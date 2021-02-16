Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 0
kar yağışlı
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1569
ALTIN
405.592
DOLAR
6.9207
STERLİN
9.6341
EURO
8.4079
10 adet taşınmaz kiraya veriliyor
10 adet taşınmaz kiraya...
Avrasya Üniversitesi 155 öğretim üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi 155 öğretim...
Preseli lif pamuk satışı yapılacak
Preseli lif pamuk satışı...
Yöresel ürün satış yeri kiraya verilecek
Yöresel ürün satış yeri...
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 işçi alacak
Darphane ve Damga Matbaası...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türk mühendisler yeni teknolojiler için çalışıyor 

Dijital Operatör Turkcell, teknoloji ile yeni nesil iletişim teknolojileri geliştirmeye, katma değeri yüksek ürün ve hizmetler ortaya koymaya devam ettiğini açıkladı. Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, "Bin 300’ü aşkın mühendisimizle ülkemize yeni teknolojiler kazandırmak ve dünya çapında buluşmalara imza atmak için canla başla çalışıyoruz" dedi.

16 Şubat 2021 Salı 11:00
6 Okunma
Türk mühendisler yeni teknolojiler için çalışıyor 

Turkcell Teknoloji'de görev yapan bin 300 mühendisin, dünya çapında birçok inovatif ürün ve hizmete imza attığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Sadece 2020 yılında yaptığı 557 ulusal patent başvurusuyla Türkiye’nin lideri olan Turkcell Teknoloji, bugüne kadar yaptığı 2 bin 674 ulusal ve 167 uluslararası patent başvurusunun yanında 700’den fazla tescillenmiş patentin sahibi olarak sektördeki birinciliğini koruyor. Son üç yılda bin 519 ulusal patent başvurusu gerçekleştirdi" ifadeleri yer aldı. 

Kuruluşundan itibaren amacını teknolojide sürekli öncülük olarak belirleyen Turkcell Teknoloji'nin, AR-GE çalışmalarının sonucu ortaya çıkaracağı yenilikçi ürün ve servislerle ‘İnsan Merkezli Akıllı Toplum’ dönüşümüne öncü katkı sağlamayı amaçlandığı aktarıldı.  

“KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLERLE HİZMETLER ORTAYA KOYMAYA DEVAM EDİYORUZ”

İnovasyon günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, “İnovasyon Turkcell’in ayrılmaz bir parçası. Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon merkezi Turkcell Teknoloji’de, yeni nesil iletişim teknolojilerini geliştirmeye ve katma değeri yüksek ürünlerle hizmetler ortaya koymaya devam ediyoruz.  İnovasyon konusu Türkiye’nin teknoloji alanında dünya çapında rekabet edebilmesi için son derece hayati bir öneme sahip. Bu nedenle bin 300’ü aşkın mühendisimizle ülkemize yeni teknolojiler kazandırmak ve dünya çapında buluşmalara imza atmak için canla başla çalışıyoruz. Turkcell Teknoloji ile bir başka hedefimiz de geliştirdiğimiz inovatif ürün ve hizmetler sayesinde dünya oyuncuları yaratarak dijital ekonomide söz sahibi olmak. Birçok alanda olduğu gibi inovasyon alanında da sektörümüzün öncüsü ve lideri olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TurkcellDijitalTeknolojiMühendis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzay alanında ilk ihracatı TUSAŞ yapacak
Uzay alanında ilk ihracatı TUSAŞ yapacak
Mustafa Özalp, "Dijital Pazarlama 2021 Yılında %200 Büyüme Görecek" Dedi
Mustafa Özalp, "Dijital Pazarlama 2021 Yılında %200 Büyüme Görecek" Dedi
 Mustafa Özalp Neden Dijitalde Olmak Zorunda Olduğumuzu Açıkladı
 Mustafa Özalp Neden Dijitalde Olmak Zorunda Olduğumuzu Açıkladı
Dijitalin Geldiği Son Nokta’yı Dijital Pazarlama Uzmanı Mustafa Özalp Açıkladı
Dijitalin Geldiği Son Nokta’yı Dijital Pazarlama Uzmanı Mustafa Özalp Açıkladı
Prof. Dr. Eraslan: 'Clubhouse'un terör örgütlerinin iletişim ağı olma riski var'
Prof. Dr. Eraslan: 'Clubhouse'un terör örgütlerinin iletişim ağı olma riski var'
Selçuk Bayraktar: Teknofest tam hızıyla devam ediyor olacak
Selçuk Bayraktar: Teknofest tam hızıyla devam ediyor olacak
Türk sporcuların keşfedilmesi için mobil uygulama geliştirildi
Türk sporcuların keşfedilmesi için mobil uygulama geliştirildi
“Türkiye 5G güvenliğinde dünyaya öncü”
“Türkiye 5G güvenliğinde dünyaya öncü”
Giyilebilir teknoloji ile koronavirüste erken tanı imkanı
Giyilebilir teknoloji ile koronavirüste erken tanı imkanı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma