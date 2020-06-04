Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Cezanın CAS’tan döneceğinden en ufak bir endişemiz yok
Cezanın CAS’tan döneceğinden en ufak...
Galatasaray'dan Marcao açıklaması
Galatasaray'dan Marcao açıklaması
Kadın basketbolunun gelişimi için yeni bir proje
Kadın basketbolunun gelişimi için yeni...
Oteller grubu koronavirüs önlemlerini açıkladı
Oteller grubu koronavirüs önlemlerini açıkladı
Adana'daki tarihi demiryolu tüneli tescillendi
Adana'daki tarihi demiryolu tüneli tescillendi
İş fırsatları için hemen tıkla!

TOGG’dan esinlendiler, yerli mini araç üretecekler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde güç birliği yapan iki firma, Türkiye’ye örnek olan TOGG yerli aracından esinlenerek, ‘elektrikli mini araç’ projesini hayata geçirmek için harekete geçti.

04 Haziran 2020 Perşembe 12:31
0 Okunma
TOGG’dan esinlendiler, yerli mini araç üretecekler

BURSA - Fabrikaları hazır olan ve marka çalışması başlatılan projenin ilk prototipi, 6 aylık süre içinde dünyaya tanıtılacak. 4 tekerlekli kapalı ve açık elektrikli mini otomobiller, elektrikli go-kart araçları, elektrikli engelli arabaları, elektrikli motosiklet ve bisikletler, elektrikli ATV, elektrikli tarım aletleri, elektrikli drone projelerinin yer alacağı araçların üretimine, 2021 yılında başlanması planlanıyor.

Bursa’da güçlerini birleştiren 2 firma, elektrikli mini araçlar yapmak için kolları sıvadı. İlk etapta kısa mesafeli 2 kişilik elektrikli araç üretimine yoğunlaşan projede, 2021 yılında üretime geçilmesi planlanıyor. 10 yıl içinde 1 milyar liralık yatırım yapmayı planlayan ve 40 ülkeye ihracat gerçekleştirmesi beklenen projenin, prototip ve marka çalışmaları devam ediyor. Elektrikli araç firması ortaklarından Haluk Özbek, yaklaşık 20 yıldır mobilya ve metal sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin özellikle yerli araç alanında hedef göstermeleri ve haklı talepleri, bizi motive eden ana unsurlardan bir tanesi. Yaklaşık 5 yıl önce elektrikli araç için hayal kurmaya başladık. Yaklaşık 100 milyon TL’nin üzerinde yatırımımız oldu. Dünyanın gelişmiş ülkeleriyle bağlantı kurabiliyoruz” dedi.

Bursa’da da TOGG projesini desteklediklerini ve mutlu olduklarını altını çizen Özbek, “Bursa'da olması ve elektrikli araçların ekip altyapısının da hızla oluşturulacağından dolayı, yüzde yüz sermaye ile biz de elektrikli araç üreteceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla ilk etapta kısa mesafeli 2 kişilik elektrikli araçlarımız üzerine yoğunlaşıyoruz. Tasarımlarımız şekillenmeye başladı. İnşallah 2020 yılı temmuz ayı içerisinde ilk tasarım lansman toplantımızı yapacağız. 4 tekerlekli kapalı ve açık elektrikli mini otomobiller, elektrikli go-kart araçları, elektrikli engelli arabaları, elektrikli motosiklet ve bisikletler, elektrikli ATV, elektrikli tarım aletleri, elektrikli drone üretimimiz olacak" dedi.

10 YILDA 1 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

İlk prototip modelin deneme sürüşünü 2020 yılı aralık ayında yapacaklarını duyuran Özbek, “2021 yılının mayıs ayında da elektrikli araçlarımızın üretimine başlayacağız. Küresel hedeflerle ilgili yola çıkmış olacağız. 10 yıl içerisinde 1 milyar liralık yatırım yapmayı ön görüyoruz. Binlerce çalışana, onlarca mühendise iş imkanı da sağlamış olacağız” diye konuştu.

40 ÜLKEYE SATILACAK

Üretilen araçların Türkiye ile birlikte 40 ülkeye satışının yapılacağını belirten Özbek, “Araçlarda kullanılacak tüm malzemeler yerli ve milli olacak. Araçların şasilerinin üretileceği fabrikamız hazır. Bursa'daki fabrikamızda iste robotik sistemle üretimi yapacağız” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TOGGYerli Mini Araç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türksat 5A, 2020'nin son çeyreğinde uzaya gönderilecek
Türksat 5A, 2020'nin son çeyreğinde uzaya gönderilecek
Ürünleri virüs ve bakterilerden arındıran 'steril dolap' ürettiler
Ürünleri virüs ve bakterilerden arındıran 'steril dolap' ürettiler
Prof. Dr. Bektaş: Meteor düşmelerini göreceğiz, daha yeni başladık
Prof. Dr. Bektaş: Meteor düşmelerini göreceğiz, daha yeni başladık
Profesyoneller için 'dünyanın en hafif'ini Türkiye’de satışa sundu
Profesyoneller için 'dünyanın en hafif'ini Türkiye’de satışa sundu
Mekatronik öğrencileri dev festival için ilk aşamayı geçti
Mekatronik öğrencileri dev festival için ilk aşamayı geçti
'Süper Ay', yarın son kez görülebilecek
'Süper Ay', yarın son kez görülebilecek
Türk astrofotoğrafçı, uzaydaki ender anı görüntüledi
Türk astrofotoğrafçı, uzaydaki ender anı görüntüledi
NASA, Mars helikopterinin ismini açıkladı
NASA, Mars helikopterinin ismini açıkladı
Türk mühendislerden yüzde yüz yerli solunum robotu
Türk mühendislerden yüzde yüz yerli solunum robotu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı