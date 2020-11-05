'TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde ODTÜ ilk sırada

ANKARA - Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde oluşturulan '2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi' sonuçlarını açıkladı. Varank, bu endeksin, üniversiteleri eğitim kalitesine veya eğitimdeki başarılarına göre sıraladığını söyleyerek, burada üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarının dikkate alındığını kaydetti. Yapılan sıralamayla, yükseköğretimde inovasyon odaklı rekabetin artmasını ve böylece girişimcilik ekosisteminin daha da gelişmesini hedeflediklerini anlatan Bakan Varak, "Artık üniversitelerimiz için, girişimci ve yenilikçi olmak bir tercih meselesi değil, adeta bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Bu sene endekse öğretim üyesi sayısı 50'nin üzerinde olan 185 üniversitemiz dâhil edildi. Veri toplama sürecine 282 kurum katkı sağladı. 9 aylık yoğun bir çalışmayla 1 milyon hücrelik bir veri seti toplandı ve değerlendirmeye alındı. Endekste üniversiteler; bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, ekonomik katkı ve ticarileşme olmak üzere 4 başlık altında 22 göstergeye göre sıralandı" dedi.



'1'İNCİ SIRADA ODTÜ YER ALIYOR'



Bakan Varank endekste yer alan ilk 10 üniversiteyi şöyle sıraladı:



"10’uncu sırada İzmir Teknoloji Üniversitesi, 9’uncu sırada Özyeğin Üniversitesi, 8’inci sırada Gebze Teknik Üniversitesi, 7’inci sırada Koç Üniversitesi, 6’ıncı sırada Yıldız Teknik Üniversitesi, 5’inci sırada Boğaziçi Üniversitesi, 4’üncü sırada Sabancı Üniversitesi ve bu sene üçüncümüz yok ikinciliği ise iki üniversitemiz paylaşıyor. İkinciliği paylaşan üniversitelerimiz İstanbul Teknik Üniversitesi ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, bu sene endeksimizin 1'inci sırasını ODTÜ alıyor. Diğer 50’ye giren üniversitemizin listesi de TÜBİTAK internet sayfasından paylaşılacak. Üniversitelerden beklentimiz; girişimcilik ve yenilikçilik alanlarındaki çabalarını daha da artırmaları ve bilgi ekonomisi yarışında Türkiye’yi her daim rekabetçi kılmaları."



'BİLİM ÖDÜLLERİ SAHİPLERİ BELLİ OLDU'



TÜBİTAK 2020 Bilim Ödülleri’nin sahiplerinin de belli olduğunu bildiren Bakan Varank, TÜBİTAK Yönetim Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucunda bu sene; 4 bilim ödülü, 1 özel ödül ve 13 teşvik ödülü verileceğini ifade etti. Bakan Varank, ödül alacak bilim insanlarının isimlerini şöyle açıkladı:



"Temel Bilimler alanında Prof. Dr. Mustafa Soylak ve İsmail Türkan, Mühendislik Bilimleri alanında Prof. Dr. Özgür Barış Akan ve Hilmi Volkan Demir, bilim ödülü almaya layık görülmüşlerdir. TÜBİTAK Teşvik Ödülleri kapsamında Temel Bilimler alanında; Dr. Öğretim Üyesi Bilge Baytekin ve Ferdi Karadaş, Mühendislik Bilimleri alanında Prof. Dr. Sinem Çöleri ve Hakan Usta, Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin ve Mustafa Serdar Önses, Sağlık Bilimleri alanında Prof. Dr. Elif Çadırcı, Doç. Dr. Aydan Dağ ve Tevfik Tamer Önder, Sosyal Bilimler alanında Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, Doç. Dr. Emre Selçuk, Dr. Öğretim Üyesi Selim Erdem Aytaç ve Gaye Soley, TÜBİTAK 2020 yılı Teşvik Ödüllerine layık görüldüler. Prof. Dr. Cengiz Sinan Özkan da bu sene TÜBİTAK özel ödülünün sahibi oldu. Ödül törenimizi her sene olduğu gibi bu sene de Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Aralık ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz."