Türk astrofotoğrafçı, uzaydaki ender anı görüntüledi

Yaklaşık 34 yıl önce ailesiyle Türkiye'den Almanya'ya göç eden Mehmet Ergün, bir süre sonra hobi olarak fotoğrafçılığa başladı. Uzaya olan merakı nedeniyle Samanyolu Galaksisi'ni çekmeye başlayan Ergün, Dünya yörüngesinde bulunan en büyük yapay uydu olan ISS'in Güneş'in önünden geçişini, 11 Nisan günü görüntülemeyi başardı.

0.9 SANİYEDE 34 FOTOĞRAF

Güneş'in önünde siyah bir leke gibi gözüken ISS'in bu geçişi, yalnızca 0.9 saniye gözlemlenebiliyor. Ergün, 1 saniyeden az süren ISS'in geçişini, Almanya'dan anbean çekti. Çektiği yüksek kaliteli ve çözünürlüklü 34 kare fotoğrafı timelapse video haline getiren Ergün'ün, fotoğrafları, büyük beğeni topladı. Teleskopla uzay istasyonunu görüntüleyen Ergün, farklı zamanlarda ISS'in geçişini görüntülemeye çalıştığını, 10'uncu denemesinde başardığını söyledi.

'GÖRDÜKLERİMİ AİLEMLE PAYLAŞMAK İSTEYİNCE FOTOĞRAF ÇEKTİM'

Teleskop üreticisi firmaların yeni ürünlerini test etmesi için kendisine gönderdiğini söyleyen Ergün, "Astronomiye ilgim çocuk yaşta başladı. İzinlerde ailemle birlikte Türkiye'ye köye gidiyorduk. Orada yıldızlar çok net görülüyordu. Yıldızları ve Samanyolu'nu bu kadar net görünce merakım arttı. 2010 yılında kendime bir teleskop alıp, gökyüzünü gözlemlemeye başladım. Gezegenleri gözlemledikten sonra gördüklerim beni çok etkiledi. Gördüklerimi ailemle de paylaşmak istedim ve fotoğraf çekmeye başladım" dedi.

'4 HAFTA ÖNCE PLANLAMAYA BAŞLADIM'

Çekimi yapmak için 4 hafta önce planlamalara başladığını belirten Ergün, "ISS'in dünyanın çevresinde dönüşü yaklaşık 92 dakika sürüyor. ISS'i her zaman istediğimiz noktadan göremiyoruz. Dünya ile Güneş'in arasından geçme olayı ise çok nadir rastlanabiliyor. Mesela görebileceğiniz noktanın 1 kilometre sağından veya solundan göremezsiniz. Bu çekimi yapmak için 4 hafta önce planlamaya başladım. ISS transit fotoğraflarını çekebilen bir tek ben değilim. Daha önce çekenler oldu, benden sonra da olacak. Çok nadir görülebiliyor ve biraz şans işi bunu çekebilmek" diye konuştu.

'10'UNCU DENEMEMDE ÇEKEBİLDİM'

Daha önce 3 kez bu olayı çektiğini, ancak kalitelerinin son çektiği kadar iyi olmadığını söyleyen Ergün, "Kullandığım teleskop ile sadece güneş gözlenebiliyor. ISS yaklaşık 480 kilometre yukarıda ve 28 bin kilometre hızla hareket ediyor. Görebileceğimiz tam geçiş olayı 1 saniyeden az, 0.9 saniye sürüyor. Çektiğim fotoğrafları timelapse video haline getirdim. Bu olayı 10'uncu kez çekmeye çalıştım, 3'ünde çekebildim. Ancak daha önce çektiklerimin kalitesi bu kadar yüksek değildi. Bundan sonra ise daha önce çekilmemiş bir fotoğraf çekmek istiyorum. Bu sefer ISS transit fotoğrafına kendimi de eklemek istiyorum" dedi.

'GÖZLEMEVİ VE ASTRONOMİ FESTİVALLERİ ARTSIN'

Türkiye'de gözlemevlerinin ve astronomi festivallerinin sayısının artmasını istediğini belirten Ergün, "Türkiye'de son zamanlarda gerçekleştirilen astronomi festivallerinden dolayı, astrofotoğraçılığa ilgi son zamanlarda arttı. Ben her sene Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali'ne katılıyorum. Orada astronomiyle ilgilenen çok fazla insanla tanıştım" şeklinde konuştu.