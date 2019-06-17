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Televizyonlarda 8K dönemi başlıyor

4K'ya henüz alışamamışken bu kez televizyonlarda 8K teknolojisini görmeye başladık. Bu kapsamda LG, 8K OLED TV'sinin satışına başladığını duyurdu.

Televizyonlarda 8K dönemi başlıyor

4K'ya henüz alışamamışken bu kez televizyonlarda 8K teknolojisini görmeye başladık. Bu kapsamda LG, 8K OLED TV'sinin satışına başladığını duyurdu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:39
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Televizyonlarda 8K dönemi başlıyor

LG Electronics (LG), geçtiğimiz haftalardan başlayarak Güney Kore’de 88 inçlik setin ön siparişlerini alarak dünyanın ilk 8K OLED TV’sinin (88Z9 modeli) satışına başladığını duyurdu. Kuzey Amerika ve Avrupa’da ise satışlar yılın üçüncü çeyreğinde başlayacak. 

LG’nin bugüne kadar ürettiği en büyük OLED TV olan 88Z9 8K OLED TV, dikkat çeken bir ürün. 33 milyondan fazla bağımsız OLED pikseline sahip gelişmiş paneli LG OLED TV’nin simgesi olan yüksek görüntü kalitesini sunarken geniş izleme açılarından bile en gerçek renkleri, sonsuz kontrast oranını ve gerçek siyahları da garanti ediyor. 88 inç OLED TV’deki görüntüler, 8K Ultra HD (7680 x 4320) çözünürlük sayesinde net. Bu netlik Full HD’nin piksellerinin 16 katına ve UHD’nin de 4 katına eşit. 

LG’nin 8K OLED panelinin üstün görüntü kalitesi, şirketin ikinci nesil α (Alpha) 9 8K akıllı işlemcisi ile bir üst seviyeye çıkıyor. İşlemci, derin öğrenme algoritması sayesinde milyonlarca içeriği analiz ederek görüntü ve ses kalitesini yükseltiyor. Dünyanın her yerinden toplanan gerçek içeriklerden milyonlarca veri seti kullanılarak tasarlanan algoritma ile ikinci nesil α9 akıllı işlemci, orijinal görüntü kaynağını tanıyarak gerçeğe yakın netlikte görüntüler oluşturuyor. 88 inç 8K OLED TV, ikinci nesil α9 8K işlemcisi ile çözünürlüğü 8K kalitesine yakın bir seviyeye yükseltiyor. İşlemci ayrıca ortam ışığını tespit eden bir ışık sensörünün desteğiyle birlikte görüntünün parlaklığını otomatik olarak optimize ediyor. 

LG 88Z9, etkileyici ses performansıyla izleyenlerin, görüntüyle daha fazla bütünleşmesini sağlıyor. Ses kalitesi, etkileyici sanal 5.1 surround ses sağlayacak şekilde iki kanallı sesi karıştırabilen akıllı bir algoritma ile destekleniyor. Derin öğrenim, filmlerde iyileştirilmiş ses efektleri, müzikte derin bas ve spor karşılaşmalarında daha anlaşılır ses oluşturmak için kaynak içeriğini analiz ederek çıktıyı gözle görülür bir şekilde geliştiriyor. Kullanıcılar seyir koşullarına göre sesi ayarlayabiliyor ya da televizyon seti, ortama uygun ses seviyesini kendisi belirleyebiliyor. 

LG 8K OLED TV, Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği ile geliyor. Her bir nesnenin sesini üç boyutlu bir ortamda sunan Dolby Atmos ses teknolojisi etrafınızdaki akustiği güçlendirerek sesin sizin etrafınızda 360° hareket etmesini sağlıyor ve bulunduğunuz ortamı her yönden sarıyor. Büyük Hollywood stüdyolarının tercih ettiği HDR formatı olan Dolby Vision ise LG 8K OLED TV’de yoğun parlak ışığı, derin siyahları ve gerçekçi renkleri ortaya çıkarıyor. Televizyon ayrıca ALLM’i (otomatik düşük gecikme süresi modu), değişken yenileme oranı (VRR) ve eARC’yi (iyileştirilmiş ses dönüş kanalını) de destekliyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Televizyon8K Dönemi
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