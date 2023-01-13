SumSocial ile gerçek zamanlı reyting ölçümü yapılıyor

Televizyonculuk tarihinde bir ilk olan SumSocial sayesinde, sosyal medyanın gücüyle televizyonda gerçek-zamanlı reyting (izlenirlik) ölçümü yapılıyor. SumSocial’ın akan milyonlarca veriyi saniyeler içerisinde analiz edebilme yeteneği, özellikle televizyonculuk sektöründe köklü bir değişimi tetiklemeye hazır. SumSocial ile dizilerden haber programlarındaki tartışmalara kadar geniş bir spektrumda, sosyal medyada akan tüm içerikler, dinamik dashboard’larla moderatörlere, senaristlere, yapımcılara, toplumun nabzına dokunmak isteyen herkese canlı olarak gösteriliyor.

Sosyal medya mesajları kategorize olurken, duygu analizleri yapılıyor

Dijital sosyal evrenini incelemeye yarayan aygıta “sosyoskop” deniliyor. Bir sosyoskop ile sosyal medyanın canlı dijital EKG'sini çekmek mümkün hale geliyor. Summarify’ın geliştirdiği SumSocial, sosyal medyanın gerçek-zamanlı, konum-tabanlı izlenebildiği dijital bir ürün olarak ön plana çıkıyor. Platform gücünü, Summarify’ın özgün olarak geliştirdiği yapay-zeka algoritmalarıyla güçlendirilmiş inovatif bir Türkçe anlama motorundan alıyor. Anlık tweet’ler, iletiler, yorumlar vs olaylar, kişiler, platformlar ve bölgeler bazında karşılaştırmalı analizler yapılarak, yapay zeka teknolojisi ile canlı raporlanabiliyor. Örneğin Twitter’da sıcak olarak tartışılan bir konuda, olumsuz görüş ifade eden bir grubun, başka bir konuda savunduğu fikirler kolaylıkla ayrıştırılabiliyor. Özetle, SumSocial ile Twitter’dan EkşiSözlük’e, Youtube’dan Facebook’a kadar çok farklı platformlarda; bir şirket, bir siyasi parti veya bir konu hakkında atılan yorumlar gerçek-zamanlı olarak toplanarak, şikayet, teşekkür, destek, talep vb. ıkategorilere ayrılarak, duygu analizlerini yapılıyor ve firmaların ve kurumların toplum gözündeki sektörel algı konumlanmaları ölçülebiliyor. Şikayetlerin ya da negatif geri bildirimlerin hangi konular üzerinde yoğunlaştığı da kolayca analiz ediliyor. Yine, atılan yorumlara anlık cevap verme özelliği ile müşteri memnuniyeti maksimum seviyeye çıkabiliyor. Ayrıca, üzerinde çalışmaların devam ettiği ek bir teknolojiyle, yakın gelecekte trol vb yapıların kolaylıkla tespit edilebileceği ve sosyal medya aracılığıyla borsa hareketlerini etkilemek ve belirli grupları bilinçli yönlendirmek amaçlı yapılan manipülatif hareketler de hızla tespit edilebilecektir.

Summarify’ın çıkış hikayesi nedir?

Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Dr. Uzay Çetin, Sarıyer Belediyesi’ne bağlı Sarıyer Akademi’de düzenlediği ücretsiz yapay zeka eğitimlerinin sonucunda eğitime katılan öğrencilerin arka arkaya gelen hackathon başarıları neticesinde, bir sonraki adım olarak, öğrencileri ile birlikte girişim kurmaya karar veriyor. Tırport’un ve geçmişte birçok başarılı girişimin kurucu olan akademisyen kökenli iş insanı Dr. Akın Arslan, Uzay Çetin ve ekibini yönlendiriyor ve cesaretlendiriyor. Böylece Summarify, TÜBİTAK 1512 BIGG programından kazanılan destek ve Akın Arslan’ın himayesinde kuruluyor. Şimdi ise, global hedeflerini büyüten Summarify, TÜBİTAK 1507 desteğine başvurarak, yeni bir ürün ile televizyonculuk tarihinde yıkıcı bir dönüşümler yaratmayı hedefliyor.