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Rüzgar Sertkaya: Reklamların yeni yeri dijital medya

07 Mayıs 2021 Cuma 16:36
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Rüzgar Sertkaya: Reklamların yeni yeri dijital medya

HABER: MURAT UYGUR

Teknolojinin gelişmesiyle artık işletmeler de dijital çağa ayak uydurmaya başladı. İşletmeler tanıtımlarını teknoloji kullanarak yapmasıyla dijitalleşme süreci her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Tanınmış kişiler ve kurumlara bu alanda hizmet veren Sosyal Medya danışmanı Rüzgar Sertkaya ‘' Markaların reklam ve ürün tanıtımlarının dijital ortama taşındığını ve firmaların hem maliyet hem de bilinirlik açısından sosyal medya reklamlarını daha çok tercih ediyor çünkü

Günümüzde sosyal medya herkes tarafından kullanılmaktadır. Kişilerin veya firmaların reklamlarını buradan yayınlamaları hem reklam maliyetleri açısından hem de hedef kitleye ulaşabilir olmasından dolayı çok daha avantajlı hale gelmiştir.” dedi. 

“Sosyal medya reklamları daha etkili” 

Sosyal medya reklamları ile ilgili açıklama yapan Sosyal Medya Danışmanı Rüzgar Sertkaya ‘'Geleneksel reklamlar için daha büyük bütçe ile reklam ve tanıtım çalışmalarının yapıldığını ancak günümüzde sosyal medyayı kullanarak çok daha küçük bütçelerle kitlelere daha kolay ve daha az maliyet ile ulaşabilmenin kolay olduğunu'' belirtti. 

“Sosyal medya doğru kullanılmalı” 

Sosyal medyanın hayatımızda önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Rüzgar Sertkaya ‘' Sosyal medya yararlı olduğu kadar tehlikeli de, çok fazla bilgi kirliliği var tanıtım yapmak isteyen firmalar ve kişiler bu uygulamaları doğru strateji ile kullanmalı. Yanlış uygulanan reklam tanıtım faaliyetleri kimliğinize zarar verebilir'' açıklamalarında bulundu. Sosyal medya hepimizin hayatında büyük yer kaplarken, doğru ve bilinçli kullanmanın önemi büyük. Sanal bir dünyada olduğumuzu ve bu uygulamaları bilinçli kullanmamız gerektiğini unutmayalım.  

Sosyal medyanın kullanımına da değinen Rüzgar Sertkaya ‘'Sosyal Medyadaki yerinizin sınırları yok. Hayal ettiğinizi uygulayacağınız bir platform var karşınızda'' şeklinde ifade etti. Rüzgar Sertkaya sosyal medyadaki deneyim ve birikimleriyle firmalara en iyi hizmetleri vermeleri konusunda danışmanlık sağlıyor. Sosyal medyada kişi ve kurumların uygulayacağı stratejilerin özgür olması önemli. Hayal gücünün sınırı yok, bu sınırsızlığın içerisinde vizyonunuza uygun reklam ve tanıtım faaliyetlerinin sürdürülebilmesi mümkün. Bunun için alanında uzman bir Sosyal Medya Uzmanı ile çalışarak; sosyal çalışmalarınızı, reklam faaliyetlerini ve firma bilinirliğini arttırmayı kolayca sağlayabilirsiniz. Sosyal medya uzmanınız sizin için en doğru reklam ve tanıtım faaliyetlerinizi sürdürmenizi sağlayacaktır. 

Önce Vatan Gazetesi

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