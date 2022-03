Türk robotik takımı ABD'den ödülle döndü

İSTANBUL - ABD'nin San Francisco şehrinde düzenlenen ve dünyanın en prestijli robot yarışmalarından biri olarak kabul edilen 'First Robotics Competition'da, Türkiye'yi başarıyla temsil ederek, 'Engineering Inspiration Award' ödülünü kazanan 'Golden Horn Robotics' robotik takımı Türkiye'ye döndü. Büyük gurur yaşadıklarını belirten takım mentoru Gülsüm Yaşar, "Bu ödül sayesinde 20-23 Nisan tarihlerinde Houston'da dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandık. Öğrencilerimizle bundan sonraki süreçte hızlıca kendimizi yenileyerek, hazırlıklarımızı tamamlayacağız" diye konuştu.



Türkiye'yi ABD'de temsil eden Türk robotik takımı Golden Horn Robotics, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle dün 18.20'de İstanbul geldi. Teknoloji temelli çalışmalar yapan farklı okullardan 18 lise öğrencisinden oluşan robotik takımı İstanbul Havalimanı'nda aileleri tarafından karşılandı. Demirören Medya'nın sponsor olarak destek verdiği Golden Horn Robotics takımının yöneticileri ve öğrencileri, 6 ülkeden 42 takımın katıldığı 'First Robotics Competition San Francisco Regional'da elde edilen büyük başarıyı anlattı.



Takım mentoru Gülsüm Yaşar, dünyanın en değerli yarışmalarından biri olan First Robotics Competition'da, 'Engineering Inspiration Award' ödülünü kazandıkları için çok gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.





"NASA'NIN SPONSOR OLDUĞU İLK TÜRK TAKIMIYIZ"



Ödülün öğrencilerin mühendislik deneyimlerini ve ilham veren mühendisliği en iyi şekilde yayma ödülü olarak da değerlendirilebileceğini aktaran Yaşar, "Amerika'da kazanan ve aynı zamanda NASA'nın da sponsor olduğu ilk Türk takımı olduk. Lise seviyesindeki öğrencilerle uzun süreçli bir hazırlık dönemi yaşıyoruz. Bütün mühendislik disiplinleri; mekanik, mekatronik, elektrik, elektronik, yazılım, tasarım, modelleme, iş planı, proje geliştirme gibi birçok alanda öğrenciler eğitim alıyorlar. Bu eğitimin sonunda da hem dezavantajlı gruplarla projeler geliştirmiş oluyorlar hem de o yılın temasına uygun bir robot geliştirmek zorundalar. En iyisini yapabilen bir robot geliştirmek tabii ki çok önemli. Aynı zamanda insanlık yararına yapabilecekleri çok fazla şey oluyor. O anlamda da çocuklara farklı bir değer katıyor. Bu ödül sayesinde 20-23 Nisan tarihlerinde Houston'da dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandık. Bu gerçekten çok değerli. Öğrencilerimize bundan sonraki süreçte hızlıca kendimizi yenileyerek hazırlıklarımızı tamamlayacağız."



Gülsüm Yaşar, Golden Horn Robotics takımına sponsorluk desteği veren Demirören Medya grubuna da teşekkür ederek, "Sayenizde sesimizi duyurma şansı elde ettik" diye konuştu.





"ÇOK GURURLU VE MUTLUYUZ"



Golden Horn Robotics Takımı'nın kaptanı Zeynep Ada Şengün de çok önemli bir yarışmada Türkiye'yi temsil ettiklerini belirterek, "Orada yaşanabilecek her duyguyu yaşadık diyebiliriz. Mutlu olduk, mutluluktan ağladık. Ümidimizin kesildiği noktada bizi çok iyi bir noktaya taşıyan bir ödül aldık. Houston Worldship Şampiyonasına gitmeye hak kazandık. NASA'dan sponsorluk alarak gitmeye hak kazandığımız için de çok gururlu ve mutluyuz" ifadelerini kullandı. Haydarpaşa Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Mert Düzer ise "Yarışma bizim için çok heyecanlı geçti. Yarışmanın sonuna kadar umudumuzu kaybetmeden rekabet ettik. Ülkemize bir ödülle dönmeyi başardık. Çok prestijli bir ödül. Hedefimiz Houston'daki yarışmada ülkemizi başarıyla temsil etmek" şeklinde konuştu.



Takımda yer alan Derin ve Nehir Kasap kardeşler ise büyük bir gurur yaşadıklarını aktardı. Nehir Kasap, "Bu sürece kadar elimizden gelen her şeyi yaptık. Sonuna kadar da bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Yarışma sürecinde birkaç problemle karşılaştık. Ancak bu yarışmanın bize öğrettiği en büyük şey, ani sorunları çözme kabiliyeti oldu" dedi.





DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARIYLA HOUSTON'DA YARIŞACAKLAR



'First Robotics Competition'da en değerli ödüller arasında olan 'Engineering Inspiration Award' ödülünü kazanan başarılı robotik takımı, 20-23 Nisan tarihlerinde Houston'da düzenlenecek ve dünyanın en iyi robotik takımlarının yarışacağı 'First ChampionChip'de Türkiye'yi temsil edecek.