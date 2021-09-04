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Salih Avcıoğlu: Dünya bu mesleği konuşuyor! Kazançları dudak uçuklatan o sektör... 

04 Eylül 2021 Cumartesi 16:30
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Salih Avcıoğlu: Dünya bu mesleği konuşuyor! Kazançları dudak uçuklatan o sektör... 

HABER: MURAT UYGUR

Türk Sermayeli mobil oyun firması SAG Games’in kurucu ortağı Salih Avcıoğlu: “Türkiye ve Dünya’da mobil oyun sektörü, 2020 ve 2021 yıllarında en çok yatırım alan sektör oldu. Sadece Türkiye’de toplamda 2 milyar doları aşmış bir işlem hacmine sahip olan sektör hızla büyümeye devam ediyor. Sektördeki maaşlar da oldukça yüksek. Ortalama 10 sene öncesinden günümüze yüksek seviyede bir büyüme gerçekleştirdi” dedi. 

2020-2021 yılı itibari ile Türkiye’de bu sektöre yatırımın artması ve kovid-19 etkisiyle yüzde 9.3 lük bir büyüme gerçekleştirerek 159 milyar bir hacme ulaşan oyun pazarını, Türkiye 18’inci sırada tamamladı. ABD’deki oluşturulan top 10 listede Türk oyunlarının olması ayrı bir gurur verici durum. 

KAZANÇLAR ÇOK YÜKSEK

Salih Avcıoğlu “Oyun sektöründeki kazançlar bazen dudak uçuklatacak seviyeye ulaşabiliyor. Buna örnek verecek olursak, Hollywood gibi müzik sektörünü dahi geride bırakabilecek bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Şu an itibari ile kazançları aylık seviye de milyar dolara ulaşmış çalışmalar var. Oyun programlama sürecinin global bir sektör olması, dijital dünya da uzaktan yönetilebilir bir kolaylıkta olması da bu kadar ciddi bir ivme kazanmasının asıl nedenleri arasında. Sektördeki  maaşların ciddi dolgunlukta olması gençlerin bu sektöre yönelmesine ve ciddi kazançlar sağlamasına neden oldu” bilgilendirmesinde bulundu.


 

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