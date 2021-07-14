Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1365.43
ALTIN
503.08
DOLAR
8.6082
STERLİN
11.9328
EURO
10.1589
Sözleşmeli Personel Alınacak
Sözleşmeli Personel Alınacak
Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alınacak
Araştırma ve Öğretim Görevlisi...
İstanbul Medipol Üniversitesi 41 Akademik Personel Alıyor
İstanbul Medipol Üniversitesi 41...
Silivri Belediyesi'nden kiralık gayrimenkuller 
Silivri Belediyesi'nden kiralık gayrimenkuller 
Hazineye ait 378 adet taşınmazın ihalesi yapılacak 
Hazineye ait 378 adet...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TEKNOFEST roket yarışmasının finalistleri belli oldu

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:42
5 Okunma
TEKNOFEST roket yarışmasının finalistleri belli oldu

İSTANBUL - TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması finalistleri belli oldu. Pegasus ve Kuzgun roket takımları adını finale yazdırdı.

İlkokuldan lisansüstü ve mezun seviyesine kadar binlerce genç, hayallerini gerçekleştirmek için 34 farklı kategoride düzenlenen TEKNOFEST 2021 (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali) Teknoloji Yarışmalarına katıldı.

“BİRÇOK BÖLÜMDEN ÖĞRENCİLER VAR”

2018 yılında gerçekleştirilen ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne (TEKNOFEST) yalnızca Mekatronik Bölümü öğrencilerinden oluşan ekiple katıldıkları bilgisini veren İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Bu yıl kurulan takımlara birçok bölümden öğrenciler var. Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Uçak Mühendisliği Bölümlerinden bu işe ilgi duyan öğrencilerimizin kurduğu Pegasus ve Kuzgun Roket Takımları adını finale yazdırdı” diye konuştu.

Öğrencilerin proje üretmeye devam ettiklerini belirten Abdülkadir Gayretli açıklamasına şöyle devam etti:

“Teknoloji meraklılarından oluşturulmuş bir ekip olan takımın hedefleri ve amaçları doğrultusunda yeni ekip üyeleriyle, öğrencilerimiz projeler üretmeye devam ediyor. Ülkemizin havacılık konusundaki gelişmelerini örnek alarak bu gelişmelere biz de fayda sağlamayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz mekanik ve yazılım alanında aldığı bilgileri faydalı bir amaca çevirmek istiyor. Bu nedenden dolayı roket yarışmalarına katılıyorlar.”

“DERECE ELDE ETMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Öğrencilerin, 3 bin metre roket kategorisinde 2 farklı takım ile yarışmaya katıldığını söyleyen Abdülkadir Gayretli, “Ön Tasarım Raporu aşamasında 296 roket takımı arasından ‘Pegasus Roket Takımı’ 821 puanla 52. ‘Kuzgun Roket Takımı’ ise 801 puanla 78. Olarak bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazandı. Kritik Tasarım Raporu aşamasında da ‘Pegasus Roket Takımı’ 867 puan, ‘Kuzgun Roket Takımı’ da 883 puan alarak finale kalmayı hak kazandı. 2021 Teknofest Roket Yarışması’nda iki takımımız ile derece elde etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEKNOFEST Roket YarışmasıFinalistler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk bilim adamları, 6 ülkede 60 yeni tür bakteri keşfetti
Türk bilim adamları, 6 ülkede 60 yeni tür bakteri keşfetti
Mahkemeden Facebook'un 'WhatsApp' başvurusuna ret
Mahkemeden Facebook'un 'WhatsApp' başvurusuna ret
Türklerin geliştirdiği yapay zeka uygulaması ‘FuturaBox’ tanıtıldı
Türklerin geliştirdiği yapay zeka uygulaması ‘FuturaBox’ tanıtıldı
BUÜ'lü akademisyenin sıfır atıksu projelerine TÜBİTAK desteği geldi
BUÜ'lü akademisyenin sıfır atıksu projelerine TÜBİTAK desteği geldi
Bitexen, 3. TESFED Türkiye Kupası’na sponsor oldu
Bitexen, 3. TESFED Türkiye Kupası’na sponsor oldu
Merakla beklenen Monster #WASD etkinliğine son iki gün
Merakla beklenen Monster #WASD etkinliğine son iki gün
Kestane çiçeği değerlendirilebilir
Kestane çiçeği değerlendirilebilir
Bilim insanları, antik bir kafatasının yeni bir insan soyuna ait olabileceğini ileri sürdü
Bilim insanları, antik bir kafatasının yeni bir insan soyuna ait olabileceğini ileri sürdü
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma