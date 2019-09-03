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RTÜK Başkanı Şahin: Lisans ve izin için 600'ün üzerinde başvuru var

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, internet ortamında yayın için 600'ün üzerinde kuruluştan, lisans ve izin için başvuru aldıklarını açıkladı.

RTÜK Başkanı Şahin: Lisans ve izin için 600'ün üzerinde başvuru var

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, internet ortamında yayın için 600'ün üzerinde kuruluştan, lisans ve izin için başvuru aldıklarını açıkladı.

03 Eylül 2019 Salı 16:11
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RTÜK Başkanı Şahin: Lisans ve izin için 600'ün üzerinde başvuru var

ANKARA, (DHA) 

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik'in yürürlüğe girmesiyle Üst Kurul'a yapılan başvurulara ilişkin açıklamada bulundu. Şahin, "Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin Netflix, Blu Tv, Puhu Tv, Turkcell, Vodafone, Digitürk, Tivibu gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600'ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık" dedi. 

DHA

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