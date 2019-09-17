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TEKNOFEST'19'un resmi açılışı yapıldı

TEKNOFEST'19 resmi açılış töreni Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

TEKNOFEST'19'un resmi açılışı yapıldı

TEKNOFEST'19 resmi açılış töreni Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

17 Eylül 2019 Salı 11:31
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TEKNOFEST'19'un resmi açılışı yapıldı

İSTANBUL - Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, paydaş firmalar ve öğrencilerin katılımıyla açıldı. 
 

"HAYAL ETMEKTEN VE O HAYALLERİN PEŞİNE DÜŞMEKTEN ASLA VAZGEÇMEYİN"

Bakan Varank açılış töreninde yaptığı konuşmasında, “Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran, enerji araçları üreten gençler; yarının en modern uçaklarını, akıllı şehirlerini, uzay araçlarını tasarlayacaklar. Buradaki gençlerden astronotlar, kozmonotlar, bilim insanları, teknoloji girişimcileri çıkacak. Buradaki gençler bizi hayallerimize taşıyacak" dedi. 

Varank, katılımcı gençlere girişimci olmaları tavsiyesinde bulunarak, "Fikir üretin ve en önemlisi icat çıkarın. Hayal etmekten ve o hayallerin peşine düşmekten asla vazgeçmeyin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her adımınızda sizlerle birlikteyiz. Sizlerle yol yürümek için varız" diye konuştu. Bakan Varank, "Ben şu muhteşem kalabalığa baktığımda büyük ve güçlü Türkiye'yi görüyorum. Yurdun dört bir yanından gelen, yürekli, akıllı, parlak gençleri görüyorum. İnanıyorum ki, bu ruh çok daha kuvvetli bir şekilde Anadolu'nun her tarafına yayılacak" şeklinde konuştu. 

“GÖKYÜZÜNE BAKAN HER BİR ÇOCUĞUN GÖZLERİNDEKİ PARILTI, EN KIYMETLİ UMUT IŞIĞIMIZDIR"

Selçuk Bayraktar'da bir konuşma yaparak, “Milletimiz bu buluşmaya en güçlü şekilde sahip çıktı. Bir kıvılcım kocaman bir aleve, bir yolculuk adeta toplumsal bir seferberliğe dönüştü. İnanıyorum ki, bundan böyle Milli Teknoloji Hamlesi güçlü ve müreffeh Türkiye'nin yol haritası olarak milletçe sımsıkı sarıldığımız, ortak idealimizdir. Yediden yetmişe el ele vererek 'Tam Bağımsız Türkiye' yolculuğuna hep birlikte devam edeceğiz. Medeniyetimizin adalet ve merhamet değerlerini insanlıkla yeniden buluşturacağız. Bu festivalde, gökyüzüne bakan her bir çocuğun gözlerindeki parıltı, en kıymetli umut ışığımızdır" şeklinde konuştu.

RESMİ AÇILIŞ GERÇEKLEŞTİ

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Selçuk Bayraktar açılış butonuna bastı.

DHA

Son Güncelleme: 17.09.2019 06:47
Anahtar Kelimeler:
Resmi AçılışTEKNOFEST19Atatürk Havalimanı
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