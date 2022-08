TEKNOFEST'in ana sponsorlarından Canik standına yoğun ilgi

SAMSUN - TEKNOFEST Karadeniz'in ana sponsorlarından olan Canik'in standı, 7'den 70'e herkesin yoğun ilgisini gördü. Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral ise yaptığı açıklamada, "Her sene, dünyanın 20'den fazla ülkesine giderek oralarda etkinlikler yapıyorduk. Ama Samsun'da kendi halkımızla beraber, ürünlerimizi paylaşabildiğimiz ilk etkinlik bu" şeklinde konuştu.

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünya markası CANiK, en ileri teknoloji ürünlerini gençlerle buluşturuyor. Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda düzenlenen ve bu yıl Samsun’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022’nin ana sponsorları arasında yer alan CANiK, 69 ülkeye ihracatını gerçekleştiren ürünlerini bu kez doğduğu şehirde sergiliyor.



'TEKNOFEST'E EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN GURULUYORUZ'

Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, "Başta hepimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. TEKNOFEST Karadeniz etkinliğinin Samsun'da olması, bizim için çok mutlu edici bir şey. Çünkü Canik olarak şu an ev sahipliğini yapıyoruz. Ve bununla da gurur duyuyoruz. Bu sene ana sponsorlardan biri olarak da etkinliğe elimizden geleni yapmaya çalıştık. Dünyanın her sene 20'den fazla ülkesine giderek oralarda etkinlikler yapıyoruz. Ama Samsun'da kendi halkımızla beraber, kendi hemşehrilerimizle beraber ürünlerimizi paylaşabildiğimiz ilk etkinlik bu" dedi.

100 MİLYON DOLAR İTHALAT, İHRACATA DÖNDÜ

Ayrıca yerli üretime de vurgu yapan Aral, "Bu etkinliğe firmamızın tüm güçleriyle beraber katıldık. Tabi başta bizim hafif silah dediğimiz 50 kalibreye kadar silahlarımız burada. 2022 yılının tabancası ödülünü alan Rival ile buradayız. Yine 2018 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzaladığımız halk arasında uçaksavar olarak anılan silahımızı sergiliyoruz. Bu silah bizim için önemli olduğu kadar, tüm sektör paydaşlarımız için önemliydi. Bu ürünlerde dışa bağımlıydık. Dünyada bu ürünün sadece 4 üreticisi vardı ve tamamı Amerika'nın kontrolündeydi. Şimdi bunu yerlileştirmiş olduk. 3,5 sene süren bir Ar-Ge ve endüstiriyel çalışma sonucunda millileştirdik. Sadece üretmekle kalmadık, 40 gün gibi kısa bir sürede hiçbir test tekrarına gerek olmadan kalifikasyonunu tamamladık. Biz bu ürünü yapmadan önce Türkiye, ürününü tedariği için her sene 100 milyon dolar dışarıya kaynak aktarıyordu. Bu ürünle beraber o 100 milyon doları içeride tuttuğumuz gibi, bir o kadar da ihracatını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Çok sayıda yerli üretim silah , mühimmat ve Canik marka ürünlerin sergilendiği stant, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.