Spotify'da çok önemli atama

Spotify’daki yeni görevine başlamadan önce Federica Tremolada, 2017 yılında YouTube/Google’da YouTube TV platformu için çalışan Amerika lider ekibinde çok önemli bir pozisyondaydı, hemen öncesinde ise İtalya ve Yunanistan pazarlarında İçerik İşbirlikleri ile ilgilenen departmanın liderliğini yapıyordu.

Daha önce, İtalyan start-up’ı Buongiorno’da Uluslararası Medya İşbirlikleri Yöneticisi olarak görev yapan Federica Tremolada’nın müzik ve içerik konusundaki kariyeri ise Pop Müzik birimindeki görevi ile BMG/ Sony Publishing’te başladı.