Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1130
ALTIN
456.875
DOLAR
7.6095
STERLİN
9.7672
EURO
8.8524
Çocukların bağışıklığını güçlendirmek için paketli ürünlerden uzak tutun
Çocukların bağışıklığını güçlendirmek için paketli...
Mbwana Samatta resmen Fenerbahçe'de
Mbwana Samatta resmen Fenerbahçe'de
Selçuk Bayraktar’dan, Enderunlu öğrenci Kerem’e tam not
Selçuk Bayraktar’dan, Enderunlu öğrenci Kerem’e...
Göbeklitepe’de, sıcak hava balonu test uçuşu yapıldı
Göbeklitepe’de, sıcak hava balonu test...
Avrupa’nın en güzel kasabaları belli oldu; Türkiye’den Gölyazı’da listeye girdi
Avrupa’nın en güzel kasabaları belli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Selçuk Bayraktar’dan, Enderunlu öğrenci Kerem’e tam not

Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Kerem Gelir’in “Paniğini Maskele” projesini çok beğendiğini dile getirdi. Enderunlu öğrenci Kerem’in projesini dinleyen Bayraktar, “Çok ilginç ve değişik bir proje. Seni ziyaret edeceğim” dedi.

25 Eylül 2020 Cuma 11:58
30 Okunma
Selçuk Bayraktar’dan, Enderunlu öğrenci Kerem’e tam not

İSTANBUL - Gaziantep’te başlayan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Bağcılar Belediyesi’ni Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerinden 12 yaşındaki Kerem Gelir temsil ediyor. Sağlık kategorisinde “Paniğini Maskele” isimli projesini tanıtan Gelir, büyük ilgi görüyor. Festivalin bugünkü ayağında Gelir, projesini Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a anlattı. Heyecanlı Kerem’in anlattıklarını dinleyen Bayraktar, “Anlattıkların çok güzel. Çok ilginç ve değişik bir proje. Seni ziyaret edeceğim” dedi.
 

LOKMAN ÇAĞIRICI BAŞARILAR DİLEDİ

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da pandemi nedeniyle yanında olamadığı Kerem’e başarılar diledi. Gelir’in patentini alıp hayata geçirmeyi planladığı kullanımı kolay bu teknolojik maske, başta panik atak olmak üzere nefes sorunu yaşanan bütün hastalıklarda kullanılabilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk BayraktarTEKNOFEST HavacılıkUzay Ve Teknoloji Festivali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonlu öğrenciler, insansız su altı araçlarıyla TEKNOFEST'te yarışacak
Trabzonlu öğrenciler, insansız su altı araçlarıyla TEKNOFEST'te yarışacak
'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika' belgeseli gün sayıyor
'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika' belgeseli gün sayıyor
Astronomi meraklıları 26 Eylül’de buluşuyor
Astronomi meraklıları 26 Eylül’de buluşuyor
Cezeri'nin yeni görüntüleri yayınlandı
Cezeri'nin yeni görüntüleri yayınlandı
Bilim insanları Venüs’te yaşam belirtisi keşfetti
Bilim insanları Venüs’te yaşam belirtisi keşfetti
Boğaziçi Üniversitesi'nden "Robot öğretmen" projesi
Boğaziçi Üniversitesi'nden "Robot öğretmen" projesi
Atakan Taşur'dan Mail Dolandırıcılığına Dikkat Çağrısı 
Atakan Taşur'dan Mail Dolandırıcılığına Dikkat Çağrısı 
“Turistlerin hayatını kolaylaştıracak mobil tatil uygulaması hizmette”
“Turistlerin hayatını kolaylaştıracak mobil tatil uygulaması hizmette”
Yarının teknolojileriyle; bugünün lojistiğini yönetmek mümkün!
Yarının teknolojileriyle; bugünün lojistiğini yönetmek mümkün!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans