TİKTOK ZİRVEDEN DÜŞMÜYOR

HABER: NEZAHAT GÖÇMEN

2021’in ilk yarısında dünya çapında en çok indirdiğimiz uygulamalar belli olurken, TİKTOK yine ilk sıraya oturdu. Ülkemizde de çok fazla popüler olan uygulamadan sonra ikinci sırada Facebook, üçüncü sırada ise Instagram’ın yer aldığı kaydedildi.

Sensor Tower verilerine göre 2021’in ilk yarısında dünya çapında en çok indirdiğimiz uygulamalar belli oldu. AppStore ve Play Store’daki indirme oranlarını baz alınırken, en çok Tiktok uygulamasını indirdiğimiz gözlendi. Ülkemizde de çok fazla popüler olan uygulamanın dünyada büyük rağbet gördüğü kaydedilirken, ikinci sırada Facebook, üçüncü sırada ise Instagram yer aldı. İlk 10’da yer alan popüler diğer uygulamalar ise sırasıyla Messenger, WhatsApp, Snapchat, Zoom, Telegram, Capcut ve Google Meet olarak yer aldı. Pandemi dönemiyle birlikte sesli konferans özelliği sağlayan uygulamaların da ön plana çıktığı kaydedildi. Sadece App Store’daki en çok indirilen ilk 3 uygulama ise Tiktok, Youtube, Instagram olurken, Google Play Store’da sıra Facebook, Tiktok ve Instagram şeklinde oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, mobil uygulamalar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl içerisinde mobil uygulamalar ile alakalı basına 3 bin 340 haber yansıdığı tespit edildi. Popüler uygulamalar içerisinde en fazla basında yer alan ise Facebook olurken, 18 bin 644 haber ile lider konumda yer aldı. Facebook’tan sonra Instagram15 bin 986 haberle arkasından gelirken, üçüncü sırada 7 bin 74 haberle WhatsApp’ın olduğu gözlendi. Bu yıl en çok indirilen Tiktok ise 3 bin 182 haberle alt sıralarda kaldı.