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Şahin, TÜBİTAK 1005 kodlu proje geliştirmeden projeler geliştirecek

12 Temmuz 2022 Salı 16:09
Şahin, TÜBİTAK 1005 kodlu proje geliştirmeden projeler geliştirecek

Birçok ülkenin bünyesinde kurulu olan özel ve kamu kuruluşları bilimsel etkinliklere kaynaklar sağlamaktadırlar. Kurumlar bunları yaparken bilimin gelişmesini ve insanların daha rahat yaşamalarını hedeflemektedirler. Bu katkıya üniversitelerde dahil olmaktadırlar.

Ülkemizde de birçok özel ve kamu kuruluşu bilimsel çalışmalar için kaynaklar sağlamaktadırlar. Bu kurumların başında Tübitak gelmektedir. Tübitak değişik kodlarla araştırmalara kaynaklar ayırmaktadır. 1005 kodu da bu bilimsel kaynaklardan birisidir.

Eğitimci Yazar Youtuber Araştırmacı Lütfi Şahin 1005 kodlu proje geliştirmeye kendisinin de başvuracağını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “2 tane biyoloji, 2 tane kimya ve 4 tane fizik projesini geliştireceğiz. Amacımız ülkemize ve tüm insanlığa bir şeyler kazandırmak olacak.”

LÜTFİ ŞAHİN 

Haber.

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48 

Anahtar Kelimeler:
şahinTÜBİTAK 1005 Kodlu Proje Geliştirmeden Projeler Geliştirecek
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