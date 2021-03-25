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Sağlık kuruluşlarına yönelik siber saldırılar son bir yılda 2 kat arttı

Pandemi sürecinde tüm dünya gibi siber saldırganlar da gözlerini sağlık sektörüne çevirdi. Bir önceki yıla kıyasla yüzde 12’lik artışla en çok veri ihlali yaşanan sektördeki güvenlik zafiyetlerinin, hayati tehlikeyi de beraberinde getirdiğine dikkat çekiliyor.

25 Mart 2021 Perşembe 14:24
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Sağlık kuruluşlarına yönelik siber saldırılar son bir yılda 2 kat arttı

İSTANBUL - Sağlık sektörü, teknolojiyi en çok kullanan ve operasyonların en çok dijitalleştiği alanların başında geliyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte dijital dönüşümü daha da hız kazanan sektör, son bir yıldır siber saldırıların odağında yer alıyor. IBM tarafından paylaşılan verilere göre, özellikle koronavirüs araştırma ve tedavisi kapsamında hizmet veren sağlık kuruluşları, hastaneler, ilaç üreticileri ve diğer tıbbi şirketlere yönelik siber saldırılar, 2020’de 2 katına çıktı. Bu saldırılar, önceki yıla kıyasla yüzde 10 artışla vaka başına yaklaşık 7,13 milyon dolarlık zarara neden oldu. Sektör, veri ihlali oranında da 2019’a göre yüzde 12’lik artışla tüm sektörler arasında ilk sırada yer aldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan yerli siber güvenlik şirketi Berqnet Firewall Genel Müdürü Hakan Hintoğlu, “Siber saldırılar için ilaç, aşı gibi tıbbi ürünlerin içerikleri ve hasta bilgileri son derece cazip hedeflerdir. Bu nedenle, siber güvenliği hasta güvenliği ve kurumsal risk açısından stratejik öncelikte değerlendirmek gerekir. Kritik verilerin sağlam bir şekilde yedeklenmesi ve tüm elektronik sistemlerin periyodik olarak zafiyet taramasına tabi tutulması ise alınması gereken başlıca önlemler arasındadır” ifadelerini kullandı.
 

“SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN BT BÜTÇESİNDE SİBER GÜVENLİĞE AYIRDIĞI PAY YÜZDE 7”

Sağlık sektörünün hedef alınma sebeplerine de değinen Hakan Hintoğlu, “İlk sırada parasal ve istihbarat açısından yüksek değere sahip çok fazla bilgi barındırılması geliyor. Siber saldırının hedefinde hastaların sağlık bilgilerinin yanı sıra, kredi kartı ve banka hesap numaraları gibi finansal bilgiler, kimlik numaraları gibi kişisel bilgiler, tıbbi araştırma ve yeniliklerle ilgili fikri mülkiyet bilgileri yer alabiliyor. Diğer bir sebep, siber saldırı sonucunda bir sağlık kuruluşuna verilebilecek zararın çok büyük olması, dolayısıyla istenebilecek fidye talebinin yükselmesidir. Sağlık kuruluşlarının siber saldırılara hedef olmasında, yukarıdaki motivasyonları perçinleyen bir sebep de bu sektörde halen ciddi siber güvenlik zafiyetlerinin bulunmasıdır. Nitekim güncel araştırmalar sağlık sektörünün siber güvenlik önlemleri konusunda diğer sektörlerin gerisinde kaldığını ve bilişim teknolojileri için ayrılan bütçenin yalnızca yüzde 7’sinin siber güvenlik için kullanıldığını gösteriyor” diye konuştu.
 

“SİBER GÜVENLİK, ARTIK CAN GÜVENLİĞİYLE DE İLİŞKİLİ”

Siber güvenlik zafiyetinin hayati tehlikeyi de beraberinde getirdiğine dikkati çeken Hakan Hintoğlu, “2020 yılının Eylül ayında Almanya’daki Düsseldorf Üniversitesi Hastanesi’nde can kaybına neden olan bir siber saldırı yaşandı. Hastanenin ağındaki 10 adet sunucuda bulunan veriler, siber saldırı sonucu şifrelendi ve fidye talep edildi. Verilere erişilemediği ve sistemlerin sağlıklı çalışmadığı bu süreçte hastaneye gelen bir hasta, mecburen başka bir hastaneye sevk edildi ve yaşanan zaman kaybından dolayı hayatını kaybetti. Bu üzücü örnek, hızla dijitalleşen dünyamızda siber güvenlikle can güvenliği arasındaki ilişkiyi kanıtlar nitelikte” dedi.
 

ÖZEL NİTELİKLİ VERİ İŞLEYEN HER ŞİRKET TEDBİR ALMALI

Eczane, doktor, diş hekimi, diyetisyen, hastane, klinik, rehabilitasyon merkezi, optik merkezler ve kaplıcalar gibi sağlık alanında özel nitelikli verileri işleyen tüm uzman ve kurumların, veri güvenliği kapsamında dikkat etmesi gereken noktaları paylaşan Hakan Hintoğlu, “Öncelikle çalışanların farkındalığının yükseltilmesi ve siber güvenlik okuryazarlığının artırılması çok önemli. Verilere erişim yetkileri dikkatle belirlenmeli ve sürekli kontrol edilmeli. Mutlaka güvenlik duvarı (firewall) ve antivirüs ürünleri kullanılmalı. İşletim sistemleri ve kullanılan güvenlik yazılımları güncel tutulmalı, lisanslı olmayan, korsan ya da ‘’crack’’ yazılımlardan kaçınılmalıdır. Bu noktada Berqnet olarak bizler de özel nitelikli veri işleyen tüm kurumlara destek oluyoruz. Geliştirdiğimiz güvenlik duvarı cihazlarıyla kurumların veri güvenliğini tümleşik bir şekilde sağlamalarına olanak tanıyoruz. Özellikle KVKK için çok önemli bir teknik tedbir konumundaki veri güvenliğinin sağlanması noktasında, güvenlik duvarının kullanımı oldukça kritik. Yani KVKK’nın giriş kapısı siber güvenliktir diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Kuruluşlarına Yönelik Siber SaldırılarPandemi Süreci
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