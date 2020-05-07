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'Süper Ay', yarın son kez görülebilecek

Gökyüzünde görsel güzellik oluşturan ve salı gecesi başlayan yılın son 'Süper Ay'ı, cuma akşamı sona erecek. 29 günde bir gerçekleşen dolunay konumundaki Ay, yeryüzüne 355 bin kilometre yaklaşıyor, en yakın anında ise 'Süper Ay' oluşuyor.

07 Mayıs 2020 Perşembe 15:33
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'Süper Ay', yarın son kez görülebilecek

ANTALYA - Bu yılın 4'üncü ve son 'Süper Ay'ı, salı gecesi gözlemlenmeye başlandı. Her yıl belirli tarihlerde gözlemlenen gökyüzü olayında Ay, dünyaya en yakın 355 bin kilometre, en uzak ise yaklaşık 405 bin kilometre yaklaşıyordu. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yılda 3 ya da 4 kez 'Süper Ay' olayının gerçekleştiğini belirtiyor. Ay'ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı, 'Süper Ay' olarak adlandırılıyor. 'Süper Ay', yüzde 7- 14 daha parlak görünüyor.

Bu yıl ilk 'Süper Ay', 9 Şubat'ta ardından 9 Mart ve 9 Nisan'da gözlemlenmişti. 'Süper Ay', yarın akşama kadar görülebilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper Ay
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