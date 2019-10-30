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Türk bilim insanına 'The Archer Huntington Ödülü'

Dünya genelindeki tüm kültürlerden tarihi ve güncel madeni paralar, sikke, madalyonlar ve benzer konularla ilgili araştırmalar yapan American Numismatic Society (Amerikan Numizmatik Birliği) her yıl verdiği ‘The Archer Huntington Ödülü’nü bu yıl ilk kez bir Türk alacak. Antik Yunan ve Roma sikkeleri üzerine çalışmalar yapan ve hem bu alanda hem de metroloji (ölçme bilimi) üzerine yaptığı çalışmalarla adını dünyaya duyuran Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Tekin, 8 Kasım'da New York'ta yapılacak törende ödülünü alacak.

Türk bilim insanına 'The Archer Huntington Ödülü'

Dünya genelindeki tüm kültürlerden tarihi ve güncel madeni paralar, sikke, madalyonlar ve benzer konularla ilgili araştırmalar yapan American Numismatic Society (Amerikan Numizmatik Birliği) her yıl verdiği ‘The Archer Huntington Ödülü’nü bu yıl ilk kez bir Türk alacak. Antik Yunan ve Roma sikkeleri üzerine çalışmalar yapan ve hem bu alanda hem de metroloji (ölçme bilimi) üzerine yaptığı çalışmalarla adını dünyaya duyuran Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Tekin, 8 Kasım'da New York'ta yapılacak törende ödülünü alacak.

30 Ekim 2019 Çarşamba 13:32
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Türk bilim insanına 'The Archer Huntington Ödülü'

ANTALYA - American Numismatic Society tarafından 1918 yılında verilmeye başlanan 'The Archer Huntington Ödülü', ilk kez bir Türk bilim insanına verilecek. Koç Üniversitesi öğretim üyesi ve Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED) Direktörü Prof. Dr. Oğuz Tekin, yıllardır çalışma yaptığı antik sikkeler ve metroloji konusunda layık gördüğü ödülü, 8 Kasım'da New York'ta alacak.

ANTİK SİKKELER VE TERAZİ AĞIRLIĞI ÜZERİNE İNCELEMELER YAPIYOR

1990'lı yılların başından bu yana Türkiye kamu müzeleri ve özel koleksiyonlardaki antik sikkelerin teşhis, tanım ve yayınını yaparak numismatik alanına katkı sağlayan Prof. Dr. Oğuz Tekin, son 10 yıldır da Anadolu kökenli terazi ağırlıkları üzerinde çalışmalarını yürütüyor. İlk kez British Museum tarafından hayata geçirilen, daha sonra Uluslararası Akademiler Birliği programına alınarak desteklenen Sylloge Nummorum Greaceorum (SNG) projesinin Türkiye ayağının proje editörü olan Prof. Dr. Tekin, meslektaşlarıyla birlikte 10'dan fazla SNG cildi hazırladı. Prof. Dr. Oğuz Tekin, son 10 yıldır yürüttüğü projeyle ise arkeolojinin unutulmaya yüz tutmuş en önemli kamusal araçlarından biri olan terazi ağırlıklarını yeniden arkeolojinin gündemine taşıyor. Yurt içi ve yurt dışında yer alan terazi ağırlıklarının teşhis, tarihlendirme ve yayınının yanı sıra, yurt dışındaki bilimsel toplantılara katılarak antik metroloji alanına da bilimsel katkı sağlayan Prof. Dr. Tekin'in numismatik ve terazi ağırlıkları konusunda yayımlanmış 30'dan fazla kitabı ve çok sayıda makalesi bulunuyor.

Uzun yıllar antik numismatik dersleri veren Prof. Dr. Tekin, 2017 yılı başından bu yana Koç Üniversitesi'ne bağlı bir araştırma merkezi olan Antalya'daki AKMED'de 'Para Tarihi ve Numismatik Yaz Okulu' da düzenliyor. Her yıl yurtiçi ve yurt dışından 20 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen programda, sikkenin icadından Bizans İmparatorluğu'nun sonuna kadar olan dönemde basılmış antik sikkeler ve para tarihi ele alınıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
The Archer Huntington ÖdülüTürk Bilim InsanıödülProf. Dr. Oğuz Tekin
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