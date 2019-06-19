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Sosyal medya hesabından vazgeçmeye razıyız
Sosyal medya hesabından vazgeçmeye razıyız
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Sosyal medya hesabından vazgeçmeye razıyız

Kaspersky'nin son raporu 'Dijital gizliliğin gerçek değeri: Tüketiciler kendilerini hafife mi alıyor?', Türkiye’de on tüketiciden dördünün (%41) hayatları boyunca verilerinin gizli kalmasını garanti altına almak için sosyal medya hesaplarından vazgeçmeye razı olduğunu ortaya çıkardı. Dijital gizliliğin korunmasıyla ilgili korkular, tüketicileri kişisel bilgilerinin internette kullanılması ve yayılması konusunda daha kaygılı hale getirdi. Rapor, kişisel bilgilerinin tüketiciler için nasıl ve neden çok değerli hale geldiğini ana hatlarıyla ortaya koyuyor.

Sosyal medya hesabından vazgeçmeye razıyız

Kaspersky'nin son raporu 'Dijital gizliliğin gerçek değeri: Tüketiciler kendilerini hafife mi alıyor?', Türkiye’de on tüketiciden dördünün (%41) hayatları boyunca verilerinin gizli kalmasını garanti altına almak için sosyal medya hesaplarından vazgeçmeye razı olduğunu ortaya çıkardı. Dijital gizliliğin korunmasıyla ilgili korkular, tüketicileri kişisel bilgilerinin internette kullanılması ve yayılması konusunda daha kaygılı hale getirdi. Rapor, kişisel bilgilerinin tüketiciler için nasıl ve neden çok değerli hale geldiğini ana hatlarıyla ortaya koyuyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:06
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Sosyal medya hesabından vazgeçmeye razıyız

Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya servisleri hayatımızın önemli birer parçası haline geldi; şirketin raporuna göre artık Türkiye’de insanların %88'i bu servisleri kullanıyor. Sosyal medya platformları, kendileri hakkında bazı veriler karşılığında kullanıcılarına kendilerini ifade etme, arkadaşlarıyla ve aileleriyle iletişim kurma, evlerinden bile çıkmadan haberleri, görüşleri ve trendleri takip etme fırsatı sunuyor. 

Öte yandan, çeşitli avantajlarına karşın kullanıcıların bir kısmı, dijital gizliliklerini geri getirmeyi sağlayacağı takdirde sosyal medyadan tamamen vazgeçmeyi tercih ediyor. 

Buna göre, Türkiye’de her on kişiden ikisi (%17) artık hangi ünlüye benzediği ya da en sevdiği yemeğin ne olduğu hakkında eğlenceli testlere katılmak için kişisel bilgilerini veremeyecek. Durum, artık farklı web sitelerine ve hizmetlere rahatlıkla giriş yapmak için sosyal oturum açma bilgilerini kullanamayacak olan %44’ü için daha da zor. 

Cep telefonu kullananların sayısının her sene %2 arttığı bir zamanda, Türkiye’de beş kişiden birinin (%20) geri kalan hayatı boyunca verilerinin gizli kalmasını garanti altına alabilmek için cep telefonlarına tamamen veda etmeye hazır olması daha da şaşırtıcı. 

Günümüzde sosyal medya, kullanıcı deneyimi kalitesinin ağırlıklı olarak kişisel bilgiye dayandığı bir aşamada bulunuyor. Bu kişisel bilgiler kimi zaman finansal bilgiler veya konum olurken, kimi zaman alışveriş alışkanlıkları, yemek yeme tercihleri ya da ilişki durumu olabiliyor. Dolayısıyla sonsuza dek kaybedilmiş gibi görünen veri gizliliği hakkında nostaljik hislere kapılabiliyoruz. 

Ne yazık ki bu uğurda sosyal medyadaki tüm varlığınızı feda etmek bile dijital gizliliğinizi korumaya yetmiyor. Bu tek seferlik bir pazarlık değil; bir süreç. 

Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Başkanı Marina Titova, "İnsanlar birkaç yıl önce potansiyel tehditleri ve sonuçlarını hiç düşünmeden çeşitli avantajlar karşılığında özel bilgilerini sosyal medyayla paylaştı. Dünyada veri sızıntılarının sayıca artmasıyla birlikte tüketiciler arasında yeni bir trend görüyoruz. Birçoğu artık kendileriyle bilgili belirli bilgilerin halka açık olmamasını tercih ediyor ve çevrimiçi hizmetlerle paylaştığı bilgiler hakkında daha dikkatli davranıyor. Öte yandan çoğunluk hala dijital gizliliğini nasıl koruyacağını bilmiyor ve bilgilerinin güvende kalmasını garanti altına alabilmek için sosyal medyadan vazgeçmeye razı. Sosyal medya hesaplarının şifrelerini düzenli şekilde güncelleyerek ve güvenlik çözümleri kullanarak kişisel bilgilerini güvende tutmak, verilerinin çevrimiçi güvenliği konusunda tüketicilerin içini biraz daha rahatlatabilir," dedi.

DHA

Son Güncelleme: 19.06.2019 06:39
Anahtar Kelimeler:
InternetSosyal Medyaömür Boyu Veri Güvenliği
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