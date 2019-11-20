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Türk öğrencilerden robotik yarışmasında uluslararası başarı

Romanya'nın başkenti Bükreş’te düzenlenen uluslararası robotik yarışması Robochallenge’da katılan Türk öğrenciler, 14 ülkeden 114 projenin yer aldığı yarışmada üçüncülüğü elde etti. Genç yetenekler, 2 Mayıs 2020’de Polonya’da düzenlenecek yarışmaya doğrudan katılma hakkı kazandı.

Türk öğrencilerden robotik yarışmasında uluslararası başarı

Romanya'nın başkenti Bükreş’te düzenlenen uluslararası robotik yarışması Robochallenge’da katılan Türk öğrenciler, 14 ülkeden 114 projenin yer aldığı yarışmada üçüncülüğü elde etti. Genç yetenekler, 2 Mayıs 2020’de Polonya’da düzenlenecek yarışmaya doğrudan katılma hakkı kazandı.

20 Kasım 2019 Çarşamba 13:14
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Türk öğrencilerden robotik yarışmasında uluslararası başarı

İSTANBUL - Romanya’nın başkenti Bükreş’te bu yıl 12’ncisi düzenlenen ve Japonya, Romanya, Litvanya, Meksika, Fransa, İspanya, Türkiye, Rusya, Yunanistan, Moldova, Peru, Sırbistan, Kolombiya, Ekvator olmak üzere 14 ülkenin katıldığı Robochallenge 2019 Romanya Robot Yarışması’nda dünya üçüncülüğünü Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri elde etti.
 

14 FARKLI KATEGORİDE HÜNERLERİNİ SERGİLEDİLER

Üniversitenin Ar-Ge kulübü öğrencilerinden Sivil Havacılık Yüksekokulu 2’nci sınıf öğrencisi Ümit Çiftçi ve Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 1’inci sınıf öğrencisi Göktuğ Hatipoğlu, Ar-Ge Kulübü Danışmanı ve NishNova Yöneticisi Doç. Dr. Zeynep Birsu Çinçin mentorlüğünde katıldıkları Robochallenge Uluslararası Robotik Şampiyonası’nda MiniSumo Robot kategorisinde dünya üçüncüsü olmaya hak kazandı. 18 yaş altı ve üstü gruplarda yarışan öğrenciler Mega Sumo, Mini Sumo, Mikro Sumo, Nano Sumo, İnsansı Sumo, Çizgi İzleyici, Çizgi İzleyici Geliştirilmiş, Labirent, Futbol, İnsansı Robot, Serbest Stil Vitrin, Hava Yarışı ve ayrıca çocuklar için de Mini Sumo ve Çizgi İzleyen kategorileri olmak üzere 14 farklı kategoride hünerlerini sergiledi.

GENÇ YETENEKLER POLONYA YOLCUSU

Toplamda 114 robotun katıldığı yarışmayı dünya üçüncülüğü ile taçlandıran öğrenciler Polonya'da 2 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenecek olan 4. Jurabot Uluslararası Robotik Yarışması’na da doğrudan katılım hakkı kazandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk öğrencilerden Uluslararası BaşarıRobotik Yarışma
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