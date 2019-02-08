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Teknosa’nın Everest’i ‘En İyi Deneyim Mucidi’ seçildi

Teknosa, en iyi müşteri deneyimi sağlamak hedefiyle hayata geçirdiği dijitalleşme ve omni-channel dönüşüm projesi Everest ile IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde ‘En İyi Çoklu Deneyim Mucidi Projesi’ seçildi.

Teknosa’nın Everest’i ‘En İyi Deneyim Mucidi’ seçildi

Teknosa, en iyi müşteri deneyimi sağlamak hedefiyle hayata geçirdiği dijitalleşme ve omni-channel dönüşüm projesi Everest ile IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde ‘En İyi Çoklu Deneyim Mucidi Projesi’ seçildi.

08 Şubat 2019 Cuma 16:03
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Teknosa’nın Everest’i ‘En İyi Deneyim Mucidi’ seçildi

İSTANBUL - Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, en iyi müşteri deneyimini sunmak için geçen yıl başlattığı dijitalleşme ve omni-channel dönüşüm projesi Everest ile ilk ödülünü aldı. Bilgi teknolojileri sektörünün en önemli organizasyonlarından International Data Corporation’ın (IDC) Türkiye ofisi tarafından düzenlenen Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde, Everest, ‘En İyi Çoklu Deneyim Mucidi Projesi’ seçildi.

Ekosistemlerine en iyi bütünleşik çoklu kanal deneyimini yaşatmak için hedeflerini dünyanın en önemli zirvelerinden biriyle eşleştirdiklerine dikkat çeken Teknosa Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Göksel Marangoz ödüle ilişkin değerlendirmesinde, Teknosa'nın, dijitalleşmeye ve omni-channel’a uzun süredir önemli yatırımlar yaptığını söyledi.

Göksel Marangoz, "Bununla birlikte, 2018’de çok daha kapsayıcı, çatı bir proje başlattık. Everest: Müşteri Deneyiminde Zirve Yolu diye adlandırdığımız projemizin özelliği, birbirinden farklı ürünlerde aynı paralelde geliştirmeler yapılması; ERP, CRM, e-ticaret, mobil aplikasyon, mağazalar, yazar kasa, çağrı merkezi platformlarının tek bir entegrasyon mimarisi kullanılacak şekilde hayata geçirilmesiydi. SAP Hybris Ecommerce Cloud platformuna geçiş yaparak online alışveriş kanalımızın altyapısını ve yüzünü yeniledik. Teknosa mobil uygulamalarımız da e-ticaret bulut uygulamasına özel olarak yeniden tasarlandı. Bu çalışmalar sürerken, Hybris ile entegre çalışan, ileri veri analitiği ve kampanya yönetimi becerilerine sahip yeni CRM platformunu Microsoft Dynamics ile oluşturduk. Çevik proje yönetimi ve ekiplerimizin yüksek performansı sayesinde projelerimizin ana fazlarını 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı başardık. Sektörün önemli temsilcilerinin projemizi çok değerli kurum projeleri arasından seçmesi, bundan sonra müşterilerimize değer sunacak yeni geliştirmeler için bizi çok motive etti” diye konuştu.

Bu yıl ilk defa düzenlenen IDC Dijital Dönüşüm ödülleri için 54 kurumdan gelen toplam 95 proje yarıştı. Projeler, CIO’lar ve üst düzey yöneticilerden oluşan 50 kişilik jürinin oylarıyla seçildi. Teknosa’nın 1’inci olduğu 'En İyi Çoklu Deneyim Mucidi Projesi' kategorisinde müşterilerini, iş ortaklarını, çalışanlarını da kapsayan iş ekosisteminde fiziksel ve dijital entegre kanal kullanarak yenilikçi deneyimler sunan firmalar değerlendiriliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TeknosaEverestEn İyi Deneyim Mucidi
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