Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Üsküdar'da bulunan Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleşen İstanbul Yaratıcılık Ağı Projesi tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Varank, bu zamana kadar destek sağladıkları projeleri anlattı. Öte yandan uluslararası uzay istasyonuna başvuru yapmak üzere sisteme kaydını yaptıran vatandaşların sayısını açıkladı.



Bakan Varank, "10 kritik hedeften oluşan Milli Uzay Programımızın önemli bir aşamasını oluşturan, 'Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu Projesi' resmi olarak başladı. Seçilecek Türk vatandaşını 2023 yılında bilimsel faaliyetler yürütmek üzere 10 günlüğüne uluslararası uzay istasyonuna göndereceğiz. Böylece Türkiye uzaya vatandaşını gönderen sayılı ülkeler arasında yerini alacak. Gidecek vatandaşımızın seçimi için 23 Haziran 2022 saat 20.23'e kadar https://uzaya.gov.tr adresinden başvuruları kabul etmeye başladık. Henüz 2 gün olmadan siteyi 4 milyon vatandaşımız ziyaret etti. Burada başvuru yapmak üzere sisteme kaydını yaptıran vatandaş sayımız 31 bin. 'Ben uzaya gitmek için şartları taşıyorum' diyerek kaydını tamamlayan vatandaş sayımız da şu an 225. Dolayısıyla ben bu ilginin artarak devam edeceğine inanıyorum. Hem salondaki arkadaşlarımıza hem de Türkiye'ye çağrıda bulunuyorum. Şartları sağlayan herkesi uzay yolculuğuna başvurmaya davet ediyorum" dedi.





"BUGÜNE KADAR 24 BİNDEN FAZLA PROJEYE 15 MİLYAR LİRAYA YAKIN DESTEK SAĞLADIK"



Varank, İstanbul Yaratıcılık Ağı Projesi hakkında da bilgi vererek, "Kalkınma planında küresel değer zincirlerine rekabetçi bir biçimde eklenebilmek için tasarım ve markalaşmayı önceliklendirdik. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl Bilişim Vadisinde bir tasarım kümelenmesi oluşturduk. Bilişim Vadisi, teknoloji tabanlı fikirlerin başarılı girişimlere dönüştüğü Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi. Burada, mimarları, tasarımcıları, sanatçıları ve öğrencileri tek çatı altında buluşturuyor, benzersiz bir eğitim ve deneyim ortamı sunuyoruz. Yine, bölgesel kalkınma politikaları da işimizin önemli bir parçası. Bölgelerin, şehirlerin hatta ilçelerin kendine has özelliklerinden faydalanarak ülkemizin her bir köşesini adeta bir cazibe merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Bunun için 26 Kalkınma Ajansımızın öncülüğünde tüm paydaşlarımızla birlikte yenilikçi projeleri hayata geçiriyoruz. Bu projeleri de ulusal ve uluslararası kaynakları etkin şekilde kullanarak uyguluyoruz. Bugüne kadar 24 binden fazla projeye 15 milyar liraya yakın destek sağladık. Tabi burada İstanbul'a ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. İstanbul'un global ağırlığına uygun şekilde küresel ekonomide söz sahibi ve yüksek katma değer üreten bir ekonomiye sahip olması, Türkiye'nin kalkınması açısından çok önemli. Aynı şekilde teknoloji tabanlı girişimciliğin geliştirilmesi üzerinde durduğumuz bir diğer önemli konu. Bildiğiniz gibi erken aşama girişimler ancak belirli bir ölçeğe ulaştıktan sonra rekabetçi olabiliyor ve piyasalara hitap edebiliyorlar. Ölçek kazanabilmek için de finansmana erişmek, yatırım almak, yetkin insan kaynağı bulmak ve farklı pazarlara açılmak gibi aşmaları gereken engeller var. Ölçeklenme aşamasında, bu engelleri ne kadar hızlı aşarsanız, başarı da o kadar çabuk geliyor. Biz bakanlık olarak, Teknoparklarımızla, Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizle, TÜBİTAK, KOSGEB ve Kalkınma Ajanslarımızla girişimcilerimize her aşamada destek sağlıyoruz. Bu manada İstanbul'un küresel bir girişimcilik merkezi olması hedefiyle başlattığımız çalışmaları İstanbul'a özel kurguladığımız bir girişim sermayesi destek programı ile taçlandırdık. Özellikle teknoloji tabanlı girişimler girişim sermayesi ve yatırım fonları vasıtasıyla bu destekten faydalanmaya başladılar" dedi.