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"Sosyal ve beşeri bilimlerin desteklenmesini beka meselesi olarak görüyoruz"

15 Haziran 2022 Çarşamba 14:52
"Sosyal ve beşeri bilimlerin desteklenmesini beka meselesi olarak görüyoruz"

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Sosyal Bilimler Ansiklopedisi’nin tanıtım programında yaptığı konuşmada, "Bu çalışma, alanında doldurduğu boşluk ve niteliğiyle hakikaten içimize sinen, imza işlerimizden biri oldu. Sosyal ve Beşeri Bilimlerin desteklenmesi meselesini ülkemiz açısından adeta bir beka meselesi olarak görüyoruz" dedi.  

Fatih’teki İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda TÜBİTAK Sosyal Bilimler Ansiklopedisi tanıtım programı düzenlendi. Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Sosyal Bilimler Ansiklopedisi Baş editörü Prof. Dr. Yekta Saraç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve üniversite rektörleri katıldı. Program bitiminde Bakan Varank, katılımcılara ansiklopedi dağıttı.  Bakan Varank program bitiminde İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen mezuniyet törenine de katıldı.  


 

"İMZA İŞLERİMİZDEN BİRİ OLDU"

Bakan Varank, "Bu çalışma, alanında doldurduğu boşluk ve niteliğiyle hakikaten içimize sinen, imza işlerimizden biri oldu. Ben öncelikle, bu işte emeği olan herkese şükranlarımı sunuyor, nice bilimsel çalışmaya ilham olmasını temenni ediyorum. Biz her işimizde, ülkemizin bağımsızlığının teknolojik bağımsızlıktan geçtiğini bilerek, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hareket etmeye çalışıyoruz. En ileri teknolojilere sahip oluruz belki ama kendisine yabancılaşmış, rotasını kaybetmiş, elindeki imkanı heder etmiş bir duruma düşeriz. İşte o yüzden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bugünün ve geleceğin teknolojilerine yönelik Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri yürütürken, Sosyal ve Beşeri Bilimlerin desteklenmesi meselesini ülkemiz açısından adeta bir beka meselesi olarak görüyoruz" dedi.  


 

"2 BİN 500 PROJEYE 1 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE DESTEK SAĞLADIK" 

Bakan Varank, "Hükümetlerimiz döneminde Sosyal ve Beşeri Bilimlere hep özel önem verdik, bu yöndeki projeleri özellikle himaye ettik. Sosyal ve Beşeri Bilimleri, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulumuzun kararıyla diğer bilim alanlarıyla eşit statüde sayarak destek kapsamına aldık. Sosyal ve Beşeri Bilimlerin tüm alanlarını kapsayacak şekilde, 34 farklı alanda bilimsel faaliyetleri teşvik ediyor, projeleri desteklemeye devam ediyoruz. 2000 yılından günümüze yaklaşık iki bin 500 projeye bir milyar liranın üzerinde destek sağladık. Diğer yandan geçtiğimiz yıl başlayan, ülkemizin de dahil olduğu Ufuk Avrupa programı kapsamında da sosyal bilimler alanı desteklenmeye devam ediyor. Araştırmacılarımızı bu çağrıları yakından takip etmeye ve projeleri için finansman olanaklarını artırmaya davet ediyorum. Özellikle Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında proje yazma eğitimleri dahil, yaptığımız etkinliklere akademisyenlerimizi mutlaka davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.  


 

"BUGÜNE KADAR YAZILMIŞ EN KAPSAMLI ANSİKLOPEDİ"

Bakan Varank, "Katma değeri sadece sanayi ve teknoloji ürünlerinde değil, fikri ürünlerimizde de aramak mecburiyetindeyiz. İşte bugün tanıtımı vesilesiyle bir araya geldiğimiz Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanının gelişmesine önemli katkılar sağlayacak. Bu eserin nasıl etki oluşturduğunu hediye ettiğimizde, bu eserle ilgili tartışma yaptığımızda görebiliyorum. Bu manada Türkiye’de bir dönüm noktasını sosyal bilimler alanında TÜBİTAK’la gerçekleştirmiş olduk. Ansiklopedimizde antropolojiden felsefeye, tarihten edebiyata, coğrafyadan hukuka, ilahiyattan sosyolojiye, siyasetten sanata 20 ayrı bilim dalında bin 156 madde yer alıyor. Çalışmaları üç yıla yakın süren bu kıymetli eserin oluşmasında 700'e yakın bilim insanımız katkılarını sundu. Tabi bu eser sadece basılı olarak sunulmuyor, ansiklopedi.tubitak.gov.tr adresinden herkesin ücretsiz erişimine açık. Ansiklopedimiz dinamik bir yapıda sürekli güncellenebilecek, kapsamı genişlemeye daha da zenginleşmeye devam edecek" şeklinde konuştu.


 

"2 AKADEMİK DERGİ DE YAKIN ZAMANDA YAYINA ALINACAK" 

Bakan Varank, TÜBİTAK'ın Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında yapacağı bir gelişmeyi daha paylaşarak, "Halihazırda TÜBİTAK’ta fen, mühendislik ve sağlık alanlarında uluslararası alan endekslerinde taranan 11 akademik dergimiz mevcut. Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında 2 akademik dergimizi yakın zamanda yayına alıyoruz. Böylece ülkemizde Sosyal ve Beşeri Bilimlerde çalışan akademisyen ve araştırmacılarımız için önemli bir imkan sağlamış olacağız" dedi.  

Bakan Varank, geçen hafta Diyarbakır Zerzevan Kalesi’nde gerçekleşen gökyüzü gözlem etkinliğinin ikincisinin 3-5 Temmuz tarihleri arasında Van’da olacağını, başvuruların 17 Haziran’a kadar devam ettiğini söyledi.  


 

"BİZİ YOL ARKADAŞI OLARAK GÖRÜN" 

Program bitiminde, İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleşen mezuniyet törenine de katılan Bakan Varank, öğrencileri tebrik ederek şöyle seslendi: 

"İnşallah bundan sonraki hayatınızda bu birikimleri ve tecrübeyi her alanda kullanacaksınız. Hem öğrenci arkadaşlarımızın yanındayız hem de mezun olduktan sonra hangi alanda çalışma yapmak istiyorsanız, akademisyen olmak, araştırmacı olmak, ne yapmak istiyorsanız bizim bakanlığımızın çok ciddi destekleri var. Bizi lütfen bir yol arkadaşı olarak görün."  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankTÜBİTAK Sosyal Bilimler Ansiklopedisi
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