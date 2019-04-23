Teknofest, 23 Nisan coşkusunu çocuklarla göklere taşıdı

İSTANBUL/ANKARA/KONYA/EDİRNE - Türkiye'nin teknoloji üreten topluma dönüşmesini hedefleyen ve 'Milli Teknoloji Hamlesi' sloganı ile yola çıkan Teknofest, yıl boyu süren etkinlikler kapsamında, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları hayallerini süsleyen koltuklarla buluşturdu. Yurt genelinde 'T3 Vakfı Deneyap Teknoloji Atölyeleri Geleceğin Teknoloji Yıldızları' programında eğitim gören öğrencilerin katıldığı ve farklı şehirlerde farklı etkinliklere sahne olan 'Hayalimdeki Koltuk Buluşması', çocukların coşkulu ve heyecanlı görüntülerine sahne oldu.



23 Nisan kutlamaları çerçevesinde öğrencilere Konya'da; Solo Türk ve Türk Yıldızları ile buluşma, milli S/İHA sistemleri üretim tesisi BAYKAR özel ziyareti, Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan BAYKAR Uçuş Eğitim Merkezi'nde İHA pilotları ve eğitmenleriyle buluşma ve SİHA kullanımı; İstanbul Hezarfen Havaalanı'nda aileleriyle birlikte uçuş ve Ankara'da Hürkuş, Atak ve Anka helikopterleriyle uçuş deneyimi yaşatıldı.



MİLLİ SİHA TESİSİNİ GEZDİLER



İstanbul'daki BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'ne konuk olan öğrenciler, burada BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi. Çocuklar, Selçuk Bayraktar'dan, Bayraktar TB2 SİHA'ların geliştirilme sürecini, Teknofest İstanbul'u ve 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin geleceğini dinledi. Selçuk Bayraktar, öğrencilere tesisi gezdirerek, Bayraktar TB2 SİHA'ların üretim aşamalarını da anlattı.



BAYRAKTAR: ONLAR SAYESİNDE ÜLKEMİZ DÜNYANIN ZİRVESİNDE YER ALACAK



Çocuklara tesisi gezdiren Selçuk Bayraktar, 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin amacının, toplumda dip dalgası oluşturarak, teknolojik dönüşümünü tamamlayan bir Türkiye ortaya çıkarmak olduğunu söyledi. Bayraktar, "En önemli hedefimiz, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımız ve gençlerimize ulaşmak. 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin asıl sahipleri çocuklarımız ve gençlerimiz. Onlar sayesinde ülkemiz her alanda dünyanın zirvesinde yer alacak. Bizler Teknofest paydaşı olarak 23 Nisan kapsamında bu etkinliği düzenlemek istedik. Bugün çocukları tesis içerisinde gezdirdik, İHA pilot koltuklarına oturttuk. Yaptıkları robot ve kodlama gibi çalışmaların daha ileri halini yerinde görsünler istedik. Bu kardeşlerimiz gelecekte başarılı olup bizim yerimizi alacaklar. Ülkemizin güçlü ve bağımsız olması bu alanda gençlerimizi desteklememiz gerekiyor. Çocuklarla neşeli ve eğlenceli bir bayram günü geçirdik. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hayal ettikleri mesleklerle tanışmalarını sağladığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.



HÜRKUŞ, ANKA VE ATAK'TA ÇOCUKLAR PİLOT OLDU



Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde devamsızlık yapmayan ve yarışmalara katılab öğrenciler ise aileleriyle birlikte Hezarfen Havaalanı'nda 4 kişilik pervaneli uçakla İstanbul semalarına havalandı. Ayakların yerden kesildiği çok özel uçuş deneyiminde ebeveynlerin de çocukları kadar heyecanlı oldukları ve çok eğlendikleri görüldü.



Ankara'da da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin ürettiği HÜRKUŞ, T129 ATAK ve ANKA'yı yakından inceleme fırsatı bulan çocuklar, ilgililerden bilgi aldı. HÜRKUŞ ve ATAK'ın pilot koltuğuna geçen çocuklar, pilot olmayı deneyimleyerek, hayallerine bir adım daha yaklaştı.



ÇOCUKLAR İHA'LARI YERİNDE GÖRDÜ



İstanbul Hadımköy'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Esenler Dene Yap Atölye öğrencileri, İnsansız Hava Araçlarının üretildiği Baykar tesisini gezdi. Türkiye Teknoloji Takımının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikte öğrenciler, İnsansız Hava Araçlarının üretildiği Baykar tesisini gezdi. Gezide Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar çocuklara havacılık ile ilgili eğitim verdi. Esenler Dene Yap Atölyelerinde eğitim gören 18 ortaokul öğrencisi Baykar tesisi gezerek İHA’ların yapımını yerinde gördü.



