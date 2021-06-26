Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1392
ALTIN
502.080
DOLAR
8.7510
STERLİN
12.1402
EURO
10.4450
Dinek Dağı kafe, zipline işleri kiralanacak
Dinek Dağı kafe, zipline...
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak
Kalkınma Bankası danışman alacak
Kalkınma Bankası danışman alacak
Uzunköprü Belediyesi otogar yapımı için ihaleye çıktı
Uzunköprü Belediyesi otogar yapımı...
Ordu'da Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi yarışması
Ordu'da Yöresel Mimariye Uygun...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TÜBİTAK personel alacak

Habere ulaşmak için tıklayınız...

26 Haziran 2021 Cumartesi 07:42
4 Okunma
TÜBİTAK personel alacak

TÜBİTAK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere personel alacak

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere kamu personeli alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, uzman ve uzman yarımcısı kadrolarına yapılacak alımlar için üniversite lisans bölümlerinin; İnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri, İstatistik, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden birini bitirmiş olma şartları aranıyor.

Personel alımı için son başvuru tarihi 28.06.2021 olarak açıklanırken, ilanla ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAKTürkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç mühendislerin şampiyonluğu sizin elinizde!
Genç mühendislerin şampiyonluğu sizin elinizde!
İznik'te gelenekten geleceğe açılan kapı
İznik'te gelenekten geleceğe açılan kapı
Yeni nesil medyanın parlayan yıldızı: Pusholder
Yeni nesil medyanın parlayan yıldızı: Pusholder
NASA, Jüpiter’in uydusunun yakın mesafeden çekilen fotoğraflarını yayınladı
NASA, Jüpiter’in uydusunun yakın mesafeden çekilen fotoğraflarını yayınladı
TÜBİTAK'tan Ege Denizi'nde deprem araştırması
TÜBİTAK'tan Ege Denizi'nde deprem araştırması
Sebze-meyve atıklarını gübreye dönüştürüyorlar
Sebze-meyve atıklarını gübreye dönüştürüyorlar
Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak
Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak
Ankara merkezli PKK/KCK operasyonunda 8 gözaltı
Ankara merkezli PKK/KCK operasyonunda 8 gözaltı
WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi Türkiye'de uygulanmayacak
WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi Türkiye'de uygulanmayacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma