu uygulama Türkiye’de yazılıp hayata geçirildi. Spoorcu uygulaması sayesinde artık Türk sporcular, keşfedilmeleri konusunda tüm dünyaya nazaran daha güçlü olacak. Amacımız, başta Türkiye olmak üzere tüm dünyadan sporculara kendilerini gösterebilme ve keşfedilebilme şansı vermek. Böylece artık dünyanın herhangi bir yerinde, küçük bir köyde yaşayan çok yetenekli bir sporcu, kendini gösteremediği için kaybolmayacak. Öte yandan; bir kulüp, aradığı sporcu antrenör ve çok daha fazlasına buradan ulaşabilecek, menajerler kendilerine yeni sporcular bulabilecek ve menajerliğini üstlendiği sporcuların iletişimini yapabilecek. Bir anne-baba kendine veya çocuğuna istediği spor dalından spor hocası, spor okulu, eğitmen veya ihtiyacı olabilecek tüm kullanıcıları bulabilecek. Spor okulları da ihtiyacı olan antrenör eğitmeni veya sporcuyu buradan bulabilecek. Aynı zamanda markalar da ürün tanıtımını buradan istediği hedef kitleye kolaylıkla yapabilecek” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk GeliştiricilerSpoorcuMobil Uygulama
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