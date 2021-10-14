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Sosyal Medya Sosyallikten Uzaklaştırıyor Mu?

Sosyal Medya Sosyallikten Uzaklaştırıyor Mu? Sosyal Medya Danışmanı Rüzgar Eymen Sertkaya'ya Sorduk!

14 Ekim 2021 Perşembe 11:50
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Sosyal Medya Sosyallikten Uzaklaştırıyor Mu?

HABER: MURAT UYGUR

Özellikle pandemi süreciyle birlikte artık sosyalleşmenin tek yolu sosyal medya mecralarına sığınmak oldu. Ancak uzmanlara göre sosyalleşmek için tek çareyi sosyal medyada bulmanın uzun vadede birçok zararı olabiliyor.

Biz de bu konuda daha detaylı bilgi alabilmek için sosyal medya danışmanı Rüzgar Eymen Sertkaya'ya sosyal medya aracılığıyla sosyalleşmenin dezavantajlarını sorduk. Sertkaya sosyal medya kullanımı ile ilgili şunları söylüyor

Sosyal medyayı kötü bir mecra olarak görmek, ona önyargıyla yaklaşmak oluyor. Her konuda olduğu gibi bu mecraların da faydaları olduğu kadar zararları var. Kararınca kullanıldığında aslında sosyal medya büyük bir atılım sayılmalı.

Ancak her memeli gibi insanların da duygusal ihtiyaçları vardır ve bunları gidermenin tek yolu sosyalleşmek olduğunu söyleyen Rüzgar Eymen Sertkaya Sosyal medyada uzaktan iletişim gerçekleştiğinden dolayı, duyguları belirtmenin tek yolu söylemler ve emojiler oluyor dedi.

Binlerce yıllık evrimimiz bu gibi bir iletişim için uyarlanmadı. Sonuç olarak da sadece sosyal medya üzerinden sosyalleşen bireylerde duygusal açlığın çok yaygın olduğunu görüyoruz.

Buna ek olarak, tek sosyalleşme kanalı olarak sosyal medyayı kullanan bireylerde zaman içerisinde yüz yüze iletişimde sorun yaşadığını artık yapılan araştırmalarla kesin bir şekilde biliyoruz. Bu durum duygusal açlık ile birleştiğinde, kişiyi depresyona kadar sürükleyebiliyor.

Sonuç olarak gidermeniz gereken bir duygusal açlığınız var ve bunu gidermenin tek yolu sosyalleşmek. Öte yandan, sosyalleştiğiniz mecrada duygulara yer yok ve buna alıştığınızda geleneksel yollarla sosyalleşme becerileriniz giderek köreliyor. Yani bir yandan ihtiyacınız artarken, bu ihtiyacı karşılama becereniz yok oluyor.

Sosyal medyanın neden olduğu bir diğer sorunun da özellikle bağımlık derecesinde sosyal medya kullananlarda gözlemlenen narsizm. En basit tanımıyla narsist kişiler, dünyanın kendi etrafında döndüğüne kendini inandıran kişilerin olduğunu belirten dijital medya danışmanı Rüzgar Eymen Sertkaya 

Sosyal medya platformları için içerik üretmek için haliyle kişi sürekli olarak kendisinden yola çıkıyor. Birebir etkileşimde karşılıklı bir anlayış ve kavrama varken, sosyal medyada sadece kişinin kendisi oluyor. Bu da kişinin zaman içerisinde sadece ben merkezli düşünmesini alışkanlık haline getirmesine sebep veriyor.

Tüm bunlar sosyal medyadan kaçınmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Sosyal medya elbette oldukça kullanışlı ve tarih boyunca iletişim kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ancak, bu gibi olumsuz yönlerini akılda tutmalı ve sanal ortamlara ek olarak geleneksel sosyalleşme yöntemlerine de önem vermelisiniz.

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