'İLHAM KAYNAĞI OLSUN, İSTEDİK'



Çocuklara Baykar tesisini gezdiren Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Havacılık benim de çok ufak yaşlarda bir tutku olarak başladı. Ufak yaşlarda bu işe başlamak çok önemli. Dünyaca ünlü yazılım firmalarının çalışanları da bu işe küçük yaşlarda başlıyor. Burada bulunan kardeşlerimiz de bu yarışta bayrağı daha öteye taşıyacaklar. Bugün burada gençlerimizle birlikte olalım dedik. Onlar da gelsinler İHA ve SİHA'lar nasıl yapılıyor görsün istedik. Onlara bir ilham kaynağı olsun, diye düşündük. Dünyada teknoloji çok hızlı dönüşüyor. Yarının yarışlarına bu genç kardeşlerimiz şimdiden hazır olacaklar" dedi.



Esenler Dene Yap Atölyesi öğrencisi olan Ali Osman Gültekin (10), "Gezi harikaydı. İnsanı çok mutlu eden büyük çalışmalar var. Biz şu an Dene Yap Atölyeleri'nde kod yazarak bu işin temellerini atıyoruz" dedi.



SİHA KULLANDILAR



Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim gören 17 ortaokul öğrencisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Aracı'nı (SİHA) yakından inceleme ve kullanma fırsatı buldu. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın İstanbul'un Bakırköy ve Esenyurt ilçelerindeki Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim gören 17 ortaokul öğrencisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Keşan Baykar Uçuş Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek, eğitimlere katıldı. Etkinlikte öğrenciler, pilotlar eşliğinde yerli SİHA'yı kullanma fırsatı da buldu. Keşan Baykar Uçuş Eğitim Merkezi'ne getirilen öğrenciler, pilotlar tarafından verilen eğitimin ardından İHA ve SİHA'ların uçuş simülasyonlarına katıldı. Etkinlik kapsamında öğrenciler, uçuş alanına getirilen Bayraktar TB2 SİHA'yı yakından inceledi. Daha sonra kontrol istasyonuna geçen öğrenciler, etkinlik kapsamında havalanan SİHA'yı kullandı.



'HEM ÖĞRENİYOR HEM EĞLENİYORSUNUZ'



Öğrencilerden Zeynep Serra Terzi, etkinliğin verimli olduğunu belirterek, İHA'larla ilgili yeni bilgiler öğrendiklerini söyledi. Zait Eren Terzi de Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nda birçok eğitim aldıklarını belirterek, "Bunların başında robotik ve drone eğitimi geliyor. Burada da SİHA'lar hakkında detaylı bilgiler aldık. Simülasyonda da SİHA kullandık. Kullanımı çok eğlenceli, hem öğreniyor hem de eğleniyorsunuz" dedi.



Duru Demir ise İHA ve SİHA'lar hakkında detaylı bilgi aldıklarını ve uçuşunu gördüklerini kaydetti.



'GENÇLERİMİZ MİLLİ TEKNOLOJİYLE TANIŞIYOR'



Keşan Baykar Uçuş Eğitim Merkezi Sorumlusu Taner Doğruer de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrencileri İHA ve SİHA'lar hakkında bilgilendirdiklerini belirterek, "Baykar ailesi olarak TB2 İnsansız Hava Aracı belli bir noktaya geldi. İnşallah bundan sonrada gençlerimiz ve çocuklarımız sayesinde daha da iyi noktalara gidecek. Çocuklarımızın teknolojiyle tanışmaları bu tür organizasyonlarla oluyor. Bu da bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor. Bu tür organizasyonlarla gençlerimizin milli teknolojiyle tanışmaları ileride meyvelerini vermeye başlayacaktır" dedi.



Etkinlik, öğrencilerin uçuş ekibi ve SİHA ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.



ÖĞRENCİLERE SOLO TÜRK VE TÜRK YILDIZLARI SÜRPRİZİ



Konya'da da Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ndeki eğitimde dereceye giren 4 öğrenciyi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timleri Solo Türk ve Türk Yıldızları Filosuyla buluşturdu. '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' nedeniyle düzenlenen özel etkinlik kapsamında kokpite oturan ve uçakları inceleyen öğrencilerin, heyecanlı oldukları gözlendi.



Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, yurt genelinde Deneyap Teknoloji Atölyelerindeki eğitimde dereceye giren 5'inci sınıf öğrencileri Elif Bildik ve Zeynep Ceren Ayrancı ile 4'üncü sınıf öğrencileri Mustafa Ekrem Erdal ve Muhammed Musab Dinç'e, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Bayramı' nedeniyle sürpriz bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında 4 öğrenci, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan akrobasi timleri Solo Türk ve Türk Yıldızları Filosuyla buluştu. Öğrencileri, hava üssünde komutanlar karşıladı. Uçakların yanına getirilen öğrenciler, komutanların yardımıyla kokpite oturup fotoğraf çektirdi. Uçakları yakından inceleyen ve pilotlardan uçaklarla ilgili bilgi alan öğrencilerin, heyecanlı oldukları gözlendi. Öğrenciler, uçaklara dokunabildikleri ve kokpitine oturabildikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Öğrencilerden Zeynep Ceren Ayrancı ise hedefinin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen gibi pilot olmak istediğini söyledi.