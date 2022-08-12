Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.864,25
ALTIN
1.035,73
DOLAR
17,95
STERLİN
21,78
EURO
18,41
Beykent Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim görevlisi...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi...
Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim...
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Marmara Üniversitesi 132 Öğretim Üyesi alacak
Marmara Üniversitesi 132 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rize'de TEKNOFEST açılışı yapıldı

12 Ağustos 2022 Cuma 15:13
Rize'de TEKNOFEST açılışı yapıldı

RİZE - TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin Rize'deki açılışı yapıldı. 4 kategoride düzenlenen yarışmalarda 699 takım ile 3 bin 32 yarışmacı final için kıyasıya mücadele edecek.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin Rize'deki etkinlikleri için Çay Çarşısı alanında açılış programı düzenlendi. 3 gün sürecek programda; İnsanlık Yararına Teknoloji, Turizm Teknolojileri, Eğitim Teknolojileri ve Çip Tasarım olmak üzere toplamda 4 yarışma düzenlenecek. Yarışmalar için toplamda 97 bin 186 takım başvurusu alındı. Finallerde ise 699 takım ile 3 bin 32 yarışmacı kıyasıya mücadele edecek. Festivalde ayrıca T3 Vakfı, Rize Belediyesi, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin etkinliklerinin anlatıldığı tanıtım stantları olacak. Deprem simülasyon TIR'ı, mobil müze TIR'ı, 'Sahne Senin' konserleri, bilim atölyeleri ve bilim şovları da Rizelilere unutulmaz anlar yaşatacak.

'TAM BAĞIMSIZLIK İDDİASINA, EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Programa; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Rize Valisi Kemal Çeber ile il protokolü katıldı. Burada konuşan Bakan Yardımcı Kacır, Cumhurbaşkanlığı'nın liderliğinde Türkiye milli teknoloji hamlesine imza atıldığını belirterek, "Türkiye tıpkı yüzyıl önce kuruluşunda ortaya koyduğu tam bağımsızlık iddiasına, en güçlü şekilde sahip çıkıyor. Tam bağımsızlık dediğimizde aklımıza öncelikle savunma sanayi geliyor. Gerçekten savunma sanayinde bu millet, bu toprakların çocukları adeta destan yazdı. Bugün Türkiye, savunma sanayinde sadece yüksek teknolojinin müşterisi, tüketicisi değil; yüksek teknolojiyi en ileri düzeyde geliştirebilen, kendi ihtiyaçları için kullanabilen, değerlendirebilen, aynı zamanda da rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke haline geldi. Bu toprakların çocukları, milli SİHA'larla dünya tarihine imzalarını attı. İnanıyoruz ki; tam bağımsızlık iddiamızı güçlendirmek, teknolojinin tüm alanlarında benzer başarı hikayeleri yazmakla mümkün olacak. İşte TEKNOFEST'i bu anlayışla düzenliyoruz. TEKNOFEST'te 40'tan fazla yarışmada yüz binlerce gencimizin projelerine, bu anlayışla destek oluyoruz” dedi.

'BU YOLDAN ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'

Bakan Yardımcısı Kacır, "Bizim çok genç, çok dinamik bir nüfusumuz var. Nüfusumuzun ortanca yaşı 32. Avrupa'nın bazı ülkelerinde ortanca yaş 47-48'e çıktı. Dünyayı yüksek teknoloji dönüştürüyor, geliştiriyor, yüksek teknolojiye bütün dünyada gençler imza atıyor. O vakit yapmamız gereken en önemli iş; gençlerimizi milli teknoloji hamlesinin paydaşı kılmak. Varsa önlerindeki engelleri kaldırmak ve yanında olmak. İşte bu anlayışla, bu yoldan asla geri adım atmayacağız. Türkiye'yi tam bağımsızlık iddiasına TEKNOFEST'lerle taşıyor olacağız" diye konuştu.

'YETER Kİ TASARLAYIN, DÜŞÜNÜN, GAYRET EDİN'

Rize Valisi Kemal Çeber de "Böyle bir festivale, Rize'de ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. TEKNOFEST marşında söylendiği gibi bu milletin çocukları tasarlayıp yarınları, semaları dolduruyor. İnşallah öyle de olacak. Sevgili gençler, burada her şey sizin için yapılıyor. Yeter ki tasarlayın, yeter ki düşünün, yeter ki gayret edin. Artık önünüzde milli figürler var. İnşallah onlar gibi olacaksınız" ifadelerini kullandı. TEKNOFEST Rize Etkinlikleri, 14 Ağustos Pazar günü sona erecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rizede TEKNOFEST Açılışı Yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk bilişim sektörü yüzde 70’i aşan büyümeyle 266 milyar TL’ye ulaştı
Türk bilişim sektörü yüzde 70’i aşan büyümeyle 266 milyar TL’ye ulaştı
Bilişim sektöründe, ödüller sahiplerini buldu
Bilişim sektöründe, ödüller sahiplerini buldu
PanTher Radar ile Orman yangınları önlenebilir
PanTher Radar ile Orman yangınları önlenebilir
Ortalama 2 saat 27 dakika sosyal medyada vakit geçiriyoruz
Ortalama 2 saat 27 dakika sosyal medyada vakit geçiriyoruz
TEKNOFEST Karadeniz’in açılışı yapıldı
TEKNOFEST Karadeniz’in açılışı yapıldı
Sungur'un omuzdan atılan versiyonu TSK'ya teslim edildi
Sungur'un omuzdan atılan versiyonu TSK'ya teslim edildi
NASA, James Webb’in çektiği renkli fotoğrafları yayınladı
NASA, James Webb’in çektiği renkli fotoğrafları yayınladı
Şahin, TÜBİTAK 1005 kodlu proje geliştirmeden projeler geliştirecek
Şahin, TÜBİTAK 1005 kodlu proje geliştirmeden projeler geliştirecek
James Webb Uzay Teleskobu’ndan evrenin en derin ve detaylı fotoğrafı
James Webb Uzay Teleskobu’ndan evrenin en derin ve detaylı fotoğrafı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول